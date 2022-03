Ukraine: Berlin wartet auf die Waisenkinder aus Odessa

Am Mittwochabend – kurz vor Mitternacht – trifft er ein: Der Zug aus Warschau, der am Berliner Hauptbahnhof hält. Darin befinden sich hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land Schutz suchen. Vor Ort helfen viele und bieten ihre privaten Wohnungen an.

Berlin. Nach Staus und anderen Hindernissen werden rund 120 Kinder aus dem Waisenhaus einer jüdischen Gemeinde in der Ukraine am Freitag in Berlin erwartet. Die Kinder, darunter ein wenige Tage altes Baby, und ihre Begleiter sind seit Mittwoch in fünf Bussen unterwegs. Die Strecke von Odessa im Süden der Ukraine über Moldau, Rumänien, Ungarn und Tschechien ist rund 2000 Kilometer lang.

Die jüdische Bildungs- und Hilfsorganisation Chabad Berlin, die die Kinder in Empfang nehmen will, schrieb am Donnerstagabend, es habe in Rumänien stundenlange Staus gegeben. „Im Moment ist es sehr schwer voranzukommen.“

Waisenkinder aus Odessa: Chabad Berlin bittet um Rücksichtnahme

Am Freitagmorgen bat die Organisation bei Facebook: „Bitte unterstützt uns, indem Ihr nicht zu der Ankunft der Kinder erscheint. Sie haben eine Flucht und drei Tage beschwerliche Fahrt hinter sich.“

Yehuda Teichtal, Rabbiner der jüdischen Gemeinde Berlins, hatte vor wenigen Tagen erfahren, dass 120 jüdische Kinder eines evakuierten ukrainischen Kinderheims aus Odessa bereits auf dem Weg nach Moldawien waren. Von dort aus sollte es dann weiter gehen nach Berlin. Für den Vorsitzenden des Jüdischen Bildungszentrums Chabad stand sofort fest: „Wir finden Möglichkeiten. Jetzt muss man handeln.“ Die Chabad-Gemeinde in Berlin nimmt ukrainische Geflüchtete auf und bringt sie zum Großteil bei Gemeindemitgliedern unter.

In der Ukraine ist Chabad an 35 Standorten vertreten – und so sind in den vergangenen Tagen viele Hilferufe in Berlin eingegangenen von Juden in der Ukraine, die flüchten wollen oder bereits auf der Flucht sind. In der Ukraine gibt es rund 350.000 Juden, die Gemeinde dort ist damit sehr groß.

