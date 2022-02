Marina Hoermanseder - Missionarin für Mode und Mütter

Berlin. Als Motiv hat sich der Fotograf die Kreuzung Choriner Straße, Sredzkistraße und Schönhauser Allee ausgesucht. Dort, wo die U2 nach einem Stück als Hochbahn wieder unter der Erde verschwindet. Wenn sie dort entlang laufe, müsse sie häufig über posierende Influencer schmunzeln, sagt Marina Hoermanseder, nun hat sie das Schicksal selbst ereilt. Einmal bitte kurz auf eine einfahrende Bahn warten, instruiert der Fotograf. Und wenn Dobermann-Pinscher Taco dann noch in die Kamera schauen würde? Jaaaaa! Genau so!

Es ist einer dieser Berliner Februartage, an denen vom Wetter nicht mehr zu erwarten ist, als dass sich der Dauerregen kurzzeitig von einem Guss in ein Nieseln verwandelt. Designerin Marina Hoermanseder trägt zur Wasserabwehr nur einen Schal um den Kopf gewickelt, ist zum Spazieren aber dennoch fest entschlossen. Eine Hundebesitzerin kennt keinen Schmerz. Im vergangenen Sommer hat Marina Hoermanseder Taco aus einem Tierheim auf Kreta adoptiert, nachdem sie den Welpen auf einem Foto entdeckt hatte. Sein Name: Peanut – genauso wie ihre Zwergpinscherhündin, die kurz zuvor gestorben war. Sie glaube an Zeichen, sagt Hoermanseder, deshalb setzte sie sich sofort ins Flugzeug nach Griechenland. Beide Hunde hat die 35-Jährige in Form einer Erdnuss und einer Tacoschale als Tattoos unter ihren Handgelenken verewigt.

Für ein zweites Foto laufen wir eine kurze Runde durch die Kulturbrauerei. Ein Ort, der auf ihrer persönlichen Kiezlandkarte kaum vorkomme, sagt die Österreicherin, dabei wohnt sie – mit Ausnahme einer dreimonatigen Episode in Friedrichshain – in der Gegend, seit sie vor zwölf Jahren zum Modedesignstudium nach Berlin gezogen ist. Zehn Jahre direkt am Zionskirchplatz, nun mit Partner Paul und der gemeinsamen, einjährigen Tochter Lotti am Weinbergspark. Der Umzug sei ihr schwer gefallen, sagt Hoermanseder, sie liebe ihr lokales Netzwerk, habe Menschen und Spätis liebgewonnen. Weil ihr Freund, ein gebürtiger Berliner, aber gegen die Studentenbude protestierte, musste ein Kompromiss her. Nun könne sie von ihrem Küchenfenster immerhin noch die Spitze der Zionskirche sehen.

Marina Hoermanseder: Ihre Urgroßmutter war Haute-Couture-Schneiderin

Die Designerin Marina Hoermanseder (l.) im Gespräch mit Annika Schönstädt.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Geboren und aufgewachsen ist Marina Hoermanseder in Wien. Ihre Urgroßmutter sei Haute-Couture-Schneiderin gewesen, erzählt sie, als wir in Richtung ihrer alten Wohnung laufen. Ihr eigener Werdegang habe sich aber eher aus einer frühen Begeisterung für Handwerk ergeben. Sie erschaffe Dinge gerne selbst, sagt sie, Tischlerei beispielsweise fasziniere sie. Im Alter von 13 Jahren habe sie begonnen, auf der alten Nähmaschinen ihrer Mutter mit Burdaschnitten zu experimentieren, seitdem stand der Berufswunsch fest. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie bereits mit 15 von der Schule aufs Mode-Kolleg gewechselt, doch die Eltern erlaubten es nicht.

