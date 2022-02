Trotz Impfpflicht: Auch Ungeimpfte dürfen weiter arbeiten

Berlin. Es sind markige Worte, die die Senatsverwaltung für Finanzen in einem Rundschreiben über den Umgang der jeweils zuständigen Behörden mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wählt. Von Disziplinarverfahren, Kündigungen und einem Stopp der Lohnzahlungen gegen Impfverweigerer in Krankenhäusern, Pflegediensten, Arztpraxen und Sozialdiensten ist die Rede, falls sich Beschäftigte auch nach dem 15. März noch weigern, sich wie gesetzlich vorgeschrieben, die Spritzen gegen Covid-19 setzen zu lassen.

In der Sozial- und Gesundheitsszene überwiegt gleichwohl die Erleichterung. Denn zwischen den Zeilen wird deutlich, dass die Arbeitgeber eben doch ihre in diesen Sektoren meist knappen Beschäftigten nicht sofort freistellen müssen. Das „Nichtvorliegen“ eines Impf- oder Genesenennachweises „löst unmittelbar weder ein Beschäftigungs- noch ein Tätigkeitsverbot aus“, heißt es in dem Schreiben in Bezug auf die Bestandsmitarbeiter. „Es erfolgt zunächst eine Weiterbeschäftigung.“ Nur neue Mitarbeiter dürfen nicht ohne vorliegende Impfbescheinigung eingestellt werden.

Koalition in Berlin lässt nun doch Schlupflöcher

„Das ist im Prinzip der Söder“, sagt ein Insider aus der Sozialbranche. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte angekündigt, die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Impfpflicht nicht umsetzen zu wollen. Berlins rot-grün-rote Koalition will sich hingegen gesetzestreu verhalten, lässt aber nun doch Schlupflöcher. Damit geht der Senat auch auf die Bedenken der Arbeitgeber ein, die fürchten, auf in der Summe immer noch Tausende ungeimpfte Mitarbeiter nicht verzichten zu können.

Zuletzt hatte etwa die Caritas Altenhilfe ein Aussetzen der Impfpflicht gefordert, weil sie „große Engpässe in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen“ befürchtet. Die im Rundschreiben der Finanzverwaltung angekündigte Prüfung jedes Einzelfalls führe ins Verwaltungsverfahrensrecht, so der Experte. Jeder Betroffene habe die Möglichkeit, vor die Verwaltungsgerichte zu ziehen. Es werde lange dauern, bis diese Fälle alle entschieden würden.

Arbeitgeber müssen ungeimpfte Beschäftigte melden

Klar ist laut dem Schreiben nur, dass die Arbeitgeber ihre ungeimpften Beschäftigten melden müssen. Das solle beim jeweils „zuständigen Gesundheitsamt“ oder gegebenenfalls bei der „von der Senatsgesundheitsverwaltung bestimmten Stelle“ geschehen. Diese Formulierung verdeutlicht, dass es auch drei Wochen vor dem Inkrafttreten des Gesetzes keinen klar definierten Ablauf für die Umsetzung in Berlin gibt. Die Amtsärzte hatten es stets abgelehnt, ungeimpfte Mitarbeiter zu sanktionieren. Deshalb hatte der Senat erwogen, das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mit dieser Aufgabe zu betrauen.