Toter Bauarbeiter im Sony Center entdeckt

Am Sonnabendmittag wurde ein 24-Jähriger mit Stichverletzungen im Sony Center gefunden. Der Bauarbeiter starb noch vor Ort.

Foto: Chris and Friends GmbH and Chris Hortsch / Realace GmbH.jpg

Der Tote wurde im Sony Center am Potsdamer Platz entdeckt (Symbolbild).

Berlin. Im Sony Center am Potsdamer Platz ist am Sonnabendmittag ein Bauarbeiter offensichtlich getötet worden. Der 24-Jährige sei im Untergeschoss mit Stichverletzungen aufgefunden worden, wie ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag sagte. Versuche, den Mann zu reanimieren, seien erfolglos geblieben.

Der Notruf ging gegen 12.45 Uhr ein. Der Verletzte sei laut dem Polizeisprecherm in einem Aufenthaltsraum im Untergeschoss des Sony Centers gefunden worden – dort wo früher das Kino war. „Aufgrund der Auffindesituation können wir ein Tötungsdelikt nicht ausschließen.“ Derzeit würden weitere Bauarbeiter als Zeugen vernommen, eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.