BVG: Corona-Regeln in U-Bahn, Tram und Bus im Überblick

Berlin. Welche Corona-Regeln gelten bei den Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)? Welche besonderen Maßnahmen gibt es im Nahverkehr der Hauptstadt? Was muss ich als Fahrgast in U-Bahn, Tram oder Bus beachten? In dieser Übersicht finden Sie Hinweise zum Umgang der BVG mit der Corona-Pandemie.

BVG: Corona - FFP2-Maskenpflicht in U-Bahn, Tram und Bus

In den Verkehrsmitteln der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) herrscht Maskenpflicht. Fahrgäste müssen in U-Bahnen, in der Tram und in den Bussen eine FFP2-Maske tragen. In Bahnhöfen und auf Bahnsteigen sind weiterhin medizinische Masken zulässig.

Ausgenommen von der FFP2-Maskenpflicht bei der BVG sind folgende Personen:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr

Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Sie müssen keine FFP2-Masken tragen. Bei ihnen reicht eine medizinische Masken aus

Personen, die auf Grund einer ärztlich bescheinigten gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer ärztlich bescheinigten Behinderung keine medizinische Gesichtsmaske tragen können. Die Verantwortlichen sind berechtigt, zur Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen dieser Ausnahme die Bescheinigung im Original einzusehen

gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

Wer bei der BVG ohne Maske angetroffen wird, muss eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 Euro zahlen. Grundlage für diese Regelung ist die Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats. Die Zahl der verhängten Strafen war zuletzt aber eher gering. Für Fahrgäste ohne die erforderliche Maske hat es mit Stand 3. Januar bislang 17.830 Vertragsstrafen gegeben.

BVG: Corona - 3G-Regel gilt

In den öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland gilt die 3G-Pflicht. Das hatten Bundestag und Bundesrat vor dem Hintergrund stark steigender Infektionszahlen beschlossen. In Berlin gilt die 3G-Regel zusätzlich auch auf allen Bahnsteigen. Ausgenommen sind Taxis. Schülerinnen und Schüler, die einen Schülerausweis vorlegen können, müssen keinen zusätzlichen Testnachweis mit sich führen.

3G steht dabei für „genesen, geimpft oder getestet“. Entsprechende Nachweise müssen auf Verlangen gezeigt werden. Wer nicht genesen und nicht geimpft bist, benötigt einen aktuellen Test-Nachweis. Die zugrunde liegende Testung darf bei einem sogenannten Schnelltest bei Betreten des Verkehrsmittels nicht länger als 24 Stunden, bei einem PCR-Test nicht länger als 48 Stunden zurückliegen.

Eine Fahrt in U-Bahn, Tram oder Bus ist ohne 3G-Nachweis nicht gestattet. Fahrgäste müssen den Nachweis mitführen, dass sie von Corona genesen, vollständig gegen Corona geimpft oder negativ getestet sind. Tun sie dies nicht, droht eine Strafe von mindestens 50 Euro.

BVG: Weitere Corona-Regeln

Fahrgäste, die sich krank fühlen, sollten nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren

Stoßzeiten sollten vermieden werden

Sofern möglich, sollten Fahrgäste in Bahnhöfen oder am Bahnsteig, aber auch in den Verkehrsmitteln Abstand halten

Türen und Fenster werden - wann immer möglich - geöffnet, um eine gute Belüftung in den Verkehrsmitteln zu gewährleisten

Tickets sollten möglich kontaktlos gekauft werden, zum Beispiel über die Fahrinfo App