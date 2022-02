Daniel Zillmann: „#ActOut war für mich selbstverständlich“

Berlin. Gut ein Jahr ist es her, dass sich im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ 185 Schauspielende im Rahmen des Manifests #ActOut als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich oder nichtbinär outeten und mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung – im Leben und in der Branche – forderten. Daniel Zillmann war einer von ihnen.

Der Berliner wurde 2005 durch Leander Haußmanns Kinokomödie „NVA“ einem größeren Publikum bekannt. Er drehte in den Folgejahren „Tatort“, „KDD – Kriminaldauerdienst“, „Wilsberg“, „Alarm für Cobra 11“ und seit 2017 „Löwenzahn“ – einmal quer durch die deutsche TV-Landschaft. Dazu Kinofilme wie „Zettl“, „Buddy“, „Die wilden Kerle“ und zuletzt „Die Känguru-Chroniken“.

Nachfrage nach sexueller Orientierung bei Agentur

„#ActOut war für mich selbstverständlich“, sagt Daniel Zillmann im Rückblick. Karin Hanczewaski, „Tatort“-Kommissarin in Dresden und eine der Initiatorinnen, kenne er seit der gemeinsamen Schulzeit. Als sie ihn fragte, ob er dabei sein wolle, habe er keinen Moment gezögert. „Ich fand das Projekt deshalb spannend, weil es sich an die eigene Branche richtet“, so der 41-Jährige.

Eine Branche, die sich nach außen immer sehr offen und aufgeklärt gebe, sich mit ihren Paradiesvögeln schmücke und nach innen doch häufig in alten Strukturen verhaftet sei. Also erst einmal vor der eigenen Haustür kehren. „Wenn man vor #ActOut als Schauspielerin oder Schauspieler eine Anfrage für die Rolle des Kommissars bekam, wurde bei der Agentur nachgefragt, ob man schwul oder lesbisch ist“, sagt Daniel Zillmann. „Das könne man dann schließlich nicht spielen, das sei unglaubwürdig.“

Ein Jahr später sei eine Veränderung tatsächlich spürbar, findet er. Ob nun aus einem tatsächlichen Umdenken heraus oder dem Bemühen, nun besonders politisch korrekt sein zu wollen, lasse sich dabei nicht immer mit Sicherheit sagen. „Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn sich die Menschen einmal zuhören und nicht nur anschreien“, so der Schauspieler. Das gelte übrigens auch für die emotionale Debatte rund ums Gendern oder #metoo.

Seit Aktion wurden Kollegin nur lesbische Rollen angeboten

Dass beispielsweise die Amazon Studios nicht nur Lob dafür bekamen, im Rahmen ihres sogenannten „Inclusion Playbooks“ in Zukunft nur Schauspielerinnen und Schauspieler für eine Produktion zu engagieren, deren Identität mit den Figuren, die sie spielen sollen, übereinstimmt, könne er einerseits verstehen. Kern des Berufs sei es doch schließlich, in andere Rollen zu schlüpfen.

Andererseits gelte für queere Kolleginnen und Kollegen eben immer noch ein anderer Maßstab. „Wir haben in dieser Hinsicht keine Gleichberechtigung“, sagt Daniel Zillmann. Karin Hanczewski beklagte kürzlich in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“, seit #ActOut habe sie nur noch lesbische Rollen angeboten bekommen.

An der Intention der Kampagne gehe das natürlich komplett vorbei. Er selbst könne das nicht feststellen, so Zillmann, seine Ausgangsposition sei aber auch eine andere gewesen. „Für mich hat #ActOut keinen Unterschied gemacht“, sagt er. „Ich galt schon vorher als Exot – im besten Sinne.“

Nach einer Bühnenpause Comeback am Theater

In der Tat ist Daniel Zillmann eine auffällige Erscheinung: groß, breit, exaltiert gekleidet. Bereits als Kind liebte der gebürtige Neuköllner den großen Auftritt, spielte in der Schule Theater und später in Jugendgruppen in Rudow und Prenzlauer Berg. Die Exzentrik liege wohl in seiner Natur, sagt Zillmann, dass Menschen ihn anstarren, habe er immer genossen. Entsprechend bunt ist sein Rollenportfolio.

2014 debütierte er in der Rolle der Frau Solness in Frank Castorfs Inszenierung von Henrik Ibsens „Baumeister Solness“ an der Volksbühne. „Eigentlich eine zarte Person. Wir fanden das witzig“, erinnert er sich. Aktuell probt er am Deutschen Theater für eine Doppelrolle als junger Franz-Josef Murau und dessen Schwester Amalia in Karin Henkels „Auslöschung. Ein Zerfall“ nach Thomas Bernhard. Premiere ist am 11. März.

Nach dreieinhalbjähriger Theaterpause kehrt Daniel Zillmann damit auf die Bühne zurück – erstmals außerhalb der „Castorf-Bubble“, wie er sagt. Nach sehr absorbierenden Jahren am Haus des einst berühmt-berüchtigten Volksbühne-Intendanten habe er eine Pause gebraucht, so Zillmann. Ins Theater müsse man mit Haut und Haaren eintauchen, dafür habe er neben Dreh- und Synchronarbeiten sowie seiner Musik keine Kapazität gehabt. „Als jetzt die Anfrage kam, habe ich gemerkt, ich bin wieder bereit“, sagt er. Er folge damit seinem Lebenskonzept: „Immer wenn eine Sache langweilig wird, stürze ich mich auf die nächste.“

Für ZDF Neo ein letztes Mal der lustige Dicke

Im Fernsehen ist Daniel Zillmann derzeit in der achtteiligen ZDF-Neo-Comedyserie „Ich dich auch!“ (seit dem 15. Februar jeweils dienstags, 21.45 Uhr, zwei Folgen und vorab komplett in der Mediathek) zu sehen. Das Echtzeit-Kammerspiel erzählt von dem Twenty-Something-Paar Caro und Yannik, das auf den 40 Quadratmetern seiner Wohnung die Symbiose der Anfangsverliebtheit genießen möchte. Leider kommen ständig ungebetene Gäste dazwischen. So wie Nachbar Tüffi, gespielt von Daniel Zillmann und laut Ankündigungstext „fast zu schräg, um wahr zu sein“.

Ein Rollenprofil, das der Schauspieler eigentlich hinter sich lassen möchte. „Unter dem Rollenprofil ‚Der lustige Dicke‘ konnte ich mir immer wenig vorstellen. Klar bin ich lustig, klar bin ich dick. Ich habe das häufiger gespielt, aber es reizt mich nicht mehr“, sagt er. Dieses Mal habe er ausnahmsweise noch einmal zugesagt, weil die Regisseure ihn mit dem absurden Humor der Serie überzeugt haben.

Bei aller Liebe zu nerdigen Rollen habe er mit ü40 aber das Gefühl, dass es an der Zeit für Neues sei. Vom nervigen Nachbarn hin zu Rollen, die für die Geschichte wirklich wichtig sind. „Die Caster sehen das glücklicherweise genauso“, sagt Zillmann. Das Jahr 2022 verspreche deshalb ein gutes zu werden. Über konkrete Projekte dürfe er natürlich noch nicht sprechen. Nur so viel: Seitdem er mehr in sich ruhe, werde er auch von außen anders wahrgenommen. „Mittlerweile habe ich mehrere Schubladen.“