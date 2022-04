A100 in Berlin: Demonstration gegen Weiterbau am Freitag, 8. April

Am letzten Schultag vor den Osterferien wird gegen den A100-Weiterbau protestiert. Eine Fahrrad-Demo führt auch über die Autobahn.

Auch im vergangenen Juni wurde mit einer Fahrrad-Demonstration gegen den Weiterbau der A100 in Berlin protestiert.

Verkehr in Berlin

Demonstration gegen den Weiterbau der A100 angekündigt

Berlin. Die Nachricht, dass die Autobahngesellschaft des Bundes die Planung für den Weiterbau der A100 bis zur Storkower Straße vorantreibt, hat Berlin in der vergangenen Woche in Aufruhr versetzt. Nun haben Gegner der Autobahn-Verlängerung einen ersten großen Protest angekündigt.

An diesem Freitag, 8. April 2022,, also dem letzten Schultag vor den Osterferien, ist eine Fahrrad-Demonstration durch die Stadt geplant. Hinter der Aktion stehen unter anderem der Fahrradclub ADFC Berlin, Changing Cities, Fridays for Future, der „Volksentscheid Berlin autofrei“ sowie das Bündnis A100 stoppen.

Vorgesehen ist der Ankündigung zufolge, um 16 Uhr mit einer Kundgebung vor dem Bundesverkehrsministerium in der Invalidenstraße zu starten. Eine halbe Stunde später soll die Demonstrationsfahrt starten, die unter anderem über die Straßen Unter den Linden, Mehringdamm und den Tempelhofer Damm führen soll, wo es dann auf die A100 geht.

An der Oberlandstraße wollen die Initiatoren wieder von der Autobahn abfahren, weiter geht es dann durch Neukölln und Alt-Treptow bis zum Ostkreuz. Hier ist gegen 18 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant.

A100: Demonstranten wollen „Autobahn-Wahnsinn der Bundesregierung“ stoppen

Der Polizei Berlin zufolge wurden für die Demonstration 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. In der Ankündigung heißt es weiter: „Berlin will den 17. Bauabschnitt der Stadtautobahn A100 nicht, Berlin braucht den 17. Bauabschnitt nicht – sondern Wohnraum, Kiez, Clubkultur und die Verkehrswende!Gemeinsam stoppen wir den Autobahn-Wahnsinn der Bundesregierung und zeigen: Berlin gehört uns!“

Der 17. Bauabschnitt der A100 soll vom Ende des 16. Abschnitts am Treptower Park unter anderem am Bahnhof Ostkreuz vorbei bis zur Storkower Straße führen und ist in Berlin schon lange umstritten. Befürworter sehen den Vorteil, dass dadurch die Innenstadt und die Wohnviertel vom Verkehr entlastet werden könnten. Kritiker verweisen unter anderem auf den Klimaschutz, die Kosten und darauf, dass es mit Blick auf die angestrebte Mobilitätswende nicht mehr zeitgemäß sei, eine Autobahn mitten durch eine Stadt zu bauen.