Ukraine-Krieg Berlin aktuell: Eröffnung Ankunftszentrum in Tegel unklar

Berlin erwartet weiterhin Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine.

Der Bedarf an regulären Unterbringungsmöglichkeiten kann Franziska Giffey zufolge bei weitem nicht gedeckt werden. Die Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Messegelände sind ausschließlich für die kurzfristige Unterbringung gedacht.

In Berlin findet am Sonntag erneut eine Friedensdemonstration statt. Das Veranstalter-Bündnis meldete bei der Polizei 100.000 Teilnehmer an.

Geldspenden, Sachspenden, Ehrenamt: So können Sie Flüchtlingen in Berlin helfen

Berlin. Die Berliner Morgenpost berichtet über Nachrichten aus der Hauptstadt zum russischen Krieg gegen die Ukraine im Newsblog. Alle überregionalen Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie in diesem Blog.

Ukraine-News aus Berlin am Sonnabend, 12. März: Eröffnung des Ankunftszentrums im früheren Flughafen Tegel unklar

12.36 Uhr: An der Einrichtung des neuen Ankunftszentrums im früheren Flughafen Tegel wird weiterhin mit Hochdruck gearbeitet. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte angekündigt, das Zentrum in der nächsten Woche nach und nach hochzufahren. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte von einem Starttermin voraussichtlich am Sonntag oder Montag gesprochen - der Sonntag gilt allerdings als unwahrscheinlich. Laut Giffey soll es ein Verteilzentrum für über 10.000 Menschen am Tag und ein Unterbringungsort mit bis zu 3000 Plätzen sein.

In den Messehallen auf dem Messegelände übernachten seit Donnerstag Flüchtlinge. Die Übernachtungsmöglichkeiten mit 900 bis 1000 Betten sind aber nur für die kurzfristige Unterbringung gedacht. Giffey sagte zuletzt, es werde auch überlegt, ein stillgelegtes Terminal am Flughafen BER als Notfallunterbringung zu nutzen. Auch der ehemalige Flughafen Tempelhof werde in Betracht gezogen.

Gleichzeitig gibt es weiterhin viel zu wenig dauerhafte Unterkünfte. Der Berliner Senat forderte daher immer wieder Unterstützung von der Bundesregierung - sowohl für die Registrierung der ukrainischen Flüchtlinge als auch mit Blick auf die bundesweite Verteilung. Giffey hatte betont: „Wir gehen davon aus, dass jeden Tag weitere 15.000 Menschen in Berlin ankommen.“ Berlin sei das beliebteste Ziel.

Immer mehr Flüchtlinge in Berlin

Mutter Irina (l) verbrachte die letzte Nacht mit ihren Töchtern, Alina (14) und Amira (7) im Berliner Hauptbahnhof.

Foto: Annette Riedl/dpa

12.30 Uhr: Zahlreiche Flüchtlinge sind auch am Samstag wieder am Berliner Hauptbahnhof angekommen. Zu sehen waren besonders Frauen mit Kindern und Jugendlichen, die aus Zügen stiegen, zu dem großen Ankunftszelt gingen oder weiter in andere Städte fuhren. Kinder trugen Stofftiere bei sich, manche Familien hatten echte Haustiere wie Hunde oder Katzen mit auf die Flucht aus ihrer bombardierten Heimat mitgenommen. Ehemänner und Väter mussten oft in der Ukraine bleiben.

Eine Mutter verbrachte die Nacht mit ihren Töchtern Alina (14) und Amira (7) im Bahnhof. „Dort war es wenigstens warm“, sagte sie. Vor sechs Tagen verließen sie ihre Heimatstadt Saporischschja im Osten der Ukraine und sind „seitdem auf der Reise“, sagte sie unter Tränen. Irina spricht nur wenig Englisch und folgte zunächst dem Rat von Freunden, nach Deutschland oder Frankreich zu fahren. Doch ihr sind die Probleme mit der fremden Sprache zu groß. Sie holte sich Fahrkarten, um zurück nach Polen zu fahren. Aber die Zeit drängt. „In spätestens zwei Wochen muss ich wissen, wo wir bleiben wollen“, weil ihre ältere Tochter ihren Schulabschluss machen soll.

