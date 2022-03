Friedensdemo Berlin 20.3.2022: "Sound of Peace" am Brandenburger Tor - Hier live zuschauen

Am Brandenburger Tor in Berlin treten am Sonntag Stars wie Sarah Connor, Mark Forster und Silbermond auf. Der Andrang ist immens.

Die Schauspielerin Katja Riemann (l.) und die Regisseurin Julia Neuhaus sind bei der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor als Zuschauer dabei.

Teilnehmer der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor halten ein Plakat mit der Aufschrift "Stop War" und den ukrainischen Landesfarben.

Natalia Klitschko, Ehefrau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, steht bei der Solidaritätskundgebung "Sound of Peace" vor dem Brandenburger Tor auf der Bühne.

Besucher beim "Sound of Peace" am Bradnenburger Tor in Berlin.

Die Skulptur "Der Rufer" am Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine.

Erste Fans stehen am Sonntagvormittag vor der Bühne des Konzerts "Sound of Peace" am Brandenburger Tor.

Natalia Klischko, die Frau von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, bei ihrem Auftritt am Brandenburger Tor

Zwei Frauen haben sich in ukrainische Fahnen gehüllt.

Friedenskundgebung Brandenburger Tor: 20.000 Menschen bei "Sound of Peace"

Berlin. Unter dem Motto „Beendet den Krieg“ kamen ab Sonntagmittag mehr als 20.000 Menschen zusammen, um Dutzende Bands und Musikerinnen und Musiker zu hören. Im Zehn-Minuten-Takt traten Bands live auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor auf, andere wie die ukrainische Sängerin Jamala, Eurovison Song Contest Gewinnerin 2016, aus Istanbul oder die ukrainische Band Selo i Ludy aus Charkiw wurden per Stream zugeschaltet. Gegen Abend wurden Stars wie Sarah Connor, Peter Maffay, Mia, Silbermond und Marius Müller-Westernhagen erwartet. Ab 15 Uhr übertrugen Sat 1 und Pro 7 live.

Bereits ab Großem Stern war die Straße des 17. Juni abgesperrt. Anders als bei der großen Friedensdemonstration am 27. Februar hielt sich der Andrang mittags in Grenzen. Viele Berlinerinnen und Berliner nutzten das gute Wetter für einen Spaziergang durch den Tiergarten. Auch in Lwiw, Kiew, Mariupol und Charkiw war gestern gutes Wetter. Doch die Menschen gingen nicht spazieren. Sie versuchten sich in Bunkern und Luftschutzkellern vor dem mörderischen Beschuss der russischen Armee in Sicherheit zu bringen.

"Sound of Peace" in Berlin: Hier den Livestream sehen

Sound of Peace am Brandenburger Tor: der Livestream

Brandenburger Tor: "Sound of Peace" in Berlin - Diese Künstler treten auf

Adel Tawil

Alex Diehl

Antje Schomaker

Batomae

BenjRose

Boris Grebenschtschikow

Bukahara

Cassandra Steen

Charly Klauser

Clueso

David Garret

Deine Cousine

Dota Kehr

Dritte Wahl

Elif

Fatoni

Fetsum

Fortuna Ehrenfeld

Fury in the Slaughterhouse

Hartmut Engler (Pur)

In Extremo

Ivy Quainoo

Joris

Lina Maly feat. Enno Bunger

Madeline Juno

Mal Élevé & Nico Suave Lary

Maidline Aurie

Marius Müller-Westernhagen

Mark Forster

Max Prosa

Mia.

Michael Patrick Kelly

Mine

Peter Maffay

Philipp Poisel

Rea Garvey

Revolverheld

Rolf Stahlofen & Spielvereinigung

Sarah Connor

Silbermond

The BossHoss

Zoe Wees

Auf dem Weg zur Bühne passierten Tausende das Russische Ehrenmal, ein Soldat der Roten Armee, flankiert von zwei T 34-Panzern und zwei Haubitzen. Das Ende des Kampfes um Berlin ist 77 Jahre her. Vor der Bühne hat man einen Blick auf mehrere Fahnen, die vor dem Blau des Berliner Himmels flattern. Eine ist die Regenbogenfahne, die anderen wehen auf den Dächern der Atommächte Frankreich, Großbritannien und USA. Die russische Fahne auf der Botschaft Unter den Linden sieht man nicht.

