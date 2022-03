Volleys fürchten keine Einschränkungen für Kapitän Grankin

Berlin. Die Berlin Volleys rechnen auf Vereinsebene nicht mit Einschränkungen für ihren russischen Kapitän Sergej Grankin. "Nein, wir befürchten keine sportlichen Einschränkungen für Sergej Grankin und es gab diesbezüglich keine Signale des Deutschen Volleyball-Verbandes", sagte der Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten, Kaweh Niroomand, der dpa am Dienstag. "Für uns geht dies aus den Stellungnahmen des IOC und des DOSB so auch nicht hervor."

Das Internationale Olympische Komitee hatte am Montag an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen die Empfehlung abgegeben, Russland und seinen Verbündeten Belarus wegen der Invasion in die Ukraine auszuschließen. Russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen sollen nach dem Willen des IOC nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen.

