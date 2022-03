Hunderte Ukraine-Geflüchtete erreichen den Berliner ZOB

Nicht nur am Berliner Hauptbahnhof kommen Geflüchtete aus der Ukraine an. Auch am Busbahnhof ZOB werden sie von Helfern empfangen.

Am Mittwochabend – kurz vor Mitternacht – trifft er ein: Der Zug aus Warschau, der am Berliner Hauptbahnhof hält. Darin befinden sich hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land Schutz suchen. Vor Ort helfen viele und bieten ihre privaten Wohnungen an.

Berlin. In der Nacht und am frühen Freitagmorgen sind am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin Hunderte weitere Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Charlotte Rybak, Sprecherin der Malteser Berlin, berichtete der Berliner Morgenpost von etwa 16 Bussen mit rund 350 Flüchtlingen, die zwischen ein und sechs Uhr morgens den ZOB erreicht hätten. „Die Flüchtlinge sind alle hungrig und erschöpft von der langen Reise, wir konnten ihnen gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vor Ort aber sehr gut helfen.“

Die Malteser übernehmen seit Donnerstag im Auftrag des Krisenstabs des Berliner Senats die Koordinierung der Hilfen am ZOB. In den Tagen zuvor waren bereits zahlreiche Ehrenamtliche vor Ort, um die Menschen zu empfangen. Am Donnerstagabend bauten Helfer weitere Zelte am ZOB auf.

Hunderte Menschen kommen jeden Tag an Berlins Hauptbahnhof an. Viele Menschen bieten Wohnraum oder anderweitig Hilfe an. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) informierten sich am Hauptbahnhof über die aktuelle Situation. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Giffey und Kipping unterhalten sich mit Helfern und Geflüchteten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Menschen halten Schilder hoch, auf denen Sie Wohnraum anbieten. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Die Situation am Hauptbahnhof ist teils unübersichtlich. Hunderte Menschen müssen versorgt werden. Foto: Michael Hanschke / dpa



Viele Ukraine-Flüchtlinge haben Hunger und Durst. Helfer versorgen sie mit dem Nötigsten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof an. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist groß, aber die Situation vor Ort ist kaum mehr zu bewältigen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Frauen und Kinder kommen zu Hunderten in Zügen in Berlin an – ohne zu wissen, wohin sie können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Hilfsbereitschaft ist groß. In Decken gehüllt ruhen sich drei Frauen nach der strapaziösen Flucht aus dem Kriegsgebiet aus. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versorgen die Menschen auch mit Kleidung. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Der Strom der Menschen, die vor den russischen Truppen geflohen sind, reißt nicht ab. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Helfer tun alles, um die Menscchen zu versorgen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auch Hygieneartikel gehören zu dem Nötigsten, das die Menschen brauchen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Der Strom der Flüchtlinge lässt nicht nach, selbst der riesige Hauptbahnhof kann die Menschenmassen kaum fassen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Immer wieder kommen Züge mit weiteren Menschen an, die nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine die Flucht ergriffen haben. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Die Züge sind voll mit geflüchteten Menschen, vor allem Frauen und Kindern. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Eine Frau trägt ein Kind auf dem Arm. Viele sind nach der strapaziösen Flucht erschöpft. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Helfer versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Auf Pappschildern zeigen die Helfer an, wie viele Menschen sie aufnehmen können. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



Die Bahnsteige sind voll mit Menschen. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images



„Die ehrenamtlichen Strukturen waren von Anfang an sehr eindrucksvoll“, sagt Rybak. Die Malteser haben innerhalb eines Tages ein Lager-, ein Sanitäts-, und ein Aufenthaltszelt am Busbahnhof aufgebaut, außerdem bieten sie einen Krankentransport und ein weiteres Fahrzeug, in dem sich Ankommende aufhalten können. Helferinnen und Helfer, darunter ebenfalls viele Ehrenamtliche aus dem Sanitätsdienst, seien nun rund um die Uhr vor Ort, sagt Rybak. „Das ist zunächst für die kommenden Tage angedacht, wir schauen, wie sich die Situation entwickelt.“

Geflüchtete aus der Ukraine: Giffey und Kipping am Berliner Hauptbahnhof

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) besuchten am Donnerstagabend den Berliner Hauptbahnhof.

Foto: dpa

Auch am Hauptbahnhof erreichten am Abend erneut mehrere Züge aus Polen Berlin. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) machten sich vor Ort ein Bilder der Llage.

An diesem Freitag wird auch ein Bus mit 120 Waisenkindern, darunter ein wenige Tage altes Baby, aus einem Kinderheim in Odessa in Berlin erwartet.

