Z-Symbol: Berliner Staatsanwaltschaft prüft erste Anzeigen

Der Buchstabe Z ist in Russland zum Symbol der Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine geworden. Auf einer Anitkriegsdemonstration in Cottbus wird das Z mit einem Hakenkreuz gleichgesetzt (Archivbild).

Berlin. Nach mehrtägiger Prüfung hat auch die Berliner Staatsanwaltschaft beschlossen, dass die Verwendung des russischen Z-Symbols strafbar ist. „Es ist aber ganz abhängig von den Umständen des Einzelfalls“, sagte Behördensprecher Martin Steltner der Berliner Morgenpost. Bei einer bloßen Verwendung oder durch das Zeigen des Buchstabens würden man nicht gegen Gesetze verstoßen, „sondern nur dann, wenn es in der Gesamtbewertung eine Unterstützung des russischen Angriffskriegs“ gegen die Ukraine sei.

Das weiße Z ist seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine häufig auf Panzern und Uniformen der russischen Armee zu sehen. Es steht für „za pobedu“ („Für den Sieg“, Anm. d. Red.) und ist auch außerhalb der Kriegsgebiete längst zum Symbol der Unterstützung Russlands geworden – auch in Deutschland. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte vor wenigen Tagen angekündigt, das Symbol verbieten und die Verwendung bestrafen zu wollen.

Staatsanwaltschaft zum Z-Symbol: „Jeder Fall ist anders“

Mehrere Anzeigen seien diesbezüglich mittlerweile eingegangen, so Staatsanwaltschaftssprecher Steltner weiter. Zur genauen Anzahl könne er noch keine Angaben machen. Ob tatsächlich strafbewehrte Handlungen zugrunde lagen, werde einzeln geprüft. „Jeder Fall ist anders“, so Steltner.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch andere Bundesländer haben die Verwendung des Symbols verboten. Sie berufen sich dabei wie Berlin auf die Paragrafen 80a und 140 des Strafgesetzbuchs, die das Aufstacheln zu einem Verbrechen der Aggression sowie die Belohnung und Billigung von Straftaten verbieten. Dabei drohen eine Geld- oder Haftstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Entsprechende Fälle gab es nach Auskunft der jeweiligen Behörden auch in anderen Ländern – zumeist im einstelligen Bereich. Bereits am Dienstag wurde das Z-Symbol bei einer von Rechtsextremisten angemeldeten Demonstration in Halle (Saale) gezeigt. Der Vorfall wurde laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsidentin Tamara Zieschang (CDU) „direkt zur Anzeige gebracht“. Die niedersächsischen Behörden ermitteln gegen eine Familie, die das Symbol auf ihr Auto geklebt haben soll.

Nordrhein-Westfalen meldet 22 Fälle, Brandenburg noch keinen

In Bremen wurde ein mit Pulver gefüllter Brief an eine Hilfsorganisation verschickt, die Kriegsflüchtlinge in der Ukraine unterstützt. Nach Angaben der Polizei der Hansestadt hatte sich in dem Brief ein prorussisches Schreiben mit dem Z-Symbol befunden. Die pulverartige Substanz stellte sich letztlich als ungefährlich heraus. Ermittlungen gibt es auch in Hessen. Nordrhein-Westfalen meldet sogar 22 Fälle, Brandenburg bislang keinen.