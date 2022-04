1000 Grüne Dächer: Nur wenig grün auf Berlins Häusern

Berlin. Die deutsche Hauptstadt will sich besser gegen Starkregenereignisse wappnen. Erst kürzlich hatte Berlins Senat dafür die neue Bauordnung verabschiedet. Darin wurde unter anderem festgeschrieben, dass neue Dächer mit einer Dachneigung von bis zu zehn Grad künftig stets zu begrünen sind. Grüne Dächer, aber auch Teiche und andere Versickerungsflächen sollen dazu beitragen, dass Wasser nach Starkregen im Stadtgebiet gespeichert wird und so später verdunsten kann. Schwammstadt nennen Experten dieses Prinzip.

Was für Neubauten veränderte Vorschriften möglich machen sollen, ist für den Bestand gleichwohl deutlich schwieriger. Das im Sommer 2019 gestartete Förderprogramm „1000 Grüne Dächer“ ist dafür ein gutes Beispiel. Denn das Interesse an dem Angebot des Berliner Senats hält sich bislang in Grenzen. Für erst 19 Vorhaben wurden bis Ende Februar dieses Jahres Fördermittel ausgezahlt. Das teilte die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz nach einer Anfrage der Berliner Morgenpost mit. Von 1000 begrünten Dächern ist man demnach also weit entfernt.

Den Zahlen der Senatsverwaltung zufolge gab es in den zurückliegenden Jahren aber durchaus Interesse an der Förderung: Immerhin 173 Anträge wurden seit Programmstart gezählt. Doch viele Bauherren bleiben im weiteren Fortgang des Verfahrens offenbar auf der Strecke. Erklärungen dafür sind möglicherweise ein zu komplizierter Antragsprozess, die lange Bau- oder Umbauphase an sich oder die Erkenntnis, dass ein Gründach möglicherweise doch zu aufwendig und teuer ist.

Von den 173 Anträgen jedenfalls hätten im weiteren Verlauf nur 62 den Hauptantrag für die Förderung gestellt. Für 37 Vorhaben seien Bewilligungen erfolgt. 19 davon hätten das Geld bislang erhalten. Ausgezahlt wurden bis Ende Februar etwa 450.000 Euro. Damit wurden den Zahlen zufolge knapp 6500 Quadratmeter begrünte Dachfläche in Berlin geschaffen. Hauseigentümer können laut Förderrichtlinie maximal 60.000 Euro je Gebäude erhalten, aber nur maximal 75 Prozent der Gesamtkosten werden übernommen.

Für den bislang durchwachsenen Anlauf des Förderprogramms hat die Senatsverwaltung gleich mehrere Erklärungen: Förderprogramme im Bereich von Maßnahmen an Gebäuden bräuchten erfahrungsgemäß mindestens zwei Jahre, bis sie sich am Markt etabliert hätten. Die Pandemie habe diesen Prozess weiter verlängert und dafür gesorgt, dass insbesondere größere Projekte zur Dachbegrünung – vor allem bei Gewerbeimmobilien – auf Eis gelegt worden seien. Ein begrüntes Dach sei darüber hinaus erst der letzte Schritt einer Sanierung oder eines Dachgeschossausbaus. Bei Wohnimmobilien vergingen zum Teil Jahre, bis die Eigentümer zu einer Entscheidung hinsichtlich eines begrünten Dachs gelangten. Und nicht zuletzt lasse die Statik von Gebäuden nicht immer eine Dachbegrünung zu.

Programm soll wieder aktiver beworben werden

Der CDU-Abgeordnete Danny Freymark will das nicht gelten lassen. Er nennt das „1000 Grüne Dächer“-Programm eine „Enttäuschung“. „Die niedrige Zahl von Anträgen zeigt, dass es scheinbar wenig Interesse an den Fördermitteln gibt. Das Programm muss daher dringend bekannter gemacht und die Vorteile der Dach- und Fassadenbegrünung klarer kommuniziert werden“, sagte Freymark. Ähnliches hat nun auch die Senatsverwaltung vor. Wenn der Haushalt beschlossen ist, solle das Programm wieder aktiver beworben werden. „Eine mögliche PR-Aktion für das Gründachprogramm wird auf die Berliner Immobilienwirtschaft abzielen, also die privaten und öffentlichen Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften sowie auch auf private und öffentliche Unternehmen“, so die Senatsverwaltung. Zudem will man gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin (IBB) die Betreuung der Antragsteller verbessern.

Der Sprecher für Umwelt der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Benedikt Lux, sagte, er gehe davon aus, dass das erst junge Programm seine volle Wirkung erst noch entfalten werde. Es benötige eben Vorlauf. Wichtig sei, dass das Programm zusammen mit seinen finanziellen und ökologischen Vorteilen noch stärker beworben werde. „Gründächer bieten enormes Potenzial für CO2-Einsparungen und den lokalen Regenwasserkreislauf. Sie steigern aber auch konkret den Wohnwert eines Gebäudes, da sie im Winter vor Kälte und im Sommer vor Hitze schützen“, erklärte er. Außerdem könnten mit Gründächern Niederschlagswassergebühren gespart werden. Im besten Fall habe sich die Investition so nach vier Jahren amortisiert – allein durch die Gebührenersparnis. Einsparungen beim Heizen und Kühlen kämen noch hinzu, so der Abgeordnete.

Gründächer sollen bei Starkregen die Kanalisation entlasten

Mehr Gründächer in Berlin sollen auch dazu beitragen, bei Starkregen die Kanalisation zu entlasten und so Überschwemmungen verhindern. Sie waren deshalb auch ein Baustein bei dem Ziel des letzten Senats, jährlich ein Prozent von Gebäude- und Grundstücksflächen abzukoppeln, von denen Regenwasser direkt in die Mischwasserkanalisation fließt. Die vorherige Regierung hat diese Aufgabe aber offenbar unterschätzt. Das Ziel sei „nicht annähernd“ erreicht worden, hieß es von der Umweltverwaltung.

Ab Ende dieses Jahres sollen die Berliner Wasserbetriebe zudem ein zentrales Kataster über angeschlossene Flächen, einschließlich der Zu- und Abgänge im Bereich der Mischwasserkanalisation erstellen.