Berlin: Klimaaktivisten - Am Dienstag keine Blockaden, dafür Pferdemist

Ein Aktivist der Gruppe „Die letzte Generation“ lässt sich nach einer Blockade an der Autobahnabfahrt Tegel am Jakob-Kaiser-Platz von Polizisten wegtragen (Archivbild).

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Die letzte Generation" haben am Dienstag in einem Vorraum des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung an der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte Pferdemist verteilt. Wie die Teilnehmer der Protest-Aktion bei Twitter mitteilten, sollte die Aktion ihren Forderungen nach einem sofortigen „Essen-Retten-Gesetz“ und einer Agrarwende Nachdruck verleihen.

Dazu schrieben sie: "Liebe Bundesregierung, eure Politik in der Klimakrise ist Mist und deshalb bekommt ihr heute auch Mist mitgebracht. Handelt endlich!" Bilder, die bei Twitter kursierten, zeigen die Aktivisten zudem, wie sie Lebensmittel auf dem Boden vor den Türen des Bundesjustizministeriums an der Mohrenstraße verteilten.

Zu Blockaden der Stadtautobahn, die zuletzt beinahe täglich Staus im Berliner Berufsverkehr verursachten, kam es am Dienstag bis zum Mittag nicht.

Am Montag war eine Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes zu den Straßenblockaden öffentlich geworden. Demnach verübten die Aktivisten zwar etliche Straftaten, etwa Nötigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Aber nicht jeder Straftäter sei ein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen lägen im Fall der Straßenblockaden nicht vor.

Morgenpost-Recherchen hatten ergeben, dass 80 Prozent der Protest-Teilnehmer nicht aus Berlin stammen. In einem Hintergrund-Bericht erfahren Sie, wie der Klima-Protest in Berlin funktioniert - und wie die Teilnehmer ihre Aktionen finanzieren. Zuletzt hatten die Aktivisten vor dem Kanzleramt in Berlin-Mitte eine Rasenfläche umgegraben.