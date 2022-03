Saharastaub in Berlin und Brandenburg: Darum ist der Himmel rot und braun

Berlin. Was im Süden Deutschlands schon seit Dienstag zu beobachten ist, wird am Donnerstag auch in Berlin und Brandenburg erwartet: Staub aus der Sahara wird den Himmel über der Hauptstadt rot-bräunlich verfärben. Meteorologen rechnen mit einem spektakulären Sonnenaufgang und einer intensiven Färbung des Himmels. Hobby-Fotografen können sich also bereitmachen: Für sie gibt es gute Bedingungen für ganz besondere Fotos des Sonnenaufgangs, der am Donnerstag um exakt 6.16 Uhr beginnt.

Insgesamt dürfte sich der sonst frühlingshafte Donnerstag in der Region durch den Sahara-Staub ein wenig eintrüben. Am Donnerstag ist es laut Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Berlin und Brandenburg zunächst heiter, im Tagesverlauf kommt es von von Sachsen-Anhalt zu einer Bewölkungsverdichtung.

Ab dem Nachmittag soll es vor allem im Nordwesten Brandenburgs leichten Regen geben. Die Niederschläge können laut DWD bei der Wetterlage zu „Blutregen“ führen, wobei der Wüstensand ausgewaschen wird. Das Wasser färbe sich dann bräunlich. Beispielsweise auf Autos oder Gartenmöbeln wird der Sand dann sichtbar.

Saharastaub in Berlin und Brandenburg: Nichts Ungewöhnliches für diese Jahreszeit

Dass der Sahara-Staub bis nach Berlin und Brandenburg transportiert wird, ist laut DWD nichts Ungewöhnliches. Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland.

Derzeit liege nach Angaben des Meteorologen schon wegen der anhaltenden Trockenheit viel Staub in der Luft. Nordostwinde tragen den Wüstensand im Laufe des Donnerstags wieder aus Deutschland heraus.

Der Staub aus der Sahara führt zu einer höheren Feinstaubbelastung, so der DWD. Aber der Staub an sich sei für den Menschen ungefährlich. Für die Natur hat er sogar eine positive Wirkung: Die Mischung aus Quarzsand, Ton, Gips und Algen wirkt wie ein Dünger für die Pflanzen.