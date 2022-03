Blockaden Berlin: Klimaaktivisten kündigen neue "massive Blockaden" an

Blockaden in Berlin Klimaaktivisten kündigen neue "massive Blockaden" an

Berlin. Die Klimaaktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" kündigen für Freitag, 18. März 2022, "massive Blockaden" in Berlin an. Man wolle "in einer Vielzahl die Straßen Berlins besetzen", heißt es in der Ankündigung. Orte und Zeitpunkt der Blockaden nannten die Aktivisten nicht.

Anlass seien die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Die Aktivisten sprechen von einem "Regierungsversagen" der Ampelkoalition und fordern weiterhin unter anderem ein „Essen-Retten-Gesetz“ und eine Agrarwende, um Klimagase aus der Landwirtschaft zu mindern.

Die Autobahn-Blockierer hatten ihre umstrittenen Aktionen Ende Januar begonnen und dabei vor allem in Berlin immer wieder für Störungen im Berufsverkehr gesorgt. Dabei hatten sich die Aktivisten zum Teil auf der Fahrbahn festgeklebt, um den Einsatzkräften der Polizei eine Räumung der Blockaden zu erschweren. Zuletzt hatte "Die letzte Generation" auch versucht, den Verkehr am Flughafen BER zu stören. Die Blockade scheiterte aber letztlich, weil der Verkehr von der Polizei umgeleitet wurde.

Blockaden in Berlin: 214 Ermittlungsverfahren von der Polizei eingeleitet

Ende Februar hieß es, bislang seien von der Polizei 214 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, zwölf Verfahren gingen demnach bereits an die Staatsanwaltschaft.

Morgenpost-Recherchen hatten ergeben, dass 80 Prozent der Protest-Teilnehmer nicht aus Berlin stammen. In einem Hintergrund-Bericht erfahren Sie, wie der Klima-Protest in Berlin funktioniert - und wie die Teilnehmer ihre Aktionen finanzieren.

Nach Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes zu den Straßenblockaden verübten die Aktivisten zwar etliche Straftaten, etwa Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Aber nicht jeder Straftäter sei ein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen lägen im Fall der Straßenblockaden nicht vor.