Natalia Klitschko, Frau des Bürgermeisters von Kiew und Ex-Profiboxers Vitali Klitschko.

Foto: dpa

„Man muss einfach immer wieder Farbe bekennen, es ist so furchtbar“

Um gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu demonstrieren sind Kai Henry mit seiner Tochter aus Wismar an das Brandenburger Tor gekommen. Martin Kusch aus Treptow, der schon bei der großen Demonstration vor drei Wochen dabei war, meinte „man muss einfach immer wieder Farbe bekennen, es ist so furchtbar“. Familien mit Kinderwagen waren zu sehen, Hipster mit Craftbeer in der Hand, Jugendliche und Alte mit selbst gebastelten Schildern mit Friedensbotschaften, vereint im Willen ihren Wunsch nach Frieden auf die Straße zu bringen.

Manche formulierten drastischer, wie Björn aus Köpenick, der Russlands Präsident Putin einen überdimensionierten Mittelfinger entgegenstreckte. Ina aus Kiew ist mit ihren Töchtern im Teenageralter Slata und Victoria vor einer Woche aus Kiew geflohen. Sie sind froh und dankbar, in Berlin Aufnahme gefunden zu haben. Die drei kamen, um Natalia Klitschko, Ehefrau des Kiewer Bürgermeisters und früheren Boxweltmeisters zu hören. Sie sang zusammen mit Pianist Daniel Leon ein Lied voller Hoffnung: „Better days“.

Auf bessere Tage hoffen nicht nur die Menschen in der Ukraine. Die Veranstalter u. a. die Organisation Leave No One Behind, brachten Vertreter von Flüchtlingsorganisationen auf die Bühne, die sich für Geflüchtete aus Afghanistan, Irak, Jemen, Syrien und anderen Kriegsregionen der Welt einsetzen. Rund 84 Millionen Menschen seien zurzeit weltweit auf der Flucht, berichtete eine Sprecherin. Die deutsch-kurdisch-jesidische Autorin und Kriegsberichterstatterin Düzen Tekkal warnte, keine Flüchtling 1. und 2. Klasse zuzulassen und forderte eine Arbeitserlaubnis für alle Geflüchteten. Sie wies auch darauf hin, dass unter dem „Monster Krieg insbesondere Frauen zu leiden haben, als Mütter, Schwestern, Töchter. Aber auch ein Sechstel der ukrainischen Verteidigungskräfte sind Frauen“, so Düzen Tekkal weiter. Diese Frauen setzten den Mut der Verzweiflung, ihre Menschlichkeit und Empathie dem kriegerischen Despotismus entgegen.

Musikalisch wurde ein breites Spektrum von Balladen über Folklore bis Rap und Hardrock geboten. „Jede Künstlerin, jeder Künstler hat eine Stimme, die er erheben soll, damit dieser furchtbare Krieg endet“, erklärte die ukrainische Sängerin Jamala, die aus Istanbul zugeschaltet war. Die von ihr a- capella gesungene ukrainische Nationalhymne gehörte zu den ergreifenden Momenten der Veranstaltung. Per QR-Code, App und bar konnte bei Sound of Peace für die Menschen in der Ukraine gespendet werden.

Sound of Peace: So kann man für die Initiative spenden

Folgende Spenden-Daten werden auf der Website von "Sound of Peace" genannt:

Kontoinhaber: civilfleet-support e.V.

IBAN: DE84430609672076294200

BIC: GENODEM1GLS

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Verwendungszweck: Sound of Peace

Die Organisatoren suchen außerdem noch Freiwillige, die bei der Durchführung des Konzert helfen wollen.

Neben den Musikern sind auf der Bühne am Brandenburger Tor auch eine Reihe von Moderatoren und Sprechern zu sehen. Zu ihnen gehören Jeanine Michaelsen, Nilz Bockelberg, Oliver Kalkofe, Sebastian Fitzek und Tilo Jung.

Friedensdemonstration in Berlin am 13. März - die Bilder