Der Technologiepark in Adlershof ist ein Erfolgsmodell: 32.150 Menschen arbeiten, studieren oder lernen dort. Auch der Umsatz steigt.

Bilanz Technologiepark in Adlershof wächst stärker als je zuvor

Berlin. Deutschlands größter Technologiepark in Adlershof ist im zweiten Jahr der Corona-Pandemie stärker gewachsen als je zuvor. Die Umsätze der fast 1000 Unternehmen und der Forschungseinrichtungen im Südosten Berlins stiegen 2021 um 13,1 Prozent auf nun mehr als 3,2 Milliarden Euro. Das Plus bei den Beschäftigten bezifferte Roland Sillmann, Chef des Stanort-Entwicklers Wista, auf 11,4 Prozent. Inzwischen arbeiten 24.500 Menschen in Adlershof. Hinzu kommen 6650 Studierende der Humboldt Universität sowie 1000 Auszubildende.

Seit dem Beginn der Pandemie konnte Adlershof somit um mehr als 20 Prozent zulegen, während die Wirtschaft in Deutschland insgesamt im Vergleich zu 2019 immer noch im Minus liegt und Berlin die Einbrüche des ersten Corona-Jahres gerade wieder kompensieren konnte.

Sillmann führte den Erfolg auf die enge Verknüpfung von Wissenschaft und Unternehmen in Adlershof zurück. Hinzu kamen einige Ansiedlungen wie die des Berliner Spezial-Maschinenbauers Jonas & Redmann sowie der Allianz. Viele in Adlershof vertretene Branchen wie etwa Fotonik, Optik und IT hätten vom Digitalisierungsschub während Corona profitiert. Auch die Leistungen der Biotechnologie-Firmen seien stark gefragt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: Adlershof packt die großen Probleme der Welt an

Insgesamt habe Adlershof mittlerweile eine „kritische Masse“ erreicht, die das Wachstum beschleunige. Für die ersten beiden Umsatz-Milliarden habe es jeweils 10 Jahre gebraucht, die dritte Milliarde sei in nur vier Jahren hinzu gekommen, sagte Sillmann.

Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) nannte die Ergebnisse aus Adlershof eine „sehr gute Nachricht“. Adlershof sei das Zugpferd für die Berliner Wirtschaft, die insgesamt besser durch die Krise gekommen sei als andere.

Die meisten Firmen blickten auch optimistisch auf das Jahr 2022, hieß es nach den Ergebnissen der Jahresumfrage. Die Informationen seinen aber vor dem Ukraine-Krieg gesammelt worden.

Lesen Sie auch: Neue Tramstrecke Adlershof: Anwohner klagen über Lärm