Demo in Berlin: Abstimmung über Impfpflicht im Bundestag - Querdenker wollen demonstrieren

Berlin. Zur Abstimmung des Bundestags über eine Corona-Impfplicht am Donnerstag versucht auch die Szene der Pandemieleugner, Querdenker und Impfgegner mobil zu machen. In entsprechenden Telegram-Gruppen gibt es bereits länger Aufrufe, nach Berlin zu kommen. Geteilt wird zum Teil auf Kanälen, auf denen auch offen antisemitische und pro-russische Positionen verbreitet werden.

Der Bundestag beginnt um neun Uhr mit der Abstimmung. Die Gegner wollen bereits ab sieben Uhr vor dem Reichstag eine Kundgebung abhalten und ab neun Uhr durch das Regierungsviertel ziehen. Der Protest beginnt am Brandenburger Tor. Von dort soll es über die Straße des 17. Juni und den Großen Stern nach Moabit, vorbei am Bundesinnenministerium, am Hauptbahnhof und an der Charité durch Mitte zurück zum Brandenburger Tor gehen. Autofahrende müssen sich entlang der Strecke auf Einschränkungen einstellen.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Demonstrationsstrecke am Donnerstag (9-14 Uhr)

Platz des 18. März (Brandenburger Tor)

Straße des 17. Juni

Großer Stern

Spreeweg (Zwischenkundgebung am Schloss Bellevue)

Paulstraße

Lüneburger Straße

Alt-Moabit (Zwischenkundgebung am Bundesinnenministerium)

Rahel-Hirsch-Straße

Hugo-Preuß-Brücke

Alexanderufer

Margarete-Steffin-Straße

Unterbaumstraße

Schuhmannstraße

Luisenstraße

Reinhardtstraße

Friedrichstraße

Behrenstraße

Ebertstraße

Platz des 18. März

In den Hochphasen der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen brachten die Gegner der Maßnahmen Tausende, zum Teil sogar Zehntausende Menschen auf Berlins Straßen. Rechtsextremisten und Reichsbürger protestierten Seite an Seite mit Verschwörungsgläubigen und Esoterikern. Übergriffe auf Polizeibeamte und Pressevertreter gehörten zur Tagesordnung.

Proteste gegen Impfpflicht: Polizei erwartet „störungsfreien“ Ablauf

Mittlerweile hat die Bewegung den größten Teil ihrer Strahlkraft längst eingebüßt – nicht erst, seit die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufgehoben wurden. Die Kundgebung vor dem Reichstag wurde mit 500, die Demonstration nur mit 85 Teilnehmenden bei der Polizei angezeigt. „Wir gehen davon aus, dass es störungsfrei bleibt“, sagt ein Polizeisprecher.

Bei der ersten Beratung im Bundestag über die Impfpflicht im Januar wurden rund 100 Protestierende festgenommen. Allerdings gingen mit 1500 bis 2000 auch deutlich weniger als die angekündigten 16.000.

Die Abgeordneten des Bundestages wollen ab neun Uhr über die verschiedenen Gesetzentwürfe zur Impfpflicht debattieren und dann eine Entscheidung fällen. Bereits länger war klar, dass eine allgemeine Pflicht für Erwachsene ab 18 Jahren auch in den Kreisen der Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP keine Mehrheit bekommen wird.

Parlamentarier einigen sich auf Impfpflicht ab 60 Jahren

Zuletzt einigten sich die Parlamentarier auf eine Altersgrenze ab 60 Jahren gültig ab dem 15. Oktober und riefen auch die CDU auf, den Vorschlag zu unterstützen. Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch mehrheitlich für den Kompromiss votiert.