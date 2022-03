Mord-Prozess: Junger Beamter mit wichtiger Ermittlungsidee

Berlin. In dem Prozess um den mutmaßlichen „Ehrenmord“ an der Afghanin Maryam H. am 13. Juli vergangenen Jahres hat das Gericht am Mittwoch einen Mitarbeiter der 3. Mordkommission des Berliner Landeskriminalamtes vernommen. Der Beamte ist erst 23 Jahre alt. Doch bei seiner Aussage wurde deutlich, dass der noch „auf Probe“ beschäftigte Beamte bei den Ermittlungen offenbar eine wichtige Rolle spielte.

Wie wichtig sein Beitrag gewesen sein könnte, wurde am 28. Juli 2021 deutlich. Der Polizist schickte seinem Chef damals eine Textnachricht. „Das hier muss es sein“, teilte er mit. Dann fuhr er damit fort, aufgezeichnete Überwachungsaufnahmen aus dem Bahnhof Südkreuz zu sichten. Sein Eindruck verfestigte sich: Die beiden Männer auf den Videos waren offenkundig die Brüder der vermissten Maryam – und in dem ausgebeulten Koffer, den sie dem Augenschein nach unter großen Anstrengungen durch den Bahnhof wuchteten, war womöglich Maryrams Leiche.

So jedenfalls vermutete es der Beamte. So wertete es später auch die Staatsanwaltschaft, als sie die Brüder Yousuf und Mahdi H. wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes an ihrer Schwester anklagten. Vor drei Wochen wurde das Gerichtsverfahren eröffnet.

Erinnerungen an den Fall Hatun Sürücü

Der Fall erinnert an den Mord der im Februar 2005 getöteten Hatun Sürücü. Denn nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wurde auch Maryam H. von ihren Brüdern ermordet, weil sie die Lebensweise ihrer Schwester nicht mit ihren archaischen Moralvorstellungen in Einklang bringen konnten.

Die Brüder standen zunächst allerdings nicht im Fokus der Ermittler. Dann aber ergab die Überprüfung ihrer Handys, dass sie sich unmittelbar nach Maryams Verschwinden wohl im bayerischen Donauwörth aufgehalten hatten. Bei Yousuf H. schien das erklärlich. Denn dort hatte der 26-Jährige seinen Wohnsitz. Dass sein Bruder Mahdi ihn den Verbindungsdaten zufolge bei der Reise begleitet hatte, machte die Beamten aber misstrauisch.

Der am Mittwoch vernommene Beamte hatte daraufhin eine Idee. „Man könnte sich mal die Videobilder von einschlägigen Fernbahnhöfen anschauen“, habe er vorgeschlagen. Bei der Sichtung der Aufnahmen vom Bahnhof Südkreuz dürfte er sich bestätigt gefühlt haben.

Überführt sind die mutmaßlichen Mörder damit nicht. Vor Gericht machten Yousuf und Mahdi H. bisher von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch. Der Sprecher der Verteidigung von Mahdi H, Anwalt Mirko Röder, kündigte bereits an, einen Freispruch anzustreben.

Im Fokus der weiteren Beweisaufnahme dürfte die Aussage der Freundin von Youssef H. stehen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge sollen beide, nach Maryams Verschwinden, in einem Baumarkt in Donauwörth Schaufeln gekauft haben. Dann seien sie zu einer Stelle in der Nähe des Wohnortes von Youssef H. gefahren. Die Polizei fand an dieser Stelle später die Leichte von Maryam H. Sie wurde 34 Jahre alt.