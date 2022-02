Blockaden der A100 in Berlin: Aktivisten geben nicht auf

Trotz scharfer Kritik an den Protesten geben die Klimaaktivisten nicht auf. Am Freitag gibt es erneut Blockaden und lange Staus.

Berlin. Auch am Freitag sind Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" wieder in Berlin aktiv. Unter dem Motto „Essen Retten - Leben Retten“ blockieren sie am Morgen erneut Ausfahrten an der Autobahn 100 in Berlin. Sieben Menschen seien an der Ausfahrt Beusselstraße auf der Autobahn, teilte die Polizei mit. Laut einem Tweet der Verkehrsinformationszentrale staut es sich bereits ab dem Dreieck Charlottenburg. Autofahrer müssen bis zu 60 Minuten mehr Zeit einplanen.

Aufgrund einer Demonstration in Höhe Seestraße wurde die Autobahn zwischen Dreieck Charlottenburg und Beusselstraße/Seestraße gesperrt, heißt es, und: Stau ab Hohenzollerndamm.

Aufgrund der #Demonstration auf der #A100 in Höhe Seestraße wurde jetzt die #Autobahn zwischen Dreieck Charlottenburg und Beusselstraße/Seestraße #GESPERRT. #STAU ab Hohenzollerndamm! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 11, 2022

Autobahnblockaden: Polizei prüft mögliche Übernahme von Einsatzkosten

Die anhaltenden Straßenblockaden von Aktivisten, die für mehr Klimaschutz und weniger Lebensmittelverschwendung eintreten, stoßen im Berliner Abgeordnetenhaus auf massive Kritik. Bei einer Debatte am Donnerstag wiesen Redner mehrerer Parteien darauf hin, dass es sich bei den Aktionen um Straftaten handelt, mit denen die Aktivisten sich und andere gefährdeten. Sie seien vom Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Linke und Grüne wollten die Aktionen hingegen nicht pauschal verurteilen, ziviler Ungehorsam könne ein legitimes Mittel sein.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kündigte eine neue Linie der Polizei gegen die Blockaden an. „Wir müssen damit rechnen, dass es zu weiteren vergleichbaren Protesten kommen wird“, sagte sie im Parlament. „Die Polizei erweitert daher deutlich ihre Taktik, um Aktionen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern, zum Beispiel durch gezielte Gefährderansprachen.“ Darüber hinaus prüfe die Polizei die mögliche Übernahme von Einsatzkosten durch die Blockierer.

Die Blockierer von weiteren Aktionen abzuhalten, ist laut Polizei und Justiz trotz der offenkundigen Gefahr weiterer Blockaden schwierig. Denn grundsätzlich können mutmaßliche Straftäter zwar wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft genommen werden. Laut Strafgesetzbuch ist dies bei dringendem Tatverdacht aber nur bei besonders schweren Straftaten möglich.

Seit dem 24. Januar fertigte die Polizei nach Straßenblockaden rund 280 Anzeigen wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, etwa wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz oder Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Zahl täuscht allerdings über die tatsächliche Dimension des Protests hinweg. Denn die meisten Aktivisten sind Wiederholungstäter. Insgesamt liegt die Zahl der Blockierer laut Behörden nur im unteren zweistelligen Bereich.

Aktivisten wollen A100-Blockaden erst nach Zusage der Regierung stoppen

Am Mittwoch hatten die Aktivisten angekündigt, weiter täglich die Autobahn A100 sowie Autobahnen in anderen Städten immer wieder zu blockieren. Das kündigte Carla Hinrichs, Sprecherin der Initiative "Letzte Generation" in einer Pressekonferenz an. "Sie können davon ausgehen, dass wir auch morgen wieder auf die Straße gehen werden."

Lea Bonasera, eine der Aktivistinnen, sagte: „Wir lassen uns nicht davon abhalten, dass sie uns einsperren. Wir werden weiter die Autobahn zum Ort des Widerstands machen.“ Angesprochen auf die Methoden und Mittel, rechtfertigte Hinrichs ihre Aktionen mit einer Notsituation. „Eine Notlage rechtfertigt auch Gesetzesverstöße. Und wir sind in einer Notsituation.“

Einen Stopp der Aktionen kündigte die Umwelt-Aktivistin Lea Bonasera für den Fall an, "dass wir eine Zusage der Regierung haben, wann wir das Essen-retten-Gesetz erwarten können. Dann sind wir auch bereit, die Blockaden zu unterbrechen." Gelegenheit dafür sei zum Beispiel, wenn der Bundestag in der kommenden Woche tage.