Konzert: Kitty, Daisy & Lewis live 2023 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Kitty, Daisy & Lewis spielen am 28. April 2023 in Berlin (Archivbild).

Kitty, Daisy & Lewis sind zurück: Ihr einzigartiger Retro-Stil machte die drei Geschwister aus London auch über die Grenzen Englands hinaus zu Stars. Nun geht die britische Band im Frühling 2023 auf Tournee und wird mit ihrem charakteristischen Mix aus Swing, Blues Country und Rock’n’Roll am 28. April 2023 für ein Konzert nach Berlin kommen.

Im Gepäck haben die Durham-Geschwister Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Superscope" sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "Going Up the Country", "Don't Make a Fool Out of Me" und "Baby Bye Bye". Für ihren Berlin-Auftritt hat die britische Singer-Songwriterin Elles Bailey einen Gastauftritt zugesagt.

Seit ihrem selbstbetitelten Debüt aus dem Jahr 2008 changieren Kitty, Daisy & Lewis gekonnt zwischen den Jahrzehnten. Zu ihren musikalischen Vorbildern gehören unter anderem Louis Armstrong, Nina Simone, Ray Charles, Sam Cooke oder Rufus Thomas.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 22. April 2022 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 28. April 2023.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo werden Kitty, Daisy & Lewis in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) statt. Das Metropol in Berlin-Schöneberg ist Eventlocation und exklusive Adresse im Herzen der Hauptstadt. Die mehr als 110 Jahre alten Mauern des prunkvollen Gebäudes am Nollendorfplatz bieten heute das perfekte Ambiente für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Konzert von Kitty, Daisy & Lewis im Metropol sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 38,25 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (28. April 2023) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Kitty, Daisy & Lewis

Foto: Graeme Durham

Welche Songs werden Kitty, Daisy & Lewis in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Metropol davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt 2019 in Kiel:

Slave It Ain't Your Business Baby Bye Bye Black Van You're So Fine The Game Is On Just One Kiss Buggin' Blues Turkish Delight Don't Make a Fool Out of Me Good Looking Woman No Action Going Up the Country

Zugabe:

Tomorrow Developer's Disease Mean Son of a Gun

Gibt es ein Hygienekonzept im Metropol?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Metropol sowie allgemeine Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Metropol Berlin?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) liegt mitten in Schöneberg im Herzen der Hauptstadt und ist mit der U-Bahn (U1, U2, U3, oder U4 bis Nollendorfplatz) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Nollendorfplatz liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 106, 187, M19, N26 und N2 (Haltestelle U-Nollendorfplatz) ist das Metropol gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Metropol Berlin.

Kitty, Daisy & Lewis live im Metropol Berlin, Freitag, 28. April 2023, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin