Am Mittwochabend – kurz vor Mitternacht – trifft er ein: Der Zug aus Warschau, der am Berliner Hauptbahnhof hält. Darin befinden sich hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land Schutz suchen. Vor Ort helfen viele und bieten ihre privaten Wohnungen an.

Ukraine-Krieg Was in Berlin anders ist als in der Flüchtlingskrise 2015

Berlin. 2015 bewegte schon einmal eine große Flüchtlingskrise die Stadt. Zwischenzeitlich herrschte Chaos, die Behörden waren überfordert. Heute unterscheidet sich die Ukraine-Lage bei allen Parallelen jedoch deutlich.

Die Geflüchteten

2015 und 2016 waren unter den Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und anderen Staaten sehr viele alleinreisende junge Männer, auch unbegleitete Minderjährige kamen in großer Zahl in Berlin an. Die jetzt ankommenden Menschen aus der Ukraine sind überwiegend Frauen mit Kindern und auch ältere Personen. Ukrainer sind in der Regel wohlhabender als Syrer und Afghanen, die Wirtschaftsleistung lag pro Kopf doppelt so hoch wie in Syrien vor dem Bürgerkrieg, von Afghanistan nicht zu sprechen. Auch das Bildungsniveau und die englischen und auch deutschen Sprachkenntnisse der nun ankommenden Menschen dürfte deutlich höher liegen als 2015.

Die Fluchtrouten

Als 2015 die Geflüchteten über die Autobahn Richtung deutsche Grenze zogen, kamen sie in Bayern an. Grenzstädte wie Passau erlebten seinerzeit den starken Andrang, der heute in Berlin zu beobachten ist. Das liegt an der Geografie: Einst kamen die Menschen über die Balkanroute in die Europäische Union. Heute ist Berlin vor allem für die bisher in Polen angekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer die erste Station, wenn sie nach Westen weiterreisen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gesundheitszustand

Die Ukraine liegt viel näher an Berlin als etwa Syrien, Afghanistan oder afrikanische Staaten. Die Menschen waren meist nicht Wochen oder Monate unterwegs, sie mussten nicht das Mittelmeer überqueren oder die Sahara durchwandern. Sie mussten auch nicht schon wochenlang in provisorischen Camps ausharren. Deswegen ist bei allem Leid der Gesundheitszustand der Menschen besser als in der Flüchtlingskrise 2015/16. Sie müssen aber gleichwohl untersucht und geimpft werden, die Corona-Impfquote lag in der Ukraine zuletzt bei niedrigen 35 Prozent.

Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an. Foto: Christian Ditsch / epd

Privatpersonen bieten am Berliner Hauptbahnhof Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine an. Foto: Christian Ditsch / epd

Kriegsflüchtlinge bei der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof Foto: Christian Ditsch / epd

Geflüchtete können sich aus gespendeten Kleidungsstücken im Berliner Hauptbahnhof gebrauchte Jacken, Hosen, Pullover und Kinderbekleidung mitnehmen. Foto: Christian Ditsch / epd

Geflüchtete können sich aus gespendeten Kleidungsstücken im Berliner Hauptbahnhof gebrauchte Jacken, Hosen, Pullover und Kinderbekleidung mitnehmen. Foto: Christian Ditsch / epd



Hunderte Menschen kommen jeden Tag an Berlins Hauptbahnhof an. Viele Menschen bieten Wohnraum oder anderweitig Hilfe an. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informierten sich am Hauptbahnhof über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Giffey und Kipping unterhalten sich mit Helfern und Geflüchteten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Menschen halten Schilder hoch, auf denen Sie Wohnraum anbieten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Die Situation am Hauptbahnhof ist teils unübersichtlich. Hunderte Menschen müssen versorgt werden. Foto: Michael Hanschke / dpa



