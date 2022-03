In Berlin wurden 2021 erneut weniger Wohnungen genehmigt

Im fünften Jahr in Folge geht in Berlin die Zahl der genehmigten Wohnungen zurück. Die veranschlagten Baukosten jedoch steigen.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist in Berlin im vergangenen Jahr erneut gesunken. Es war der fünfte Rückgang in Folge.

Berlin. Die Zahl der durch die Bauaufsichtsbehörden in Berlin genehmigten Wohnungen ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Amts für Statistik zufolge haben die Ämter 2021 insgesamt 18.716 Wohnungen in den zwölf Bezirken der deutschen Hauptstadt genehmigt. Das seien 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl laut Amt für Statistik das fünfte Jahr in Folge gesunken.

Wie viele Wohnungen davon tatsächlich in den nächsten Jahren gebaut werden, ist aber unklar. In der Stadt sind bereits jetzt einige Zehntausend Wohnungen genehmigt. Diese Grundstücke mit Genehmigungen werden aber zum Teil einfach weiterverkauft, ohne dass es bislang zu einem Spatenstich kam. Berlins neuer Senat hat sich vorgenommen, dass jedes Jahr rund 20.000 Wohnungen neu entstehen sollen. Immobilienexperten haben jedoch Zweifel, dass sich die Zahlen realisieren lassen.

Rund 17.000 der genehmigten Wohnungen sollen neu gebaut werden

Schon 2020 hatte es bei den Baugenehmigungen einen Rückgang in ähnlicher Größenordnung gegeben, damals standen in der Jahresbilanz am Ende aber immerhin noch 20.459 genehmigte Wohnungen in Berlin. Experten sahen auch in der Corona-Krise einen Grund und nannten auch den damals noch geltenden Mietendeckel, der möglicherweise Investoren abschrecke.

Von den 2021 genehmigten 18.716 Wohnungen werden 17.005 neu gebaut (minus 5,9 Prozent). Als Eigentumswohnungen werden 26,3 Prozent (4465) der Neubauwohnungen geplant. Der Großteil der genehmigten Neubauwohnungen (15.322) entstehen in Mehrfamilienhäusern. In neuen Ein- und Zweifamilienhäusern sind 1503 (Vorjahr: 1317) Wohnungen geplant. Weitere 1711 Wohnungen werden dem Amt für Statistik zufolge dem Wohnungsmarkt infolge von Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, zum Beispiel durch Dachgeschossausbauten oder Nutzungsänderungen zur Verfügung stehen.

Für alle Bauvorhaben seien die Kosten durch die Bauherren auf insgesamt 5,9 Milliarden Euro veranschlagt worden. Ein Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Einerseits waren Baustoffe weiter teurer geworden, andererseits gab es zwischen Juli und Dezember 2020 eine Mehrwertsteuersenkung, deren Rücknahme sich nun auf die Statistik auswirkt.

Vor allem Lichtenberg als Bauplatz für Wohnungen stark nachgefragt

In den Berliner Bezirken verlief das Genehmigungsgeschehen sehr unterschiedlich. Die meisten Wohnungen sollen weiterhin im Berliner Osten gebaut werden. An der Spitze der Zahlen zu den genehmigten Wohnungen liegen Lichtenberg (3950 Genehmigungen) und Treptow-Köpenick (3846). Aber auch in Spandau (2831) und Pankow (1861) werden viele Wohnungen geplant.

Deutlich weniger Genehmigungen als noch 2020 gab es in Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Neukölln und Marzahn-Hellersdorf. Berlins östlichster Bezirk hatte 2020 noch die Genehmigungsstatistik mit 3909 Wohnungen angeführt. Im vergangenen Jahr wurden zwischen den Ortsteilen Marzahn und Mahlsdorf jedoch nur noch 1550 Wohnungen neu genehmigt.

Statistiksprünge nach oben verzeichneten Lichtenberg (von 1976 auf 3950 genehmigte Wohnungen), Reinickendorf (305 auf 842) und Spandau (1627 auf 2831).