Protestkonzert und Demonstration gegen den Ukraine-Krieg

Der Schock über den Krieg in Europa zieht in der Hauptstadt weiterhin zahlreiche Demonstranten auf die Straße.

Berlin. Tausende haben sich am Freitagabend am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor versammelt, um mit Gesang und Musik ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Die Veranstaltung „Musizieren für den Frieden“ hatten der Landesmusikrat, das Präsidium des Chorverbandes sowie weitere Verbände organisiert: Berliner Chöre, Ensembles und Musiker waren aufgefordert, ein musikalisches Zeichen gegen den Krieg und die Aggression Russlands zu setzen. „Wir sind davon überzeugt, dass es viele Chöre, Sängerinnen und Sänger gibt, die ihre Stimmen für den Frieden erheben werden“, hieß es in der Einladung. Ein Aufruf, der offenbar bei vielen Berlinern Wirkung zeigte: Angemeldet waren 100 Teilnehmer – am Ende waren es Polizeiangaben zufolge 3500 Demonstranten.

Ein Protestkonzert, das bei vielen für Gänsehautmomente gesorgt haben wird: Berliner Chöre sangen zu Klaviermusik John Lennons „Imagine“, außerdem den Kanon „Dona nobis pacem“, zu Deutsch: „Gib uns Frieden“. Gemeinsam sang die Menge auch das Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“. Auch ein ukrainisches Volkslied ­wurde gesungen – viele Ukrainer nahmen an der Veranstaltung teil. Das Konzert endete mit Beethovens Opus Magnum „Freude schöner Götterfunken“: „Freude“ war im Liedtext durch „Frieden“ ersetzt worden. Die Demonstranten standen dicht an dicht und füllten damit den gesamten Pariser Platz. Die Polizei wies darauf hin, dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Nach einer knappen Stunde löste sich die Veranstaltung wieder auf.

Hunderte Ukrainer demonstrieren vor dem Kanzleramt

Am Nachmittag hatten Hunderte Ukrainer vor dem Kanzleramt demonstriert, um die Bundesregierung zu schnellerem Handeln aufzufordern. „Waffen für die Ukraine“ forderte eine Rednerin. In Richtung Bundeskanzleramt rief sie: „Die Ukraine kann nicht ewig standhalten für Europa. Sie müssen heute etwas machen, weil es morgen zu spät sein kann!“

Die Bundesregierung schließt Waffenlieferungen an das Land bislang aus. „Ich fordere von Bundeskanzler Olaf Scholz ein sofortiges Handeln“, sagte Alexij Novekov (34), der seit sechs Jahren in Berlin lebt und aus Odessa im Süden der Ukraine kommt. Die Linke hielt am Abend eine Mahnwache am Rosa-Luxemburg-Platz ab, an der die Parteivorsitzende Janine Wissler und die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Amira Mohamed Ali, teilnahmen.

Für diesen Sonnabend sind weitere Veranstaltungen angekündigt. Am Brandenburger Tor werden 500 Teilnehmer unter dem Motto „Nein zu jedem imperialistischen Krieg – Solidarität mit der Ukraine“ demonstrieren. Im Gorki Theater lesen Berliner Texte ukrainischer, belarussischer und russischer Autoren.

Brandenburger Tor: Demonstration mit 20.000 Teilnehmern angemeldet

Ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen will am Sonntag unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ gegen Russlands Krieg demonstrieren. Die Großdemonstration auf der Straße des 17. Juni startet um 13 Uhr, angemeldet sind rund 20.000 Teilnehmer. Auf einer Bühne an der Siegessäule werden etwa Vertreter der Gewerkschaft Verdi, der evangelischen Kirche und Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprechen.

Auch Ukrainer, Belarussen und russische Oppositionelle sollen reden. Ursprünglich hatten die Veranstalter der Bürgerbewegung Campact eine Menschenkette zwischen russischer Botschaft an der Behrenstraße und ukrainischer Botschaft an der Albrechtstraße geplant, die aufgrund der Corona-Regeln aber so nicht stattfinden kann. „Es ist eines der größten zivilgesellschaftlichen Bündnisse, die es in der deutschen Friedensbewegung je gab“, sagte Christoph Bautz, geschäftsführender Vorstand von Campact.

