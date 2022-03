Kaufhaus-Detektiv niedergestochen: Lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein Ladendetektiv eines Kaufhauses ist in Berlin-Charlottenburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige erlitt am Montagmittag Stiche in den Oberkörper, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Dienstag mitteilten. Demnach wurde der Mann in einem Krankenhaus sofort notoperiert. Ein 21-Jähriger wurde festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Der Mann sollte am Dienstag einem Haftrichter wegen Verdacht des versuchten Mordes vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Den Angaben zufolge hatte der 55-Jährige in der Filiale einer Kaufhauskette in der Wilmersdorfer Straße einen jungen Mann bemerkt, der mehrere Gegenstände in seinem Rucksack verstaut haben soll und ohne zu bezahlen das Geschäft durch einen Seiteneingang zur Pestalozzistraße verlassen wollte. Im Türbereich soll der Detektiv den mutmaßlichen Dieb angesprochen haben. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 21-Jährige mehrmals mit einem Messer auf den Detektiv eingestochen haben. Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-715077/2