Berlin-Mitte: Klimaschutz-Demonstranten reißen Gehweg auf

Berlin. Eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten hat vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz an der Invalidenstraße in Mitte den Bürgersteig aufgerissen. Daneben legten sie am Dienstagmittag Rohre mit der Aufschrift „Qatar Stream“ und hielten ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den fossilen Wahnsinn“.

Die Protestierenden rückten zuvor als Bauarbeiter vor dem Amtssitz von Minister Robert Habeck (Grüne) an. Die Polizei beendete die Aktion. Laut einer Polizeisprecherin wurden sieben Personen vorläufig festgenommen. Auch das Ministeriumsgebäude wurde mit schwarzer Farbe beschmiert.

„Wie praktisch. Öl aus Katar kommt jetzt direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Boden“, twitterte die Protestgruppe „Letzte Generation“ dazu. Die hatte seit Januar in Berlin und anderen Großstädten wie Hamburg und zuletzt in Frankfurt am Main immer wieder Autobahnen blockiert und den Verkehr an Flughäfen gestört, um mehr Klimaschutz durchzusetzen. Zahlreiche Demonstrierende wurden in diesem Zusammenhang festgenommen.

