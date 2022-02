Platz zwei möglich: Netzhoppers chancenlos gegen Lüneburg

Bestensee. Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Am fünften und vorletzten Spieltag der Zwischenrunde unterlagen die Brandenburger am Sonntag daheim der SVG Lüneburg klar mit 0:3 (21:25, 18:25, 20:25). Vor 100 zugelassenen Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee leistete sich der Verlierer in den drei Sätzen allein 16 Aufschlagfehler. Mittelblocker Blake Leeson war mit acht Zählern erfolgreichster Punktesammler bei den Brandenburgern.

In ihrer Vierergruppe sind die Netzhoppers mit zwölf Punkten Tabellendritter. Sie können aber noch Platz zwei erreichen, wenn sie am kommenden Sonntag zum Abschluss der Zwischenrunde bei den Volleys Herrsching (14 Punkte) mit 3:0 oder 3:1 gewinnen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dem Pokalfinalisten aus Lüneburg zeigten sich die Gastgeber im ersten Satz noch nahezu ebenbürtig. Allerdings unterliefen den den Gastgebern in wichtigen Phasen zu viele einfache Fehler. Nach einem Angriffsball von Theo Timmermann ins Aus zum 12:12-Zwischenstand kamen die Heidestädter auf Touren, erarbeiteten sich allmählich einen Vier-Punkte-Vorsprung (21:17) und holten den Satzgewinn.

Die Netzhoppers blieben in der Folgezeit deutlich unter ihrem gewohnten Niveau. Mit ihrer Effektivität im Angriff und konsequenter Abwehrarbeit gaben die Lüneburger, angereist ohne den etatmäßigen Libero Tyler Koslowsky, eindeutig den Takt vor. Sonstige Leistungsträger der Brandenburger wie Timmermann und Brandon Rattray konnten keine Wende mehr herbeiführen. Auch zahlreiche Auswechslungen von Trainer Tomasz Wasikowski halfen den Netzhoppers nicht auf die Sprünge.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-217374/2