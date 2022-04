Wie ein Rucksack dank Twitter gerettet wurde

Auf Twitter werden oft verbale Schlachten geschlagen – doch am Ende ist Twitter auch das, was die Nutzer draus machen. Am Donnerstag zeigte sich das bei der Rettungsaktion für einen Rucksack.

Christian Mutter brachte die Rettungsaktion ins Rollen: Der Marketing-Spezialist (und frühere Mitarbeiter der Berliner Morgenpost) fragte für eine Freundin, ob jemand im ICE276 sitzen würde. Besagte Freundin war mit dem Zug zuvor unterwegs, musste ihn aber mit anderen Fahrgästen verlassen, weil er überfüllt war. In der Eile schnappte sie sich ihren Hund und dessen Box – nicht aber den Wanderrucksack.

Doch wozu hat man Freunde, die sich mit sozialen Netzwerken auskennen? Christian Mutter jedenfalls fragte per Twitter, ob jemand zufällig im Zug sitzt und nach dem Rucksack suchen und ihn mit nach Berlin nehmen könnte.

❗Brauche dringend Hilfe❗Fährt gerade jemand mit #ICE276 nach Berlin? Geht um einen vergessenen Wanderrucksack einer sehr guten Freundin... 😱😩 Könnte jemand nachsehen und ihn ggfs. bis Berlin an sich nehmen? Das wäre fantastico. Gerne RT. Twitter, zeig was du kannst! 😍🙏🙏 — Christian Mutter (@christianmutter) April 14, 2022

Catrin Geier konnte. Aus Wagen 1 meldete die politische Referentin „#Rucksack hat Begleitung :) Sitze an seiner Seite und hoffe auf gute und schnelle Reise nach Berlin.“ Alsbald flogen ihr mehr als 1600 Twitter-Herzen aka Likes zu.

So viel Sympathie war ihr dann offensichtlich unheimlich. Sie schrieb: „Leute, es ist ja nett, was ihr hier macht… aber es war jetzt auch kein Hexenwerk :-)“ – verbunden mit der Bitte um Unterstützung für einen Verein, der ihr am Herzen liegt.

Leute, es ist ja nett, was ihr hier macht… aber es war jetzt auch kein Hexenwerk :-) Wer möchte und aus seinem Herz und Retweet noch mehr machen möchte: Das ist ein guter Verein, ich freue mich, wenn ihr die Leute dort unterstützt: https://t.co/V3REgu1jm6… — Catrin Geier (@zeit_genossin) April 14, 2022

Christian Mutter nahm von ihr am späten Abend den Rucksack am Hauptbahnhof in Empfang. Dessen Besitzerin war überglücklich und schrieb ihm: „Ich bin jetzt Twitter-Fan.“

(Für das Dankespaket werde es einen LKW brauchen, sagt meine Freundin glückstrunken am Telefon. 🥳) pic.twitter.com/T9vN2h0ocZ — Christian Mutter (@christianmutter) April 14, 2022

Und so war Twitter-Deutschland für einen kleinen Moment happy.