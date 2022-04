Keine Gebühren für Außengastronomie bis Ende 2022

Der Senat will die Gastronomie unterstützen und erlässt die Sondernutzungsgebühren. Der Verband Dehoga wünscht sich eine Vergrößerung der Flächen.

Gastronomen müssen bis Ende 2022 keine Gebühren für Außenflächen zahlen. Senat zeigt so Unterstützung aufgrund der Einbußen während der Corona-Pandemie.

Berlin. Gastronominnen und Gastronomen haben besonders unter den Beschränkungen der Corona-Pandemie gelitten. Zeitweise konnten Einnahmen nur durch einen Außerhausverkauf generiert werden. Aus diesem Grund wurden Sondergenehmigungen erlassen, die es ermöglichten, mehr Fläche der Bürgersteige oder auch Parkplätze zu nutzen und gleichzeitig weniger Gebühren zahlen zu müssen. Diese Genehmigungen sollten mit dem 30. Juni entfallen. Politiker und der Berliner Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderten daher, die Berechtigung bis zum Jahresende zu verlängern. Dieser Wunsch wurde nun vom Senat erhört, Bezirke müssen diesen nur noch umsetzen. So wie zum Beispiel in Reinickendorf.

„Die Möglichkeit, zusätzliche Flächen zu nutzen, endet ausgerechnet zum Sommerbeginn und vor den Schulferien in Berlin. Dabei ist das Sommergeschäft für viele Gastronomen und ihre Angestellten jetzt besonders wichtig“, sagt Felix Schönebeck, Reinickendorfer Bezirksverordneter und Vorsitzender des Vereins I love Tegel. Dies gelte gerade auch vor dem Hintergrund, dass es keine Garantie dafür geben kann, dass es zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr keine erneute Beschränkungen geben könnte.

Reinickendorfer Politiker debattieren über Sondernutzung der Außengastronomie in BVV

Aus diesem Grund hat Felix Schönebeck einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Reinickendorf eingebracht, der vorsieht „die Sondergenehmigungen für erweiterte Schankvorgärten für die Gastronomie bis mindestens 31.12.2022 zu verlängern“, wie es heißt. So soll die Gastronomie über den gesamten Sommer Umsatzeinbußen der vergangenen Jahre durch zusätzliche Sitzmöglichkeiten im Außenbereich kompensieren können.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor der Verhandlung der Reinickendorfer Politiker äußerte sich auf Anfrage der Berliner Morgenpost die zuständige Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr schriftlich. „Grundsätzlich haben Gastronomiebetriebe immer die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung nach der Straßenverkehrsordnung in Verbindung mit dem Berliner Straßengesetz für das Aufstellen von Tischen und Stühlen (Schankvorgarten) zu erhalten“ schreibt Korinna Stephan (Grüne). Hierfür würden sowohl eine Verwaltungsgebühr als auch eine Sondernutzungsgebühr anfallen.

Die Geltungsdauer der Ausnahmegenehmigung sei individuell unterschiedlich, meistens allerdings entweder bis zum 31. Dezember 2021 oder zum 30. Juni 2022, je nachdem, was die Gastronomin oder der Gastronom beantragt habe. Es seien bereits Verlängerungsanträge eingegangen, „die aufgrund der zunächst unklaren Lage nicht bearbeitet werden konnten“, wie es aus dem Bezirksamt heißt.

Dehoga wünscht sich Flexibilität der Bezirke bei der Unterstützung der Gastronomie

Unterstützung gibt es nun aus der Senatsverwaltung für Wirtschaft. So sollen die Gebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenland für Schankvorgärten für das gesamte Jahr 2022 erlassen werden. Darüber hinaus soll der mit dem Gebührenerlass entstandene Einnahmeausfall den Bezirken erstattet werden, heißt es weiter. Die Bezirke müssen diesen Entschluss nur noch umsetzen. Am kommenden Mittwoch soll das Thema in der Reinickendorfer BVV behandelt werden.

Noch nicht in dem Senatsbeschluss festgehalten ist die Größe der Fläche, die genutzt werden darf. Der Dehoga wünscht sich daher, dass generell Zusatzflächen zur Verfügung gestellt werden, und denkt dabei an alles, was verkehrsrechtlich möglich ist. „Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung ist im Freien wesentlich geringer“, sagt René Kienker, Justiziar beim Dehoga Berlin. Daher wünscht er sich auch mehr Flexibilität der Bezirke, beispielsweise bei der Überdachung. Es müsse möglich sein, einen Pavillon aufstellen zu können, damit mehr Gäste auch bei Regen im Freien bewirtet werden können. Gastronomen und Gastronominnen bräuchten nun Unterstützung.