SUV-Prozess: Fahrer erhält zwei Jahre auf Bewährung

Berlin. Im Prozess um den tödlichen SUV-Unfall auf der Invalidenstraße in Mitte vor zweieinhalb Jahren hat das Berliner Landgericht den Angeklagten Michael M. am Donnerstag zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Außerdem wird ihm die Fahrerlaubnis für zwei Jahre entzogen und er muss 15.000 Euro an den Verein Fuß e.V. zahlen.

Er habe sich der fahrlässigen Tötung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig gemacht, befand die 42. Strafkammer. Bei dem Unfall am Abend des 6. September 2019 kamen vier Menschen ums Leben, darunter ein Kleinkind. Als die Fußgänger an einer Ampel an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte warteten, raste ein Auto in die Gruppe. Im Prozess ging es um die medizinische Vorgeschichte des Fahrers.

Oberstaatsanwalt Dirk Klöpperpieper hatte in seinem Plädoyer vor zwei Wochen eine eineinhalbjährige Haftstrafe für den Angeklagten Michael M. gefordert. Da der 44-Jährige weder vorbestraft und bislang keinen Eintrag im Verkehrsregister hat, sei die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Klar sei, dass jedwede Strafe das Leben der vier Getöteten nicht aufwiegen könne. Die Vertreter der Nebenklage hatten nur eine Verurteilung gefordert, sich jedoch auf kein Strafmaß festgelegt.

Verteidigung fordert Freispruch

Die Verteidigung hatte hingegen in der vergangenen Woche Freispruch für den 45-Jährigen gefordert. Es habe für ihn subjektiv keinen Grund gegeben, an seiner Fahrtüchtigkeit zu zweifeln, sagte sein Anwalt Robert Unger. Sein Mandant sei von behandelnden Ärzten nicht über eine epileptische Erkrankung aufgeklärt worden.

Der 45-Jährige soll laut Anklage wegen einer strukturellen Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat vor dem Unfall nicht fahrtüchtig gewesen sein und sich trotzdem ins Auto gesetzt haben. Nach seinem ersten epileptischen Anfall im März 2019 erlitt er am 6. September desselben Jahres hinter dem Steuer seines Porsche Macan den zweiten. Infolgedessen soll er laut Anklage verkrampft und das Gaspedal voll durchgetreten haben.

Der zweieinhalb Tonnen schwere Wagen beschleunigte dadurch binnen Sekunden auf eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer, fuhr an der Kreuzung zur Ackerstraße auf den Gehweg und riss vier Menschen in den Tod. Unter den Opfern waren zwei 28 und 29 Jahre alte Männer, eine 64-Jährige sowie ihr dreijähriger Enkel.