Viele Ukraine-Flüchtlinge haben Hunger und Durst. Helfer versorgen sie mit dem Nötigsten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof an. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist groß, aber die Situation vor Ort ist kaum mehr zu bewältigen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Frauen und Kinder kommen zu Hunderten in Zügen in Berlin an – ohne zu wissen, wohin sie können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Hilfsbereitschaft ist groß. In Decken gehüllt ruhen sich drei Frauen nach der strapaziösen Flucht aus dem Kriegsgebiet aus. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versorgen die Menschen auch mit Kleidung. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Der Strom der Menschen, die vor den russischen Truppen geflohen sind, reißt nicht ab. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Helfer tun alles, um die Menscchen zu versorgen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auch Hygieneartikel gehören zu dem Nötigsten, das die Menschen brauchen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Der Strom der Flüchtlinge lässt nicht nach, selbst der riesige Hauptbahnhof kann die Menschenmassen kaum fassen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Immer wieder kommen Züge mit weiteren Menschen an, die nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine die Flucht ergriffen haben. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Züge sind voll mit geflüchteten Menschen, vor allem Frauen und Kindern. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Eine Frau trägt ein Kind auf dem Arm. Viele sind nach der strapaziösen Flucht erschöpft. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auf Pappschildern zeigen die Helfer an, wie viele Menschen sie aufnehmen können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Bahnsteige sind voll mit Menschen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Der Aufenthaltsstatus

Ukrainer dürfen, anders als etwa Syrer oder Afghanen, ohne Visum nach Deutschland einreisen. Niemand ist also verpflichtet, sich sofort bei den Behörden zu melden und sich registrieren zu lassen. Das entlastet einerseits die deutschen Behörden, erschwert aber auch die Organisation und Kontrolle der Flüchtlingsbewegungen. Viele Menschen kommen bei Freunden und Verwandten unter.

Die Europäische Union beabsichtigt, ukrainischen Bürgern unbürokratisch eine zunächst einjährige Aufenthaltserlaubnis zu geben, die auf bis zu drei Jahre verlängert werden kann. Sie dürfen dann arbeiten, sind krankenversichert und dürfen ihre Kinder zur Schule schicken. Ein langwieriges Asylverfahren bleibt ihnen so erspart. Wer Asyl beantragt, darf für die Dauer des Verfahrens beispielsweise nicht in einer privaten Unterkunft leben, sondern muss in einem offiziellen Heim des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) wohnen.

Die Behörden

2015 gingen die Bilder von den Menschenmassen um die Welt, die im Schlamm auf der Wiese vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) an der Moabiter Turmstraße ausharrten. Das Lageso wurde zum Symbol für das Versagen der deutschen Behörden in der Flüchtlingskrise. Inzwischen hat der Senat jedoch reagiert und mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten eine Behörde aufgebaut, die inzwischen deutlich leistungsfähiger und flexibler ist als es das Lageso je war.

„Wir stehen deutlich besser da, wir haben die Lektionen gelernt“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) jüngst. Der Senat habe schnell einen Krisenstab eingerichtet, der 24 Stunden lang im Dienst sei. Allerdings ist das Flüchtlingsamt formal gar nicht für die Ukrainer zuständig, eben weil diese kein Asylverfahren durchlaufen. Dennoch reagiert das LAF in vorläufiger Amtshilfe, bringt ukrainische Geflüchtete unter und leistet Unterstützung.

Das Ankunftszentrum

Das neu errichtete Ankunftszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf diente in den ersten Kriegstagen als erster Anlaufpunkt für die Geflüchteten aus der Ukraine. Diese Infrastruktur mit angeschlossener Erstunterkunft hat es ermöglicht, dass anders als vor sieben Jahren niemand unter freiem Himmel campieren muss.

„Damals haben sich anfangs im Lageso zwei bis drei Leute mit der Registrierung beschäftigt, heute wird das von einem großen sozialen Träger organisiert“, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die damals als Stadträtin in Neukölln die Krise aus nächster Nähe miterlebt hat.

Inzwischen verteilt das LAF die Menschen über verschiedene Unterkünfte im Stadtgebiet. Weil aber angesichts der jeden Tag zu Tausenden in Berlin ankommenden Menschen auch das Ankunftszentrum nicht mehr ausreicht, will der Senat eine andere große Halle an einem noch nicht bekannt gegebenen Ort nutzen, um dort die Aufnahme der Geflüchteten zu organisieren.