Erst etwas Solides, dann könne sie immer noch etwas Brotloses machen, erinnert sie sich an den damaligen Deal mit ihrem Vater. Sein Versprechen: Er werde sie dafür bei ihrer ersten Gründung unterstützen. Also studierte Marina Hoermanseder nach dem Abitur zunächst Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und erst im Anschluss Modedesign an der Esmod in Berlin. Im Nachhinein sei sie darüber froh, so Hoermanseder. Der Businesspart ihrer Selbstständigkeit falle ihr – im Gegensatz zu manch anderem Künstler – nicht schwer. Entrepreneurship, Teamführung, Verantwortung, das habe sie an der Uni gelernt. „Mein Job geht weit über das Kreative hinaus“, sagt sie. Wäre das nicht so, würde sie sich nicht weiterentwickeln.

Marina Hoermanseder gründete Ende 2013 ihr eigenes Label

Ende 2013, nur wenige Monate nach ihrem Abschluss, gründete Marina Hoermanseder ihr eigenes Label. Die Kollektion für ihre erste Show auf der Berliner Fashion Week im Januar 2014 sei damals komplett in ihrer Wohnung entstanden, erzählt sie, als wir am Zionskirchplatz angekommen sind, ein Atelier habe sie sich erst später geleistet. Im Wohnzimmer stapelten sich Ankleidepuppen, Kleiderstangen, Stoffrollen und Lederproben, in der Küche arbeitete eine Praktikantin und im Treppenhaus standen zeitweilig die Models zum Laufsteg-Casting Schlange.

Die Premiere auf der Modewoche wurde für Hoermanseder direkt zum großen Aufschlag. Models in schweren Lederteilen, die an orthopädische Korsagen, Orthesen und Gehirnwindungen erinnerten, das hatte es auf dem gerne als bedeutungslos verrufenen Berliner Catwalk noch nicht gegeben. Presse und Promis waren begeistert, seitdem ging es mit der Karriere immer nur bergauf. Lady Gaga und Peaches bestellten sofort, in den Folgejahren kamen Kylie Jenner, Naomi Campbell, Jennifer Lopez, Rihanna, Katy Perry oder Paris Hilton als berühmte Trägerinnen hinzu. Die Marina-Hoermanseder-Shows wurden von der einfachen Laufsteg-Präsentation zu Events im Garten des Kronprinzenpalais, im SEZ oder in einer leerstehenden Fabrikhalle mit deutscher A-Promi-Frontrow, prall gefüllten Goodie Bags und großen Aftershow Partys. Die Designerin ging Kooperationen mit Christian Louboutin, Palmers, Buffalo, Lavazza, Hyundai und Amorelie ein, druckte und schneiderte ihre ikonisch gewordene Schnalle auf Schuhe, Dessous, Autos und Sextoys. „Die Schnalle war mein großes Glück“, sagt sie über das kleine Designelement, das sie von Beginn an als Markenzeichen etabliert hat. „Und dass ich das durchziehe, bis es nicht mehr geht.“

„Ohne harte Arbeit kommt man in keinem Job weiter“

Ihr Erfolg setzte sich aus vielfältigen Faktoren zusammen, glaubt Marina Hoermanseder. „Ohne harte Arbeit kommt man in keinem Job weiter“, sagt sie, als wir in Richtung Weinbergspark laufen. Schon während ihres BWL-Studiums habe sie in den Semesterferien Sommerkurse am Central Saint Martins College of Art and Design in London besucht und sich diese in Wien anrechnen lassen, um schneller fertig zu werden. In Berlin habe sie nach ihrem Umzug vom berühmten Nachtleben nicht viel mitbekommen, da sie am Wochenende stets an Abgaben gearbeitet habe. Bei der Auswahl von Kooperationspartnern, das gibt sie offen zu, verfahre sie seit Beginn nach dem Motto: Geld stinkt nicht. Nur unethisch dürfe ein Produkt nicht sein.

Ihre Korsagen und Schnallenröcke seien zwar verantwortlich für die Strahlkraft ihres Labels und Grund dafür, dass sich Prominente von Pamela Anderson bis Dorothee Bär in ihren Entwürfen zeigen, der Anteil am Gesamtumsatz betrage aber nur etwa drei Prozent. „Es ist kein Geheimnis, dass große Labels mit Kosmetik und Parfüm ihr Geld machen“, sagt sie. Standesdünkel, wie früher in der Branche üblich, sei hier unangebracht. Wenn sie von einem Unternehmen den Auftrag bekomme, tausende Mitarbeiter einzukleiden, dann ehre sie das, so Hoermanseder. Das komplette Größenspektrum für echte Menschen statt Models und perfektes Licht, das erfordere noch einmal eine ganz andere Kompetenz.

Dazu habe sie sich nicht gescheut, zu netzwerken und Klinken zu putzen. „Ich habe schon mein Leben lang viel geredet und war nie kontaktscheu“, sagt sie. „In der unerreichbar wirkenden Modebranche hilft es, freundlich und offen zu sein. Mit mir kann man ein ganz normales Gespräch führen, vielleicht bleibe ich deshalb manchmal in Erinnerung, gar nicht nur wegen der Mode.“ Tatsächlich lässt Marina Hoermanseder in der persönlichen Begegnung jede Form von Divenhaftigkeit vermissen. Sie erzählt offen, dass sie ihren Freund auf Tinder gefunden hat oder von Lottis Kitaeingewöhnung und marschiert dabei unbeirrt durch den stärker werdenden Regen durch den Volkspark am Weinberg.

Nur einmal bekam der nahbare Eindruck kurzzeitig Risse, als Hoermanseder als „Germany’s next Topmodel“-Gastjurorin einer Kandidatin sagte, als Model müsse sie das anziehen, was die Designerin entscheide, nicht, was ihr gefalle, und dafür einen massiven Shitstorm kassierte. Etwa 5000 Hassnachrichten habe sie in der Nacht nach der Ausstrahlung vor gut einen Jahr bekommen, erinnert sie sich, teilweise wünschten ihr Menschen den Tod. Sie sei schockiert gewesen, sagt sie, und könne sich vorstellen, dass jemand, der dem Hass des Internets dauerhaft ausgesetzt sei, daran zerbreche. Glücklicherweise habe sich der Sturm in ihrem Fall nach kurzer Zeit wieder gelegt.

Mit Offenheit ein Vorbild für andere Mütter sein

An Marina Hoermanseders Offenheit hat die Episode nichts geändert. Nach der Geburt ihrer Tochter hat sie ihrem Repertoire im vergangenen Jahr eine erste Kinderkollektion hinzugefügt. Zu Werbezwecken wird die ganze Familie herangezogen. Neben Bildern von professionellen Shootings nimmt der Alltag von Marina, Lotti, Paul und Taco auf dem Instagram-Account der Designerin beinahe ebenso viel Platz ein. Von ihren Followern bekomme sie dafür überwiegend positives Feedback, sagt Hoermanseder. Nur selten sei jemand dabei, dem es nicht gefalle, dass sie ihre Tochter vor der Kamera zeige. Ihr selbst sei die Entscheidung für diesen Schritt nicht schwer gefallen: „Mein ganzes Leben ist öffentlich. Es hätte sich komisch angefühlt, meine Tochter zu verstecken.“

Indem sie ihr Leben zwischen Karriere und Mutterschaft zeige und dabei auch die chaotischen und anstrengenden Momente nicht auslasse, wolle sie anderen Frauen zudem Mut machen. „Ich sehe mich als Missionarin für selbstständige Power-Mütter.“ Sie habe Glück mit einem entspannten Kind, sagt Marina Hoermanseder, vielleicht weil sie ihre Tochter von Anfang an überall mit hin genommen und bis zum Ende der Schwangerschaft gearbeitet habe. „Vielleicht wusste Lotti deshalb, dass sie ein bisschen cooler sein kann.“ Auch nach der Geburt nahm sich die Designerin keine klassische Auszeit. Eine Woche nach der Entbindung habe sie für „Germany’s next Topmodel“ gedreht. „Das war hart, aber das wusste ich vorher und es war mir egal. Das war eine riesen Chance, ich habe gesagt, ich mache das, komme, was wolle“, sagt sie. „Ich hatte Glück mit einer unkomplizierten Geburt, aber ich wollte damit auch zeigen, dass nicht alles vorbei sein muss, wenn man Mutter wird.“

