Diese Frauen bewegen Deutschland und Berlin

Annalena Baerbock: Entschlossen und klar

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Foto: Alex Brandon / AFP

Schlechter hätte es nicht losgehen können: Die Frau, die Kanzlerin werden wollte, stolperte im Selbstverteidigungsmodus durch ihren Wahlkampf, angeschlagen kam Annalena Baerbock ins Ziel. Aber immerhin: Sie schaffte den Einzug ins Auswärtige Amt war. Seit drei Monaten ist die 41-Jährige jetzt Deutschlands Spitzendiplomatin – und hat ihre schärfsten Kritiker positiv überrascht. Baerbock setzt einen neuen, empathischen Ton in der Außenpolitik – mutig, klar und mit großer Entschlossenheit. Baerbock war noch vor dem Kanzler in Paris. Den Kremlgipfel mit den kalten Kriegern absolvierte sie fehlerfrei, auch wenn sie den Überfall auf die Ukraine nicht verhindern konnte. Bei der UN hielt sie eine gute Einstandsrede und machte klar, wie schwach Amtsvorgänger Heiko Maas war. „Diese junge Dame“, wie sie verspottet wurde, steht ihre Frau.

Christine Lagarde: Die Mächtige

Auf dem internationalen Parkett bewegt sie sich (stil-)sicher: die neue EZB-Chefin Christine Lagarde.

Foto: ERIK S LESSER/EPA-EFE/Shutterstock

Die ist nach dem Abgang von Angela Merkel wohl die mächtigste Frau der Welt: Christine Lagarde (66) trägt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank Verantwortung für große Volkswirtschaften. Die studierte Arbeitsrechtlerin ist überzeugte Europäerin mit exzellenten Kontakten in die deutsche Politik. Als Wolfgang Schäuble in Berlin geehrt wurde, hielt die elegante Französin die herzliche Laudatio. Im Rat der EZB sitzen „Tauben“, bei denen das Geld locker sitzt, und „Falken“, die für eine strenge Fiskalpolitik stehen. Lagarde will sich nicht einordnen, bezeichnet sich ironisch als „Eule“. Klug ist die geschiedene Mutter zweier erwachsener Kinder allemal. Ihre größte Herausforderung ist derzeit die Bekämpfung der Inflation. Hier muss die Juristin beweisen, dass sie auch ohne ein Studium der Volkswirtschaft die richtigen Schritte einleiten kann.

Özlem Türeci: Bescheidene Milliardärin

Özlem Türeci

Foto: dpa

Biontech-Gründerin Özlem Türeci ist mitverantwortlich für die schnelle Entwicklung des Corona-Impfstoffs Comirnaty. 2008 gründete die 54-Jährige mit Ehemann Uğur Şahin das Mainzer Biotech-Start-up – mit dem Ziel, mittels der neuen mRNA-Technologie Krebs zu bekämpfen. Als die Pandemie ausbrach, richteten Türeci und Şahin ihr Unternehmen auf die Impfstoffentwicklung aus. Der Rest ist Erfolgsgeschichte. Allein in Deutschland wurde das Vakzin rund 125-millionenfach gespritzt. Biontechs Milliardengewinn kurbelte 2021 das deutsche Bruttoinlandsprodukt um einen halben Prozent an und beendete die Schuldensorgen der Stadt Mainz. Türeci, Tochter türkischer Einwanderer, ist jetzt Milliardärin – und bescheiden geblieben. Als medizinische Biontech-Vorständin will sie nun umsetzen, wofür sie angetreten ist: den Krebs zu besiegen.

Frauentag in Berlin - lesen Sie auch:

Katja Karger: Gute Arbeit für Berlin

Katja Karger

Foto: picture alliance

Katja Karger (53) wurde von ihren Eltern, einem Stahlarbeiter und einer Gewerkschafterin, bereits als Kind mit zu Demonstrationen genommen. Mittlerweile streitet Karger seit einigen Jahren hauptberuflich um Themen wie die faire Entlohnung von Arbeitnehmern und gute Arbeitsbedingungen. Zunächst war die gebürtige Bremerin von 2013 bis 2021 Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg. Seit Januar nun ist sie in derselben Funktion in Berlin und Brandenburg tätig. Die Gewerkschaften im DGB-Bezirk der Hauptstadtregion haben rund 340.000 Mitglieder, davon etwa 210.000 in Berlin. Vor allem den Strukturwandel sieht sie als große Herausforderung. „Ich will mit dafür sorgen, dass das für unsere Mitglieder gut wird. Ich will für eine sozial gerechte, nachhaltige und demokratische Gesellschaft kämpfen“, sagt Karger.

