Hinweise für Geflüchtete: Erste Schritte in Berlin

Wichtige Hinweise für Ukraine-Flüchtlinge, die nach Berlin kommen

Berlin. Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales hat einen Wegweiser für Flüchtlinge aus der Ukraine veröffentlicht, den wir hier im Wortlaut wiedergeben.

Die ersten Schritte:

Fahrt zum Ankunftszentrum Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

Im Ankunftszentrum werden Sie registriert. Halten Sie bitte Ihre Pässe / Personaldokumente bereit. Zuvor wird bei Ihnen ein COVID-19-Test durchgeführt.

Nach der Registrierung werden Sie mit einem Shuttle zu Ihrer Unterkunft gebracht, sofern Sie nicht im Ankunftszentrum untergebracht werden.

In der Unterkunft erhalten Sie eine Erstversorgung. Sie erhalten Hygieneartikel und dreimal täglich eine Mahlzeit. Sie bekommen ein Zimmer.

In den nächsten Tagen bekommen Sie Informationen über den Ablauf Ihres Verfahrens zur Gewährung eines Aufenthaltstitels.

Важлива інформація для біженців з України при прибутті в Берлін

Перші кроки:

Приїдьте до центру прийому біженців за адресою: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

В центрі прийому біженців Вас зареєструють. Приготуйте будь ласка Ваші паспорти / посвічення особи. Перед цим Вам проведуть тест на COVID-19.

Після реєстрації Вас доставлять трансфером до притулку у випадку якщо Вас не розмістять

у центрі прийому.

В притулку Вам буде надана перша медична допомога. А також Ви отримаєте засоби гігієни та 3-разове харчування. Вам буде надана кімната.

У найближчі кілька днів ви отримаєте інформацію про порядок надання Вам посвідки на проживання.

Важная информация по прибытию в Берлин для военных беженцев из Украины

Первые шаги:

- Доехать до Центра прибытия по адресу: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

- Вы будете зарегистрированы в Центре прибытия. Пожалуйста, подготовьте свои паспорта / документы, удостоверяющие личность. Предварительно на месте необходимо пройти тест COVID-19.

- После регистрации Вас отвезут обратно к месту Вашего временного проживания на автобусе, в том случае если Вы не размещены в Центре прибытия.

- В Центре прибытия Вы получите первичную помощь и уход. Вы будете получать средства гигиены и питание три раза в день. Вам будет предоставлена комната.

- В ближайшие несколько дней Вы получите информацию о процедуре предоставления разрешения на пребывание.

Important information for refugees from Ukraine upon arrival in Berlin

The first steps:

Get to the reception centre in Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

You will be registered at the reception centre. Please have your passports / identity documents ready. As a first step upon arrival at the center the staff will do a COVID-19 test with you.

After registration, you will be taken to your accommodation by shuttle, if you are not accommodated within the reception centre itself.

In the accommodation you will receive some initial basic provisions. You will receive hygiene products and a meal three times a day. You will be given a room.

In the next few days you will receive information about the procedure for granting a residence permit.

