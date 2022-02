Was Schülerinnen und Schülern an ihrer Schule gefällt

Lina Olrogge, 16 Jahre, Hans-Carossa-Gymnasium in Kladow, 11. Klasse: „Es sind drei Punkte, die ich an meiner Schule besonders mag und die mich besonders inspirieren. Zunächst einmal schätze ich die Vielfalt der Angebote und Chancen, die man bei uns bekommt. Möglichkeiten wie den bilingualen Zug etwa. Seit der siebten Klasse habe ich Geografie und später auch Geschichte und Politik auf Englisch, und ich glaube, dass mich das total bereichert hat. Deswegen habe ich jetzt sogar zwei Fremdsprachen als Leistungskurs gewählt. Abseits des Schulalltags freue ich mich über außergewöhnliche und breitgefächerte AGs wie Naturfotografie, Sport, Tanz, Chor und Band. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, betrifft die Offenheit, die Diversität und die Inklusion an unserem Gymnasium, denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist mir aber wichtig, dass möglichst viele Menschen die Chance auf gute Bildung bekommen. So haben wir pro Jahrgang eine Klasse mit geistig eingeschränkten Schülern, die in kleineren Gruppen lernen. Auch die Sprachlernklassen für Geflüchtete und Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland leben, sind von Bedeutung, um diese später gut in unseren Schulalltag zu integrieren. Schließlich finde ich es auch in meiner Funktion als Schülersprecherin ganz toll, wie freundlich die Atmosphäre bei allen an der Schule Beteiligten ist. In der Lehrerschaft etwa finden die Anliegen der Schülerinnen und Schüler immer ein offenes Ohr und wir begegnen uns in der Diskussion auf Augenhöhe.“

Foto: Dennis Meischen / BM