Friedensdemo am Sonntag: 100.000 Menschen angemeldet

12 Uhr: Erneut stehen in Berlin und anderen Städten große Friedensdemonstrationen gegen den Krieg Russlands in der Ukraine an. Sonntagmittag (12 Uhr) wollen Tausende Menschen mit dem Motto "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" vom Berliner Alexanderplatz zur Straße des 17. Juni laufen. Das Veranstalter-Bündnis meldete bei der Polizei 100.000 Teilnehmer an. Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, ist offen.

Unbürokratische Krankenversorgung für Kriegsflüchtlinge in Brandenburg gesichert

11.33 Uhr: Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist nach Angaben des Sozialministeriums die schnelle und unbürokratische Krankenversorgung gesichert. Mit einem Rundschreiben seien die Sozialämter der Landkreise und kreisfreien Städte über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz informiert worden, teilte das Ministerium am Samstag mit. Alle, die medizinisch oder psychologisch behandelt werden müssten, erhielten unkompliziert Hilfe, die sie benötigen, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Dazu gehöre auch die Trauma-Behandlung sowie der Zugang zu Test- und Impfangeboten.

Mit einem Aufenthaltstitel nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes hätten Betroffene Anspruch auf staatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das gilt nach den Angaben auch, wenn ein Schutzbegehren geäußert wird, wie Bitte um Unterkunft, Verpflegung oder medizinische Versorgung. Die Gesundheitsversorgung entspricht den Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Geflüchtete müssten sich demnach vor Ort beim Sozialamt melden, wie es hieß. Eine Registrierung durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) ist nicht zwingend notwendig. Stellen sich Betroffene bei akuten Beschwerden direkt in einer Praxis oder in einem Krankenhaus vor, werden sie behandelt.

Ex-Boxer Maske: Klitschko-Brüder können Ukrainern Hoffnung geben

10.47 Uhr: Der ehemalige Box-Weltmeister Henry Maske sieht im Einsatz der beiden Brüder Witali und Wladimir Klitschko ein Zeichen für die vom Krieg geplagte Bevölkerung in der Ukraine. „Ihre oft bewiesene Stärke kann den Ukrainern tatsächlich Hoffnung geben, wenn diese beiden Leitfiguren an ihrer Seite stehen“, sagte der 58-jährige Maske der „Märkischen Oderzeitung“, „sie sind Ikonen für ihr Land.“

Der ältere Bruder Witali (50), Bürgermeister von Kiew, fülle dabei in außerordentlicher Weise seine Position aus, sagte der Olympiasieger von 1988 im Mittelgewicht: „Er lebt und praktiziert es genauso, wie wir ihn als Boxer kennen und sehr schätzen gelernt haben.“ Aber Wladimir (45) löst bei Maske vollste Bewunderung aus: „Er hätte alles von den USA aus beobachten können. Aber nein, diese beiden Brüder halten zusammen. So, wie sie es immer taten. Das empfinde ich als ganz starke Botschaft an das ukrainische Volk.“

Die Füchse treten am Sonntag in Kiel im Sondertrikot an

Foto: Füchse Berlin

9.35 Uhr: Um aber ein Zeichen für den Frieden in Europa zu setzen, verzichtet der Handball-Bundesligist Füchse Berlin auf das klassische Vereins-Grün, wenn es am Sonntag im Topspiel zum THW Kiel geht (13.40 Uhr, Sky und NDR). Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert wird im Sondertrikot antreten.

Blaues Shirt, gelbe Hose, dazu auf der Brust den Slogan „Stop War!“ und der Hashtag „standwithukraine“. Auf dem Rücken prangt unter dem Spielernamen das Peace-Zeichen, vorne flattert eine Friedenstaube am Trikotbündchen. Die Sponsoren der Berliner verzichteten auf ihre Logos. Mehr dazu lesen Sie hier.

Senatorin für Aussagen zu ukrainischen Kindern in der Kritik

8.08 Uhr: Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat mit ihrem Bericht über ihre Begegnung mit ukrainischen Waisenkindern heftige Kritik ausgelöst. Die Senatorin hatte im Abgeordnetenhaus gesagt, „wie gut es den Kindern geht“. „Diese Kinder trauern nicht um ihre Eltern und haben keine Angst, weil sie haben ja keine mehr“, sagte Busse. Außerdem hätten die Kinder ihr erzählt, dass ihre Flucht nach Berlin für sie so etwas wie eine „Abenteuerreise“ sei. „Da habe ich mich gefreut, wenn die Kinder das so sehen“, sagte Busse. Diese Äußerungen sorgten dann allerdings für wenig Freude. Mehr dazu lesen Sie hier.