Das Leben von Marina Hoermanseder hat sich entschleunigt

Ein wenig entschleunigt hat sich das Leben von Marina Hoermanseder in den vergangenen zwei Jahren aber doch. Lottis Geburt sei mit dem zweiten Corona-Lockdown zusammengefallen und habe das neue Familienleben sehr ruhig starten lassen. Ihr Freund arbeite nach wie vor im Homeoffice, sie selbst habe seit Beginn der Pandemie keine Kollektion für ihr Hauptlabel entworfen. Marina Hoermanseder brauche das Spektakel, findet sie, bevor eine große Show und eine Party nicht wieder möglich seien, wolle sie nicht auf die Fashion Week zurückkehren. Alternativ hat sie 2021 den lange gehegten Plan ihres Ready-to-wear-Labels Hoermanseder in die Tat umgesetzt und auf der Modewoche des Onlineshops About You präsentiert. Sie habe Kleidung entwerfen wollen, bei der ein ganzer Look die magische Shoppingschmerzgrenze von 100 Euro nicht überschreite, sagt sie. Mit dem Onlinehändler, der mit viel Geld, internationalen Gaststars und Kollektionen von Prominenten wie Leni Klum oder Lena Meyer-Landrut seit 2019 eine Konkurrenzveranstaltung zur Mercedes-Benz Fashion Week etabliert hat, ist sie zusätzlich eine Kooperation für eine Capsule Collection eingegangen.

„Ich verstehe, dass sich die Berliner Designer von der About You Fashion Week zuerst bedroht gefühlt haben. Wenn man Teil davon ist, ist das auf jeden Fall ein Gewinn“, sagt sie. Anders als bei manchem Influencer, sei ihre Kollektion auch in diesem Fall zu 100 Prozent ihr eigenes Design. „Ich bekomme keinen Katalog vorgelegt und suche mir die Looks aus.“ Ihr Handwerk verliere durch solche Kollektionen an Wertschätzung, so Hoermanseder. „Aber wenn ich die Möglichkeit bekäme, würde ich es an deren Stelle auch machen.“

Zur Person

Leben: Marina Hoermanseder wurde am 19. Juni 1986 in Wien geboren. Ihr Vater war bis zu seiner Pensionierung Generaldirektor beim österreichischen Kartonfabrikanten Mayr-Melnhof, ihre französische Mutter ist Übersetzerin. Sie wuchs zweisprachig auf und hat eine ältere Schwester. Seit drei Jahren ist sie mit dem ehemaligen American-Foodball-Profi Paul Richard Mehling liiert, im November 2020 wurde die gemeinsame Tochter Lotti geboren. Marina Hoermanseder lebt in Prenzlauer Berg, ihr Atelier ist in Kreuzberg.

Karriere: Nach dem Abitur studierte Hoermanseder Internationale Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, dann Modedesign an der Esmod in Berlin. Ende 2013 gründete sie ihr eigenes Label Marina Hoermanseder und präsentierte Anfang 2014 ihre erste Kollektion bei der Berliner Fashion Week, die von orthopädischen Korsagen und Prothesen inspiriert war. 2021 brachte sie ihre erste Kinderkollektion und das Ready-to-wear-Label Hoermanseder auf den Markt. Sie entwirft Corporate Fashion für deutsche und österreichische Unternehmen.

Spaziergang: Vom Start an der Choriner Straße ging es mit einem Schlenker zur Kulturbrauerei über die Oderberger- und Schwedter Straße zum Zionskirchplatz. Von dort aus eine Runde durch den Volkspark am Weinberg und dann zum Rosenthaler Platz.