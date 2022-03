Einladung: Berlins Chefredakteure ziehen Bilanz

Die Organisation VBKI lädt zur Diskussion mit Berliner Chefredakteuren. Ihr Thema: 100 Tage rot-grün-roter Senat. Melden Sie sich an!

Angeführt von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lenkt der neue Berliner Senat seit 100 Tagen die Geschicke der Metropole. Die Arbeit ist geprägt von der anhaltenden Corona-Krise und vom Krieg in der Ukraine, denn viele Menschen flüchten von dort nach Berlin. Doch auch in den anderen Bereichen gibt es viel zu tun – beim Wohnungsneubau, der Verkehrswende, beim Aufbau einer Polizeiwache am Kottbusser Tor oder den Bürgerämtern.

Die Wirtschaftsorganisation VBKI (Verein Berliner Kaufleute und Industrieller) lädt zu einer Podiumsdiskussion mit der Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Christine Richter, dem Chefredakteur des „Tagesspiegels“, Lorenz Maroldt, und dem Redaktionsleiter der „Berliner Zeitung“, Tobias Miller, die eine Bilanz der ersten Tage des rot-grün-roten Regierungsbündnisses ziehen werden.

Moderiert wird die Veranstaltung von den VBKI-Wirtschaftsexperten Henner Bunde und Thomas Letz. Wenn Sie als Leserin oder Leser der Berliner Morgenpost am Dienstag, 5. April, um 18.30 Uhr an der Diskussion digital teilnehmen wollen, können Sie sich über diesen Link anmelden.

