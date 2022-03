Berlin bereitet sich auf Gas-Engpass vor

Berlin. Die Berliner Netzagentur bereitete sich – auch vor dem Hintergrund des russischen Ultimatums, Gas nur noch gegen die Zahlung mit Rubel nach Westeuropa zu liefern – auf mögliche Gas-Engpässe in der Hauptstadt vor. Die Netzagentur befände sich bereits in Gesprächen mit Großkunden, um nach Möglichkeiten zu suchen, den Energieverbrauch zu senken, sagte Sprecher Andreas Wendt. Er betonte, dass die Bundesregierung im Falle eines Engpasses Notfallpläne ausrufen müsste. Diese sehen drei Eskalationsstufen vor. Die erste Warnstufe beinhalte derartige Abstimmungen. Dabei könne es auch um mögliche Produktionssenkungen gehen, um Energie einzusparen. Die erste Stufe sei jedoch noch nicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgerufen worden.

Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, müsste die Bundesregierung weitere Maßnahmen beschließen, um den Verbrauch zu senken. Erst bei länger andauernden Lieferschwierigkeiten stehe eine Rationalisierung der Gasversorgung im Raum. Dabei sind jedoch private Haushalte und das Gesundheitswesen besonders geschützt. Sie wären als letzte von einer Regulierung der Gaslieferungen betroffen. Allerdings müssen sich Gaskunden auf weiter steigende Preise einstellen, sollte es zu einer weiteren Eskalation der Lage kommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Ultimatum Russlands endet am Mittwoch

Ein Stopp russischer Energielieferungen würde nach Berechnungen von Wirtschaftsforschern das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mittelfristig um bis zu drei Prozent einbrechen lassen. Müsste sich die Wirtschaft dauerhaft darauf einstellen, kein Öl und Gas mehr aus Russland zu beziehen, würde der entsprechende Umbau bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Dienstag in Berlin mit. Andere Wirtschaftsexperten warnten vor einer „tiefen Rezession“.

Am Mittwoch endet das Ultimatum Russlands, wonach die Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlt werden sollen. Damit will Russland die in Schieflage geratene Währung stabilisieren. Deutschland und andere Staaten lehnen das ab und verweisen auf die gültigen Lieferverträge, die eine Bezahlung in Euro oder Dollar vorsehen. Minister Habeck hatte nach dem Votum der G7-Energieminister am Montag von einem „klaren Bruch“ der Verträge gesprochen. Ob Russland die Lieferungen einstellt, ist noch unklar, Russland beharrte auch am Dienstag auf Rubel-Zahlungen.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Gasag und Netzagentur geben erst einmal Entwarnung

Was die Versorgung der Berliner Kunden auch bei einem sofortigen russischen Gas-Lieferstopp betrifft, gaben Gasag und Netzagentur am Dienstag erst einmal Entwarnung. Deutschland verfüge über ausreichend Reserven, um den Bedarf in den kommenden Monaten zu decken, wurde am Dienstag versichert. „Außerdem gibt es auf dem Weltmarkt weiter Gas zu kaufen“, sagte Gasag-Sprecherin Ursula Luchner. Gleichzeitig werde der Verbrauch mit dem Ende der Heizperiode im April drastisch sinken.

Unterdessen sind die Verhandlungen zwischen beiden Ländern am Dienstag in Istanbul fortgesetzt worden – trotz anhaltender Bombardierungen der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums zufolge will Russland seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin in Istanbul mit. Der Schritt solle bei den Gesprächen „das Vertrauen stärken“. Der ukrainische Generalstab teilte mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachtet.

Zuvor hatte die Ukraine bei den Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in der Türkei Neutralität im Gegenzug für Sicherheitsgarantien angeboten. Damit würde die Ukraine keinem militärischen Bündnis beitreten, sagten die Unterhändler nach den Gesprächen.