Helfer planen Notbehausungen in der Ukraine

7.43 Uhr: Es geht um den Tag X, von dem niemand weiß, wann er kommt. Aber Clemens Witt und sein Team von der Katastrophenhilfe-Organisation „Shelter Box“ mit Deutschlandsitz in Prenzlauer Berg hoffen, dass der Rettungseinsatz für die Ukraine so bald wie möglich startet. Dafür müssten in den Kriegsgebieten die Waffen schweigen. Und sobald Hilfskorridore es erlauben, schickt Witts Organisation ihre Ausrüstung über die polnische Grenze. Dorthin, wo russische Bomben Wohnhäuser zerrissen haben. In Mariupol, Charkiw oder Kiew sollen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, Notunterkünfte errichten können. Dank Lieferungen von Zelten und Reparatur-Kits für beschädigte Häuser – das ist die Domäne von „Shelter Box“. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Kitaverbände fordern Plätze für geflüchtete Kinder

6.17 Uhr: Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine steigt täglich. Man brauche jetzt schnelle und pragmatische Lösungen, um den Ankommenden zu helfen. Dazu gehöre auch, dass zeitnah geeignete Kitapläze geschaffen werden, heißt es in einer Mitteilung des Verbands der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger e.V. (VKMK).

„Als ersten Schritt sollten zeitnah Spielgruppen in Familienzentren für Mütter und deren Kinder eingerichtet werden“, sagt VKMK-Geschäftsführer Lars Békési. Dann müssten Kitaplätze folgen. „Um den ankommenden Kindern schnell einen Betreuungsplatz anbieten zu können, fordern wir die Senatsverwaltung dazu auf, wie bereits im Jahr 2015 eine zeitweise Überbelegung in den Berliner Kindergärten, sowie eine vereinfachte Genehmigung zur Nutzung von Räumlichkeiten zu erlauben. Dabei könnten pro Kita zwei Kinder zusätzlich aufgenommen werden“, so Békési. Mehr dazu lesen Sie hier.

Brandenburgs Städte sehen sich vorbereitet auf Ukraine-Flüchtlinge

5.01 Uhr: Die Städte und Gemeinden in Brandenburg sehen sich auf eine steigende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet. „Wir versuchen hier gemeinsam - das war auch in der Corona-Pandemie unsere Haltung - das zu bewältigen“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, der Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos), der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben ja im Land Brandenburg auf der Ebene der Städte und Gemeinden eine sehr heterogene Lage.“ Einige Städte wie Cottbus und Frankfurt (Oder) seien sehr belastet, andere bereiteten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

Inzwischen werden Geflüchtete aus der zentralen Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt bereits auf Kreise und Städte verteilt. Die Städte und Gemeinden können nach Ansicht des Verbandspräsidenten auf Erfahrungen und Strukturen der Flüchtlingskrise 2015 und der Corona-Pandemie zurückgreifen. „Da sind wir jetzt mittlerweile ein bisschen geübt“, sagte Hermann. „Ich nehme so wahr, dass alle Ebenen - also Bund, Land, Kommunen - wirklich da sehr bemüht sind.“

Der Verbandschef sieht auch Defizite. „Es gibt immer Optimierungsbedarf“, sagte Hermann. Er wünsche sich auf Landesebene einen zentralen Krisenstab für die Ukraine-Flüchtlinge. Bisher arbeitet ein Krisenstab im Innenministerium und ein Stab im Sozialministerium. Ein ressortübergreifender Landesstab sei sinnvoll, sagte Hermann. Innenstaatssekretär Uwe Schüler hatte am Mittwoch von einer bewährten Zusammenarbeit beider Stäbe gesprochen.

Wir starten ein neues Newsblog. Alle vorangegangenen Nachrichten zur Auswirkung des Ukraine-Krieges auf Berlin finden Sie in diesem Blog.