Irme Stetter-Karp: Die Chefin der Katholiken

Foto: Getty Images

Der katholischen Kirche laufen die Mitglieder davon. Nur Reformen können diesen Prozess stoppen – davon ist Irme Stetter-Karp überzeugt. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken nimmt kein Blatt vor den Mund – auch nicht gegenüber dem emeritierten Papst Benedikt, der eingestand, im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal „eine Falschaussage“ gemacht zu haben. Da müsse schon ein komplettes Schuldeingeständnis her, sagte die promovierte So­zialwissenschaftlerin neulich unserer Redaktion. Die 66-jährige zweifache Mutter, die als zwölftes Kind einer Bauernfamilie in Ellwangen aufwuchs, legt längst all ihre Hoffnungen auf den Synodalen Weg, bei dem Laien und Bischöfe die Krise um Missbrauch, Sexualmoral und Unterdrückung der Frau gemeinsam aufarbeiten und die Kirche erneuern wollen.

Dagmar Hirschfelder: Mit Bildern arbeiten

Dagmar Hirschfelder

Foto: FFS

Die Gemäldegalerie am Kulturforum zählt mit ihren 7000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und rund 1200 präsentierten Werken zu den spannendsten Kultureinrichtungen der Stadt. Neben der Liebe zur Kunstfertigkeit der alten Meister – hier hängen Tizian, Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, Botticelli und viele andere mehr – kann man sich hier auch in die Frage vertiefen, was diese Werke dem Betrachter heute noch zu sagen haben, worin das die Zeiten überdauernde Erbe ihrer Meisterschaft liegt. Dagmar Hirschfelder, die seit November 2021 als Direktorin amtiert, hat dafür ein gutes Händchen. Das hat sie zuletzt mit ihrer „Frauenkörper“-Ausstellung am Kurpfälzischen Museum in Heidelberg gezeigt, die Fragen des Geschlechterverhältnisses thematisierte. Auf die kommenden Ausstellungen darf man sich freuen.

Maria Schrader: Erfolg auf der ganzen Welt

Foto: Gerald Matzka / dpa

Ihr Filmerfolg „Ich bin dein Mensch“ hat es zwar nicht ins finale Rennen um den Auslands-Oscar geschafft. Aber das wird Maria Schrader verschmerzen können. Denn nach dem internationalen Erfolg ihrer Netflix-Serie „Unorthodox“ durfte sie gerade einen der wichtigsten Filme des Jahres in den USA drehen: „She said“, die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers über die Aufdeckung des Skandals um Harvey Weinstein, der die MeToo-Bewegung ausgelöst hat. Die Hauptrollen der Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor werden von Carey Mulligan und Zoe Kazan gespielt, das Drehbuch stammt von Oscar-Preisträgerin Rebecca Lenkiewicz. Es ist die erste US-Produktion der in Berlin lebenden Schauspielerin und Regisseurin. Sie nennt es „eine große Freude und Ehre“, dass man ihr dieses Projekt anvertraut hat.

Annett Heckel: Die starke Frau vom Bau

Anett Heckel

Foto: FFS

Berlin braucht dringend mehr bezahlbare Wohnungen - und Annett Heckel sorgt dafür, dass sie gebaut werden. Als Leiterin der Abteilung Neubauprojekte bei der kommunalen Howoge ist die 48-Jährige aktuell für 22 Bauvorhaben mit 4561 Wohnungen verantwortlich. Ihr sei immer klar gewesen, dass sie „was mit Bauen“ machen wollte. „Als Kind habe ich begeistert mit Legosteinen gebaut“, sagt sie. Die Frage sei nur noch gewesen, ob als Architektin oder Bauingenieurin: „Ich habe mich dann für Bauingenieurin entschieden, ich bin eher der praktische Mensch und wollte wirklich dabeisein, wenn das Gebäude emporwächst.“ In ihrem Team arbeiten 17 Projektleiter, sieben von ihnen sind Frauen. Ihr Tipp für Berufseinsteigerinnen: „Nicht aufgeben, auch wenn es am Anfang auch mal schmerzhafte Rückschläge gibt – und Hilfe zulassen.“

Darla Nickel: Die Herrin des Regenwassers

Die Anpassung der Stadt an den Klimawandel, an Dürren und Starkregen, ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen, nicht nur, aber vor allem in einer regenarmen Region wie Ostdeutschland. Diese Aufgabe obliegt in Berlin Darla Nickel. Als Chefin der Regenwasseragentur, einer kleinen Tochter der Berliner Wasserbetriebe, berät die Amerikanerin Bauherren und entwickelt Projekte, wie man Regenwasser auf Grundstücken versickern lassen und so die Grundwasserspeicher wieder auffüllen kann. Die promovierte Ingenieurin für technischen Umweltschutz kennt Wassermangel, wie er in Berlin im Zuge der Erderwärmung droht, aus ihrer kalifornischen Heimat, wo Trockenheit und Waldbrände schon zur Normalität gehören. Dabei scheut Darla Nickel keine Konflikte, denn die sind bei ihrer Arbeit unausweichlich. Für einen schonenden Umgang mit der knappen Ressource muss auch in Berlin viel mehr Fläche entsiegelt werden, als dies bislang geplant war.

