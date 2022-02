Aktivisten wollen BER mit Ballons lahmlegen - trotz Krieg

Klimaschützer haben angekündigt, mit Ballons den Betrieb am Flughafen BER lahmzulegen - ausdrücklich trotz des Kriegs in der Ukraine.

Berlin. Die Klimaschutzinitiative „Die letzte Generation“ hat für Berlin neue Aktionen angekündigt. Sie will am Freitag den Betrieb am Flughafen BER mit Ballons stören. In einer Erklärung am Donnerstagabend bekräftigten Aktivisten ihr Vorhaben - trotz des Kriegs in der Ukraine.

"Wir sehen die aktuellen Ereignisse in der Ukraine als eine menschliche Katastrophe an und sind zutiefst erschüttert", heißt es in einem Schreiben. "Gleichzeitig hebt eine Krise die andere nicht auf." Die physikalischen Grundlagen der Klimakastrophe hätten sich nicht geändert. "Unsere oberste Priorität bleibt der Schutz des Lebens." Deshalb würde die Initiative am Freitag in Berlin, Frankfurt und München den Flugverkehr zum Stillstand bringen.

Heute ist ein schwarzer Tag für die Menschen in Europa. Wir sehen die aktuellen Ereignisse in der Ukraine als eine menschliche Katastrophe an und sind zutiefst erschüttert. 1/4 — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) February 24, 2022

Eine Unterstützerin hatte die Aktion bereits am Mittwochabend in der "Münchner Runde" des Bayerischen Rundfunks angekündigt.

Die Gruppe werde in den Sicherheitsraum des Flughafens eindringen und "dafür sorgen, dass der Flugverkehr gestoppt werden muss", sagte Miriam Meyer in der Sendung. Man werde rechtzeitig den Tower informieren: "Wir möchten keine Menschen gefährden", sagte die Aktivistin. "Wir sind fest entschlossen, weiter friedlich zu bleiben". Ähnliche Aktionen sind demnach auch an den Flughäfen in Frankfurt a.M. und München geplant. Meyer entschuldigte sich bei den Fluggästen und empfahl ihnen, ihre Tickets umzubuchen.

Flughafen BER: Klimaaktivisten blockieren Zufahrt

Bereits am Mittwoch hatten Aktivisten der Gruppierung "Die letzte Generation" zeitweise die Zufahrt zum Flughafen BER in Schönefeld blockiert. Gegen 8 Uhr sperrten sie die Zufahrt zum Terminal 1 und 2. Drei Demonstranten klebten sich auf der Fahrbahn fest. Einen Vierten trugen Polizisten von der Fahrbahn. Er erhielt einen Platzverweis für das gesamte Flughafengelände. Zeitgleich begannen Beamte, den Klebstoff an den Händen der Aktivisten zu lösen und deren Personalien aufzunehmen. Gegen 10 Uhr war die Blockade beendet und die Straße wieder frei.

BER-Zufahrt blockiert: Fluggäste gehen zu Fuß zum Terminal.

Foto: dpa

Am Mittwochmorgen war am Flughafen BER nur wenig Reiseverkehr zu beobachten. Zwar geriet der Verkehr auf der Zufahrt zeitweise ins Stocken, konnte dann aber schnell umgeleitet werden. Davon war auch der Flughafenbus betroffen. Einige wenige Fluggäste stiegen vorzeitig aus dem Bus aus und gingen mit ihren Rollkoffern den restlichen Weg zum Terminal zu Fuß.

Flughafen BER: 30 Polizisten wegen Klimaaktivisten im Einsatz

Wie Augenzeugen vor Ort berichteten waren etwa 30 Polizeibeamte im Einsatz, rund ein Dutzend Polizeifahrzeuge seien aufgefahren. Die drei Personen, die sich festgeklebt hatten – zwei Männer im Alter von 22 und 40 sowie ein 19-jährige Frau – kamen in einen Polizeigewahrsam.

Wie die Klimaschutzinitiative "Die letzte Generation" in den sozialen Netzwerken ankündigte, sollten auch die Flughäfen in Frankfurt/M. und München blockiert werden. Am Vortag hatten sich Demonstranten auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg über Stunden festgeklebt und so die Zufahrt zum Hafen blockiert.

Bundespolizei auf Einsätze am BER vorbereitet

Eine Sprecherin der Bundespolizei, bei der die Zuständigkeit der Flughäfen liegt, sagte auf Nachfrage, dass die Blockade-Pläne für den BER bekannt gewesen seien und man sich darauf vorbereitet habe.

Die Zufahrt zum BER wird blockiert, der Verkehr zum Flughafen umgeleitet.

Foto: Reto Klar/FFS

Die Besetzung soll auf die globale Klimakrise und die massenweise Verschwendung von Lebensmittel aufmerksam machen. "Die angekündigten Maßnahmen der Regierung sind nicht geeignet, um den Klimakollaps zu verhindern. (...) Wir können das nicht mehr länger hinnehmen und leisten jetzt Widerstand", schreibt die Initiative dazu auf ihrer Homepage.

Auf die Blockierenden könnten erhebliche Kosten zukommen. Bis zu 1000 Euro pro Person könne der Einsatz kosten, sagte ein Sprecher der Brandenburger Polizeidirektion Süd. Der Polizei- und Feuerwehreinsatz sowie die Reinigung der Straße würden zu Buche schlagen. „Unsere Rechtsabteilung ist diesbezüglich in der Prüfung.“

Autobahnblockierer: Erste Ermittlungsverfahren an Staatsanwaltschaft übergeben

Indessen teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit, dass erste Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmende der Straßenblockaden der Berliner Staatsanwaltschaft übergeben worden seien. „Die Polizei hat gegen Autobahnblockierer in Berlin insgesamt 214 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Die Sonderermittlungsgruppe der Polizei „EG Asphalt“ hat mittlerweile zwölf Ermittlungsvorgänge abgeschlossen und diese zur weiteren Strafverfolgung der Berliner Staatsanwaltschaft übergeben", sagte sie.

In den letzten Wochen haben in Berlin Dutzende von Klimaschutz wichtige Zufahrtswege von Autobahnen besetzt. Dabei kam es zu stundenlangen Staus auf den Berliner Autobahnen. Teilweise wurden lebenswichtige Rettungswege versperrt und somit Notarztfahrten und der Transport von Kranken und Verletzten erheblich behindert.

"Ich bedanke mich bei der Berliner Polizei für ihr schnelles und konsequentes Eingreifen gegen die Autobahnblockierer. Es ist gut, dass sich nun die Gerichte dieser Strafverfahren annehmen können", so Spranger.

Berliner Polizei bewacht Autobahnen

Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen mehrere geplante Autobahn-Blockaden von Klimaschutz-Demonstranten verhindert. Die Polizei habe sich immer wieder an Autobahn-Ausfahrten postiert und sie umfangreich beobachtet, sagte der Berliner Polizei-Vizepräsident Marco Langner im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. So seien Demonstranten der Polizei "quasi in die Hände gelaufen". Blockadeaktionen vollständig zu verhindern sei aber "kaum möglich, weil diese Aktionen in der Regel konspirativ vorbereitet werden", sagte Langner.

Seit Ende Januar blockiert die Gruppe "Die letzte Generation" immer wieder Autobahnausfahrten, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg und München.

