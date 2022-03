Ein Job, anders als viele denken

Wer Bau hört, denkt vermutlich in erster Linie an Schmutz, Lärm und vor allem an körperliche Arbeit. Man könnte sagen, das Baugewerbe hat ein Imageproblem. Denn in Wahrheit hat es sehr viel mehr Facetten. Auf Kreativität und Kommunikation kommt es an, zudem hat die Digitalisierung Werkstätten und Baustellen längst erreicht. Nicht allein Muskelkraft, auch Köpfchen ist gefragt.

„Damit auf der Baustelle alles läuft, muss ich in der Lage sein, Pläne richtig zu lesen“, sagt Inga Zurth. Wand- und Deckenschmuck sind das Spezialgebiet der 24-Jährigen. Die ausgebildete Stuckateurin restauriert am liebsten Stuckelemente, wie sie unter anderem viele Altbauwohnungen aus der Gründerzeit in Berlin schmücken. Auf Wunsch stellt Inga Zurth auch neues Dekor her und bringt es an. „Wer Interesse für seinen Beruf mitbringt, sammelt eigentlich immer Inspirationen, zum Beispiel bei Spaziergängen. Mein Blick schweift automatisch über die Fassaden. Fällt mir etwas Besonderes auf, greife ich zu Hause zur Fachliteratur, um verschiedene Elemente in der Gestaltung früher und heute zu vergleichen.“

Es geht aber in den mehr als 30 Ausbildungsgängen im Baugewerbe nicht nur darum, Wissen anzusammeln und richtig einzuordnen. „Wenn in der Prüfung das Leseverständnis fehlt, kann es passieren, dass das Werkstück nicht gelingt. Man muss die Aufgaben verstehen, um sie richtig zu machen“, sagt Inga Zurth, die ihre berufliche Zukunft früh auf der Baustelle sah. „Mein Vater ist Mauermeister und Restaurator, ich bin im Betrieb groß geworden und habe oft mitgeholfen“, sagt die junge Frau. Nach ihrem Schulabschluss entschied sich Inga Zurth für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege. „Danach wusste ich, dass mir eine Ausbildung zur Stuckateurin die perfekte Kombination aus Handwerk und Kreativität bietet.“ Dass der Job, der ihr so viel Spaß macht, so wenig bekannt ist, findet sie schade.

Das Baugewerbe ist gut durch die Pandemie gekommen

Sven Bentz sieht das ähnlich. Der Social Media Manager und Ausbildungsberater bei der Sozialkasse des Berliner Baugewerbes hat sich vorgenommen, mit den Vorurteilen über „die vom Bau“ aufzuräumen. Helfen soll dabei unter anderem die Kampagne unter dem Motto „Anpacken. Machen“. Mit dieser Botschaft geht Sven Bentz dahin, wo Jugendliche sind: ins Internet. „Instagram, YouTube, TikTok und ein paar andere Plattformen“, zählt Bentz auf. „Da sind wir nicht nur mit Bildern, sondern auch mit kleinen Videos, in denen wir Verschiedenes erklären.“

In Berufsporträts werden die wichtigsten Aspekte der verschiedenen Ausbildungsgänge angesprochen: Was genau beinhaltet der Job, wie viel Geld gibt es zu verdienen und wie viele Tage Urlaub stehen Azubis zu. In einer Kontaktbörse auf der Plattform stellen sich mehr als 60 Betriebe der Berliner Bauwirtschaft vor. Darüber hinaus gehen Nachwuchsreferenten aus den Berliner Baubetrieben regelmäßig in Schulen im gesamten Stadtgebiet, halten Vorträge und noch eindrücklicher – setzen auf praktische Aktionen. So wird oft gemeinsam etwas gebaut, mal aus Holz, mal aus Stein. „Aber wir bringen auch mal etwas mit, was nicht jeder gleich mit dem Bau in Verbindung bringt, wie zum Beispiel Virtual Reality-Brillen“, sagt Sven Bentz, der selbst einige Jahre als Nachwuchsreferent unterwegs war. „Außerdem“, so Bentz, „sind regelmäßig Azubi-Botschafter, sogenannte Erklehrlinge, im Einsatz, die aus ihrem Ausbildungsalltag berichten und Fragen der Jugendlichen beantworten.“ Die Berufsaussichten seien aktuell sehr gut, sagt Bentz. Die Branche sei im Vergleich zu vielen anderen sehr gut durch die Pandemie gekommen.

In der Ausbildung kommt es auch auf grundlegende Kompetenzen wie Lesen und Schreiben an

Auch wenn sich die Anforderungen an die Azubis in den einzelnen Ausbildungsgängen unterscheiden, eines gilt für Industriekletterer, Brunnenbauer, Stuckateure und alle anderen: In der Ausbildung kommt es auch auf grundlegende Kompetenzen wie Lesen und Schreiben an. „Im Unterricht an der Berufsschule müssen Ausbildungsnachweishefte geführt und Lehrbücher durchgeackert werden“, sagt Sven Bentz. Darüber hinaus fördere Lesen – egal ob Fantasy-Romane, Comics oder Sachbücher – das Allgemeinwissen, die Vorstellungskraft und die Kreativität. „Das sind wichtige Kompetenzen und Fähigkeiten, die in den Jobs im Baugewerbe gebraucht werden.

Außerdem trainiert Lesen den Wortschatz und stärkt die Kommunikationsfähigkeit. Das ist wichtig, denn auf den Baustellen wird im Team gearbeitet, da muss man kommunikativ sein.“ Darüber hinaus zeige, wer liest, Interesse an der Welt, sei bereit, sich zu informieren und am Geschehen teilzunehmen. Um junge Menschen auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen, fördert die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes als Lesepate deshalb zudem zehn Schulen ein Jahr lang mit je einem Abonnement der Berliner Morgenpost.

Inga Zurth liest privat am liebsten Klassiker, zurzeit „Bel-Ami“ von Guy de Maupassant. Außerdem mag sie Krimis von Agatha Christie. Und sie freut sich auf die Rückkehr in ihren Job im nächsten Jahr: „Es ist ein toller Job, der viele Chancen bietet.“

Die Kampagne

Auf www.anpackenmachen.de informiert die Berliner Bauwirtschaft über verschiedene Ausbildungsgänge. Wichtige Fragen zu Gehalt und Urlaubsanspruch werden beantwortet. Darüber hinaus stellen sich Firmen im Porträt vor. Wer sich spontan um einen Ausbildungsplatz oder ein Duales Studium bewerben möchte, findet mit der Quick-Bewerbung ein nützliches Tool. Hilfreich ist auch der Lebenslauf-Generator. Außerdem bietet die Plattform eine Börse, auf der Interessierte Kontakt zu 60 Partnerbetrieben aufnehmen können.

Werden Sie Lesepate!

Engagieren auch Sie sich bei unserer Aktion in Zusammenarbeit mit 100ProLesen.

Fördern Sie den Nachwuchs in Ihrer Region und tun Sie damit Gutes. Als Lesepate der Berliner Morgenpost unterstützen Sie Schulklassen und fördern die Kompetenz zur eigenen Meinungsbildung.

Wie können Sie den Nachwuchs unterstützen?

Sie stellen als Lesepate der Schule ein Jahresabonnement der Berliner Morgenpost zur Verfügung.

Mehr Informationen erhalten sie gratis unter 0800 55 30 530 oder hier.

Die Lesepaten der Berliner Morgenpost

Berliner Stadtreinigung

Wir sind Lesepate, weil uns nicht nur ein sauberes Berlin am Herzen liegt, sondern auch die Menschen in unserer Stadt. Wir möchten euch gerne auf eurem Weg in die Zukunft mit diesem Projekt unterstützen und wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine spannende und interessante Lesezeit!

EDEKA Schönhauser Allee Arcaden

Wir, das Team der EDEKA Schönhauser Allee Arcaden, beteiligen uns gern am Projekt Lesepaten der Berliner Morgenpost. Wir unterstützen die Schule am Roederplatz, freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind sehr gespannt, was die Zukunft bringt für Alt und Jung.

Domicil Seniorenpflegeheim

In einer Zeit, in der Informationen immer schneller auf uns einprasseln, ist es notwendig, gute von schlechten und richtige von falschen Informationen unterscheiden zu können – online oder in der Presse. Mit dieser Lesepatenschaft bieten wir die Chance, sich zu informieren und den eigenen Horizont zu erweitern.

EDEKA Siebert

Wir sind sehr gern Lesepate der Carl-von-Ossietzky-Schule in Kreuzberg, weil wir nicht nur Verantwortung für Lebensmittel, sondern auch für die Gesellschaft übernehmen. Das fängt mit den Jüngsten an: Lesekompetenz, Meinungs- und Willensbildung sind das Fundament, auf das unsere Zukunft gebaut wird.

Ölwerk Obst GmbH

Seit nunmehr fast zehn Jahren produzieren und verkaufen wir hochwertige Bio-Speiseöle in unserer Berliner Manufaktur in Charlottenburg. Wir sind gern Lesepaten, weil wir es wichtig finden, dass die Vermittlung von Wissen, Nachrichten und Unterhaltung in unserer zunehmend digitalen Welt über gedruckte Medien nicht verloren geht.

EDEKA Minden-Hannover

Wir unterstützen 100proLesen, weil wir nicht nur Verantwortung für Lebensmittel, sondern auch für die Gesellschaft übernehmen. Das fängt mit den Jüngsten an: Lesekompetenz, Meinungs- und Willensbildung sind das Fundament, auf das unsere Zukunft gebaut wird. Diese zu stärken ist ein hoher Anspruch, für den wir uns engagiert einsetzen. Deshalb unterstützen wir als Lesepate der Berliner Morgenpost gern zehn Schulen in der Hauptstadt.

Optik & Hörgeräte Thürnagel

Als Unternehmen, welches sich seit über 70 Jahren am Markt behauptet und weiterentwickelt, bieten wir für viele Menschen Lösungen zum Thema Hören und Sehen. Da diese Sinne der wesentliche Schlüssel zur Kommunikation sind, freuen wir uns, wenn wir zur Vermittlung und Nutzung von Medien beitragen können. Deshalb sorgen wir als Lesepate gern dafür, dass die Schülerschaft der Grundschule am Sandsteinweg regelmäßig die Berliner Morgenpost lesen kann.

EDEKA Siemensstraße

Wir sind sehr gern als Lesepate für die Evangelische Schule Steglitz aktiv, weil wir nicht nur Verantwortung für Lebensmittel, sondern auch für die Gesellschaft übernehmen. Das fängt mit den Jüngsten an: Lesekompetenz, Meinungs- und Willensbildung sind das Fundament, auf das unsere Zukunft gebaut wird. Diese zu stärken ist ein hoher Anspruch, für den wir uns engagiert einsetzen. Regelmäßige Zeitungslektüre ist auf diesem Weg wichtig und lehrreich.

Marburger Bund Treuhandgesellschaft

Eine Zeitung wie die Berliner Morgenpost ist viel mehr als ein bloßes Informationsmedium. Eine regelmäßige Zeitungslektüre trägt sowohl zur Allgemeinbildung als auch zur eigenen Meinungsbildung bei. Eine Lesepatenschaft ist daher eine sinnvolle Investition in unsere Zukunft. Deshalb freuen wir uns als Marburger Bund einen Beitrag dazu leisten zu können. Wir unterstützen das BTB Schulzentrum, an dem Fachkräfte für den sozialen Bereich lernen.

EDEKA Kladower Damm

Wir als EDEKA stehen dafür ein, dass die Kunden und die Zufriedenheit unserer Kunden an oberster Stelle stehen. Dies ist genauso wie der hohe Anspruch an die Qualität unser Ware getreu unserem Motto „Wir lieben Lebensmittel“ in der Firmenphilosophie niedergeschrieben. Sie ist der Grundsatz für jeden EDEKAner. Am Projekt der Berliner Morgenpost beteiligen wir uns gern und sind aktuell als Lesepate der Grundschule am Windmühlenberg aktiv.

Seniorenwohnpark Lichtenberg GmbH

Das Thema Lesen begleitet uns in jedem Alter. Wir lesen unseren Kindern vor, um ihre Fantasie anzuregen, um sie über die Welt aufzuklären und sie über aktuelle Geschehnisse zu informieren. Wir möchten als Teilnehmer am Projekt Lesepaten der Berliner Morgenpost dabei mithelfen, dass allen Generationen der Zugang zu gut recherchierten Wissen zugute kommt, unabhängig vom Internet. Deshalb sind wir Lesepate des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums.

Stiftung für Demokratie und Vielfalt

Die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt wurde 2020 in Berlin gegründet, um einen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie zu leisten. Da die freie Meinungs- und Willensbildung aller Menschen das Fundament unserer offenen Gesellschaft ist, unterstützen wir 100ProLesen als Lesepate aus voller Überzeugung. Bildung, Wissenschaft und Erziehung zu fördern ist uns ebenso Herzensangelegenheit wie die Unterstützung von Kindern und Familien.