Vanessa Rittinger: U-Bahnen für Berlin im Blick

Es ist ein Riesenprojekt, das Vanessa Rittinger verantwortet: Bis zu 1500 U-Bahnen produziert Stadler für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Pankow, Rittinger ist die Projektleiterin. „Das ist nicht nur für Stadler und die BVG ein Großauftrag, sondern weltweit einer der größten Aufträge für U-Bahnen“, sagt die 37-Jährige. „Das in der Gesamtverantwortung machen zu können, ist eine Chance und ehrlicherweise auch ein Traum.“ 2019 ist Rittinger, die zuvor internationale Ausschreibungen für Metros betreut hat, für den BVG-Auftrag zu Stadler gekommen. Dort sorgt sie dafür, dass das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen liegt und die Qualität stimmt. „Eine meiner Stärken ist es, dass ich es schaffe, einen großen Berg an Aufgaben in kleine Häppchen zu unterteilen und in die richtige Reihenfolge zu bringen“, sagt sie. Ende 2022 sollen die ersten Test-Fahrzeuge ausgeliefert werden. Die U-Bahnen das erste Mal in Bewegung zu sehen, das werde für sie ein „historischer Moment“.

Maja Lasić: Sofort ein Feedback

Maja Lasić

Foto: Sven Darmer

Der Lehrermangel in Berlin ist dramatisch. Nur gut, dass Maja Lasić jetzt die Seiten gewechselt hat: Jahrelang war sie bildungspolitische Sprecherin der SPD, jetzt unterrichtet sie Biologie und Chemie an einer Weddinger Sekundarschule. „Die Schüler haben mir gefehlt“, sagt Lasić. Vor allem schätze sie die Direktheit. „Es gibt sofort ein hemmungsloses Feedback. In der Politik hat mir das oft zu lange gedauert.“

Corina Reifenstein: Leidenschaft für den Bau

Es ist schwer vorstellbar, wie Corina Reifenstein die ganzen Termine in einen 24-Stunden-Tag hineinbekommt. Die 53-Jährige leitet ihre Baufirma mit 45 Angestellten, ist neue Präsidentin der Handwerkskammer Cottbus, zusammen mit der BTU Cottbus hat sie den dualen Studiengang für Bauberufe entwickelt, saß jahrelang in der Stadtverordnetenversammlung Spremberg, unterstützt das Behindertenwerk und andere soziale Einrichtungen in ihrer Heimat und ist als Botschafterin für die Landesgartenschau 2026 unterwegs. „Nicht meckern, sondern selbst etwas bewegen“, lautet Reifensteins Motto. Das sei schon immer so gewesen, sagt die Bauingenieurin. Zum Bau wollte sie schon immer, ein Bürojob kam für sie nicht in Frage. Vorbehalte als Frau auf dem Bau habe sie nie erlebt, sagt Reifenstein. „Ich lasse mich auf jeder Ebene auf die Menschen ein.“

Britta Steffen: Ein Vorbild für die Jugend

Britta Steffen

Foto: Robert Michael / picture alliance/dpa

Sie ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin und eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen. Mittlerweile gibt Britta Steffen ihr Wissen an die nächsten Generationen weiter. Seit gut einem Jahr arbeitet die 38-Jährige am Olympiastützpunkt Berlin als Laufbahnberaterin, hilft jüngeren Athletinnen und Athleten aus den Berliner Landeskadern, ihren Weg im Leistungssport zu finden. Die zweimalige Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008 informiert in Vorträgen über die Möglichkeiten einer dualen Karriere, zeigt Perspektiven auf, gibt Tipps zur finanziellen Unterstützung und wie man Trainings- und Wettkampfzeiten mit der Schule unter einen Hut bekommt. Bei den Nachwuchssportlern kommt die achtmalige Europameisterin gut an und ist ein Vorbild für viele, die gerade an der Startlinie ihrer Karriere stehen.

Megan Rapinoe: Kämpferin für gleiche Rechte

Weltfußballerin Megan Rapinoe und Welttrainer Jürgen Klopp freuen sich über ihre Auszeichnungen.

Foto: Claudio Villa / Getty Images

Sie ist nicht nur eine der besten Fußballerinnen der Welt, zweimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin, sondern sorgt mit ihrem politischen Engagement stets für viel Aufsehen. Auf dem Feld ist Megan Rapinoe Leitfigur, Spielmacherin, Torjägerin. Der US-Superstar hat in seiner Karriere Titel und Auszeichnungen gesammelt. Seit vielen Jahren kämpft Rapinoe für Gleichberechtigung und engagiert sich gegen Rassismus, scheute auch eine offene Konfrontation mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht. Angeführt von der 36-Jährigen haben die Fußballerinnen der USA Ende Februar im Kampf um Gleichstellung einen historischen Sieg errungen. Nach jahrelangem Rechtsstreit erhalten sie künftig vom US-Verband die gleiche Bezahlung wie die Männer. „Das ist ein großer Gewinn für alle Frauen“, sagte Rapinoe.