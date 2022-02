Berlin: Klimaaktivisten drohen mit Blockade von Flughäfen

Berlin. Die Klimaaktivisten, die seit drei Wochen Zufahrten zur Berliner Stadtautobahn blockieren, drohen mit einer Eskalation ihrer Proteste. Die Gruppe, die sich "Die letzte Generation" nennt, plant demnach die Blockade von Häfen und Flughäfen, sofern ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

Die Aktivisten teilten mit: "Wir setzen Bundeskanzler Olaf Scholz und der Bundesregierung ein Ultimatum, sich bis Sonntagabend zur Umsetzung der Empfehlungen des Bürgerrats als Grundlage unserer Forderung zu äußern und insbesondere die Umsetzung des Essen-Retten-Gesetzes zuzusagen." Ihre weiteren Blockade-Pläne bezeichneten die Aktivisten als "zivilen Widerstand für das Überleben aller".

Wörtlich heißt es: "Wir werden in diesem Fall anfällige Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen als Ausdruck unseres unverändert fossilen Alltags in diesem Land stören und aus Liebe zu unseren Familien, Freund:innen und Mitmenschen zum Innehalten bringen."



Die Klimaaktivisten hatten zuvor Bundeskanzler Scholz, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) zu Gesprächen vor dem Reichstag aufgefordert. Dieser Aufforderung waren die Regierungsmitglieder laut Angaben der Klimaschützer nicht nachgekommen.

Klimaaktivisten: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Berlinerinnen und Berlinern"

In einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an die Bundesregierung schreiben die Aktivisten zum Verlauf ihrer bisherigen Blockaden: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen Berlinerinnen und Berlinern und allen Mitmenschen für die Störung. Wir haben großen Respekt vor der Arbeit jedes und jeder Einzelnen in dieser Gesellschaft. Wir wollen ein Alarmsignal aussenden, weil wir uns alle in großer Gefahr befinden."

Morgenpost-Recherchen hatten ergeben, dass 80 Prozent der Protest-Teilnehmer nicht aus Berlin stammen. In einem Hintergrund-Bericht erfahren Sie, wie der Klima-Protest in Berlin funktioniert - und wie die Teilnehmer ihre Aktionen finanzieren. Zuletzt hatten die Aktivisten vor dem Kanzleramt in Berlin-Mitte eine Rasenfläche umgegraben.

Die Aktivisten fordern ein sofortiges „Essen-Retten-Gesetz“ und eine Agrarwende, um den Ausstoß von Klimagasen in der Landwirtschaft zu reduzieren.