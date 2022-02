Zehn Tipps für einen gelungenen Valentinstag

Um gleich mit einem Vorurteil aufzuräumen: Nein, der Valentinstag ist keine Erfindung von Floristen und Schokoladenherstellern. Namensgeber soll der heilige Valentin aus Rom sein, der Schutzpatron der Liebenden. Er lebte im 3. Jahrhundert in Rom und traute Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Der Überlieferung nach standen die Ehen dieser Paare unter einem besonders guten Stern. Blumen und Pralinen sind zwar die Klassiker zum 14. Februar, dem Valentinstag am kommenden Montag. Doch es geht auch anders. Wie lässt sich der Tag mit der Liebsten oder dem Liebsten verbringen? Und vor allem, was ist unter den aktuellen Corona-Auflagen überhaupt möglich? Die Berliner Morgenpost mit zehn Vorschlägen.

Valentinslauf durch die Gärten der Welt

Warum den Valentinstag nicht sportlich begehen? Möglich ist das beim Berliner Valentinslauf für Paare am 20. Februar. Dabei kann zwischen dem zehn Kilometer langen Hauptlauf „Große Liebe“ und einem kürzeren fünf Kilometer Lauf, der „Kleinen Liebe“, ausgewählt werden. Um Anmeldung unter valentinslauf.de wird gebeten. Im Eintrittspreis sind Glühwein und Verpflegung inklusive. Nachmeldungen sind gegen eine Gebühr von zusätzlich vier Euro möglich.

Wann: 20. Februar, 9 Uhr bis 14 Uhr; Wo: Gärten der Welt, Blumberger Damm 44, 12685 Berlin; Preis: „Große Liebe“, zehn Kilometer, 27,50 Euro pro Person; „Kleine Liebe“, fünf Kilometer, 22 Euro pro Person. Der Eintritt in die Gärten der Welt ist im Preis enthalten.

Cosmic Duets im Planetarium am Insulaner

Beim Valentinstags-Special des Planetariums am Insulaner kann gemeinsam der Nachthimmel betrachten und dabei den schönsten Liebesduetten gelauscht werden.

Wann: 14. Februar, 20 Uhr; Wo: Planetarium am Insulaner/Wilhelm-Foerster-Sternenwarte; Preis: 10,50 Euro pro Person, 8,50 Euro ermäßigt.

Ausstellungen zum Thema Liebe

Pünktlich zum Valentinstag findet man in Berlin zahlreiche Ausstellungen zum Thema „Liebe“. Die Ausstellung „Love Around The World“ ist bis zum 20. Februar im Freiraum für Fotografie in Mitte zu sehen. Sie beinhaltet 120 Fotografien und Interviews aus aller Welt, in denen die Liebe und Beziehungen in unterschiedlichen Kulturkreisen beleuchtet werden. Speziell zum Valentinstag werden Sekt und weitere Getränke angeboten.

Wann: 14. Februar, 16 Uhr bis 21 Uhr; Wo: Freiraum für Fotografie, Waldemarstraße 17, 10179 Berlin; Preis: fünf Euro pro Person.

Auch das Bode Museum zeigt eine Ausstellung über die Liebe. „Der zweite Blick: Spielarten der Liebe“ stellt die Beschäftigung mit LGBTIQ+-Themen im Laufe der Geschichte dar.

Wann: 14. Februar, 10 Uhr bis 18 Uhr; Wo: Bode-Museum, Am Kupfergraben, 10117 Berlin; Preis: zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro.

Dinner im Dunkeln

Die „unsicht-Bar“ bietet ihren Gästen ein Dinner der besonderen Art. Komplett im Dunkeln wird hier ein Vier-Gänge Menü serviert, Getränke sind inklusive.

Wann: 14. Februar, 18 Uhr; Wo: Restaurant „unsicht-Bar“, Saarbrücker Straße 36-38, 10405 Berlin, Reservierung über www.unsicht-bar-berlin.de; Preis: 50 Euro pro Person.

Cocktail-Abend zu zweit

In der Cocktailbar „Fabelei“ wird die Karte für den Valentinstag erweitert. Angeboten werden Cocktails mit Erdbeere, passend zum Valentinstag in der Farbe der Liebe.

Ein Cocktail-Abend kann natürlich auch gemütlich zu Hause stattfinden. Cocktail-Sets gibt es zum Beispiel bei Butlers oder in den Häusern von Galeria Karstadt Kaufhof.

Wann: 14. Februar, 18 Uhr bis 24 Uhr; Wo: Cocktailbar „Fabelei“, Kyffhäuserstr. 21, 10781 Berlin.

Ein Besuch der Oper

In der Deutschen Oper wird passend zum Valentinstag „La Traviata“ aufgeführt, Verdis Oper über die herzzerreißende Liebesgeschichte der schönen, schwindsüchtigen Kameliendame, die seit 150 Jahren die Herzen aller Zuschauer rührt.

Wo: Deutsche Oper, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin; Wann: 14. Februar, 19.30 Uhr; Preis: 20 Euro bis 86 Euro, abhängig von der Platzgruppe.

Macarons statt Pralinen schenken

Macarons sind eine bunte Alternative zu der herkömmlichen Pralinenschachtel. Das französische Baisergebäck ist in den verschiedensten Geschmacksrichtungen zu finden. Außerdem sehen Macarons besonders schön aus, das Auge isst ja bekanntlich mit. Bei „Loti Pantón“ kann eine limitierte „Valentine’s Box“ vorbestellt werden. Diese holt man dann im Geschäft ab, oder man lässt sie sich direkt nach Hause schicken.

Wann: 11., 12. und 14. Februar, Achtung: Vorbestellung bis zum heutigen Donnerstag; Wo: Bestellung auf de.lotipanton.com, Geschäft: Linienstraße 141, 10115 Berlin; Preis: 15 Euro bis 26 Euro, je nach Größe der Box.

Gemeinsam Kochen

Gemeinsam mit dem Partner kann ein Menü zusammengestellt werden, abwechselnd werden Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise ausgewählt. Die Anzahl der Gänge kann natürlich beliebig festgelegt werden. So kommt jeder auf seine Kosten und womöglich erfährt man noch etwas über die Vorlieben des Partners. Alternativ kann man bei „Cookies Show“ ein vorgefertigtes Vier-Gänge-Menü nach Hause bestellen.

Wo: cookies.show; Wann: innerhalb von Berlin wird zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr geliefert; Preis: variiert je nach Menü.

Escape Games

Bei einem Escape Game oder auch Escape Room müssen sich die Teilnehmer aus einem geschlossenen Raum befreien, in dem sie bestimmte Aufgaben und Rätsel lösen. Wichtig dabei ist Teamarbeit, denn viele Aufgaben können nur gemeinsam gemeistert werden. Escape Rooms werden meistens ab zwei Teilnehmern angeboten, sie eignen sich also auch ideal als Pärchen-Aktivität. Der Labrintoom Berlin bietet auch Escape Rooms für Dates an, ein Termin kann im Internet gebucht werden.

Wo: Labrintoom, Wartenberg Str. 35/36, 10365 Berlin; Wann: Zeitfenster können je nach Belieben und Verfügbarkeit im Internet gebucht werden; Preis: 70 Euro für zwei Personen.

Gemeinsam ein Spiel spielen

Gemeinsame Aktivitäten verbinden. Umso besser, wenn diese auch noch Spaß machen. Der Valentinstag eignet sich perfekt, um dem Partner das eigene Lieblingsspiel zu zeigen. Oder man greift auf einen Klassiker wie „Mensch ärgere dich nicht!“ oder „Monopoly“ zurück. Auch eine Partie Schach ist ein guter Zeitvertreib und trainiert gleichzeitig das Gedächtnis. Möchte man den Valentinstag nutzen, um den Partner besser kennen zu lernen, eignen sich Spiele, die speziell für Paare entwickelt wurden. Bei „{the and} Pärchen-Edition“ werden abwechselnd Fragen rund um die Liebe und Beziehungen beantwortet. Dadurch kommt man einander näher und erfährt bestenfalls mehr über den Partner und die Beziehung. Auch das Spiel „Indoor-Dates“ ist für Paare entwickelt worden. Auf 55 Karten werden Aktivitäten für zu Hause vorgeschlagen, die mit dem Partner ausgeführt werden können.

Wo: „{the and}“ kann unter theskindeep.de bestellt werden, Indoor-Dates bekommt man über amazon.de. Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht!“ oder „Monopoly“ gibt es zum Beispiel bei Galeria Karstadt Kaufhof. Auch Schachspiele können dort gekauft werden. Preis: {the and} 29 Euro, Indoor-Dates 14 Euro, „Monopoly“ 20 Euro bis 50 Euro, abhängig von der Ausgabe, „Mensch ärgere dich nicht!“ fünf Euro bis 15 Euro, Schachspiele ab 15 Euro.