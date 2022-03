Corona-Pandemie Maskenpflicht an Schulen in Berlin entfällt

Berlin. Durch den Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen ab dem kommenden Freitag ergeben sich auch Änderungen an den Berliner Schulen. Es gelten nur noch die Basisschutzmaßnahmen gemäß des Infektionsschutzgesetzes des Bundes. Konkret heißt das: Es ist nur noch die Testpflicht zulässig. Der Stufen- und Musterhygieneplan ist außer Kraft gesetzt – und die Maskenpflicht entfällt.

Dennoch empfiehlt Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) den Schülern und dem Schulpersonal dringend, , die Maske auf freiwilliger Basis weiterhin zu tragen. Es gebe dafür gute Gründe, so Busse. „Eine Maske zu tragen, dient dem Selbstschutz und dem Schutz anderer.“ Allerdings seien Sanktionsmöglichkeiten für Personen, die keine Maske tragen wollen, unzulässig, so die Bildungsverwaltung in einem Schreiben an die Schulleitungen. Auch dürfe eine Maskenpflicht nicht durch Beschluss der Schulkonferenz, etwa im Rahmen der Hausordnung, festgelegt werden, weil es an einer bundesgesetzlichen Grundlage für diesen Grundrechtseingriff fehlt, heißt es in dem Schreiben weiter.

Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen, habe man im Gegenzug an den Schulen aus Infektionsschutzgründen zumindest die Testpflicht ausgeweitet: Sie gilt vom 1. April an auch für geimpfte und genesene Personen. Es werde bis auf Weiteres dreimal wöchentlich getestet, teilte die Bildungsverwaltung mit. Dadurch könne auch die Regelung, wonach Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule und außerhalb der Ferienzeiten als getestet gelten, wenn sie ihren gültigen Schülerausweis vorlegen, voraussichtlich beibehalten werden.

Auch für den Stufenplan fehlen bundesrechtliche Vorgaben

Aktuell stehen alle Berliner Schulen im Stufenplan auf Grün und keine befindet sich im Wechselunterricht – doch ab Freitag wird es diese Einstufung dann nicht mehr geben. Für den Stufenplan und Musterhygieneplan fehlt durch die neuen bundesrechtlichen Vorgaben nun die Grundlage, er tritt deshalb außer Kraft. Es würden allerdings weiterhin regelmäßige Gespräche zwischen regionalen Schulaufsichten und den Gesundheitsämtern stattfinden und das aktuelle Infektionsgeschehen und eventuell notwendige Maßnahmen an den Schulen besprochen, verspricht die Bildungsverwaltung in dem Schreiben an die Schulleiter. Darüber hinaus können auch der weitere Betrieb der Luftreinigungsgeräte zur Aufrechterhaltung des Infektionsschutzes beitragen. Die Anschaffung weiterer Geräte werde wie geplant fortgesetzt.

Für Arnd Niedermöller, Schulleiter des Lichtenberger Immanuel-Kant-Gymnasiums und Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudirektoren des Landes Berlin (VOB) kommen die Lockerungen an den Schulen auf jeden Fall zu früh. „Auch wenn ich davon ausgehe, dass zumindest an meiner Schule ein großer Anteil der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler die Masken freiwillig weitertragen wird“, so Niedermöller.

Es sei sehr schwierig, zwischen den unterschiedlichen Ansichten der Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. „Da gibt es ein sehr großes Konfliktpersonal“, sagt Niedermöller. Denn es sei nun einmal eine sehr emotionale Debatte. „Diejenigen, die die Maske tragen wollen, fühlen sich von denen bedroht, die sie nun ablegen. Und diejenigen ohne Maske haben kein Verständnis für diejenigen, die sie weitertragen wollen, obwohl es keine Pflicht mehr ist“, so Niedermöller. Er habe deshalb weder das Schulpersonal noch die Schülerschaft explizit darum gebeten, die Masken freiwillig weiterzutragen, sondern in diesem Fall vor allem für gegenseitige Toleranz geworben.

Constanze Rosengart, Leiterin der Spandauer Carl-Schurz-Grundschule, geht davon aus, dass ab Freitag nur noch rund ein Drittel bis ein Viertel ihrer Schülerinnen und Schüler die Maske tragen werden. Im Lehrerkollegium sehe es aber anders aus: „Bis jetzt haben alle glücklicherweise angekündigt, die Maske weiterzutragen“, so Rosengart. Sie hofft, dass die Kinder in den Lehrkräften Vorbilder sehen und dann auch die Maske aufbehalten. Auch Ronald Rahmig, Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin e.V., ist sich sicher, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen die Masken weiterhin tragen werden. „Wie es bei den Schülern aussehen wird, ist allerdings schwer zu sagen“, sagt er.

Gesundheitsstadträte sehen Lockerungen skeptisch

Auch die Mehrzahl der Gesundheitsstadträte aus den Berliner Bezirken sieht die Lockerungen skeptisch. Neun der zwölf zuständigen Stadträte sowie ein halbes Dutzend Amtsärzte hatten vor der Senatsentscheidung am Dienstag gefordert, Maskenpflicht in Innenräumen, Abstandsgebote, Hygienekonzepte und zum Beispiel Zugangsbeschränkungen bei Veranstaltungen abhängig vom Impfstatus beizubehalten. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, die Maßnahmen sollten zunächst bis Ende April befristet sein. „Wir fordern die Landesebene auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um rechtssichere Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu verlängern.“