Die Hilfsbereitschaft und Hilfsstrukturen

Auch 2015 lebten vielen Berlinerinnen und Berliner eine Willkommenskultur vor, die viele nicht erwartet hatten. Sachspenden gingen in solcher Menge ein, dass die ehrenamtlichen Helfer fast überfordert waren. Zahlreiche Personen engagierten sich in Unterkünften, teilten Essen aus, spielten mit Kindern, halfen den Menschen bei Behördenangelegenheiten. All diese Netzwerke sind noch im Wesentlichen intakt, werden nun reaktiviert und in noch größerem Umfang genutzt. Wichtig ist auch, dass sich die ukrainische und auch Teile der russischen Communitys in Berlin stark engagieren. In Berlin und Brandenburg leben offiziell 35.000 russische Staatsbürger und 17.000 Ukrainer.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services



Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) informiert sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informiert sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) informiert sich in der Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Blick in die Flüchtlingsunterkunft. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Flüchtlingsunterkunft an der Gubener Straße in Friedrichshain. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services



Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informieren sich am Hauptbahnhof über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey schaut sich die Plakate an. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey spricht am Donnerstagabend mit Geflüchteten und Helfern am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey im Gespräch mit den Menschen am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey im Gespräch mit den Menschen am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services



Franziska Giffey und Katja Kipping im Gespräch mit den Menschen am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey und Katja Kipping im Gespräch mit den Menschen am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey und Katja Kipping am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Franziska Giffey und Katja Kipping am Hauptbahnhof. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services



Die erfahrenen Träger

Die Fähigkeit einiger großer Sozialunternehmen, sehr schnell Unterkünfte und andere Hilfsangebote für geflüchtete Menschen zu organisieren, ist im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen. Die Erfahrungen helfen den Managern und Mitarbeitenden, die jetzige Krise anzugehen. Was sie allerdings schnell brauchen, ist trotz der geltenden Haushaltssperre eine verbindliche finanzielle Zusage des Senats und die Erlaubnis, auch längerfristige Verträge abzuschließen. Auch Organisationen wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) reagieren schnell und sind dabei, eine kostenfreie medizinische und psychologische Behandlung der Geflüchteten in den Praxen zu organisieren.

Die Tourismus-Krise

Dass die Touristen wegen der Corona-Krise trotz sinkender Infektionszahlen erst zögerlich nach Berlin zurückkehren, erweist sich nun als hilfreich. Denn in den Hotels und Hostels sind viele der 115.000 Betten frei, die nun zumindest vorübergehend mit Menschen aus der Ukraine belegt werden können. Auch dieser Puffer könnte dem Senat helfen, das Ziel zu erreichen und nicht wie 2015/16 auf Turnhallen oder Flughafenhangars zurückgreifen zu müssen. Die monatelange Belegung der Sportanlagen mit Geflüchteten hatte seinerzeit zu großem Unmut unter vielen Einheimischen geführt.

Die Nähe des Konfliktes

Syrien und erst recht Afghanistan oder afrikanische Unruheregionen sind gefühlt weit weg von Berlin. Aber nach Lwiw ist es von Berlin aus näher als nach Paris. Die räumliche Nähe des Krieges verstärkt die Sorgen der Menschen in der Hauptstadtregion. Außerdem bestand bei den gewaltsamen Konflikten in Syrien oder Afghanistan nie die Möglichkeit, dass sie auf Deutschland oder die EU übergreifen könnten. Es handelte sich um im Kern interne Konflikte, während in der Ukraine ein souveräner Staat von einem aggressiven Nachbarn angegriffen wird. Deshalb läuft auch die politische Debatte in Deutschland völlig anders. 2015/16 waren viele Deutsche dagegen, die Geflüchteten ins Land zu lassen. Das Erstarken der AfD war die Folge. Heute gibt es keine Stimmen, die dagegen sind, die europäischen Nachbarn aufzunehmen.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt