Timo Gottschalk, Rallyefahrer in seiner Werkstatt in Rheinsberg.

Motorsport Rallye-Duo auf viertem Platz in Abu Dhabi

Abu Dhabi. Der Rheinsberger Navigator Timo Gottschalk hat mit seinem polnischen Piloten den zweiten Lauf der neuen FIA Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft (W2RC) auf dem dritten Platz in der Automobilwertung abgeschlossen. Nach 1806 Kilometern auf der Abu Dhabi Desert Challenge festigten die Dakar-Vierten den vierten Platz in der WM-Gesamtwertung.

"Die Rallye verlief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Viele kleinere Probleme haben ein besseres Resultat verhindert. Dennoch haben wir wichtige Punkte gesammelt und uns damit auf Schlagdistanz zu den Top Drei in der Weltmeisterschaft gehalten", sagte Gottschalk nach der Zielankunft am Donnerstag.

Der Gesamtsieg ging an die Franzosen Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger im Werks-Audi mit alternativem Antriebskonzept. Den Abschluss der ersten Marathon-Rallye-Saison bilden die Läufe der Rallye Kasachstan vom 24. bis 30. April, die Rallye Andalusien (6. bis 12. Juni) sowie die Rallye du Maroc (6. bis 12. Oktober).

© dpa-infocom, dpa:220310-99-460907/2