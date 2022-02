Immer mehr arme Berliner werden aus der Innenstadt verdrängt

Arm und Reich driften in Berlin immer weiter auseinander. Hartz-IV-Bezieher können sich die Mieten in der Innenstadt nicht mehr leisten

So hart ist das Leben in der "Thermo"

Berlin. Ärmere Menschen werden in Berlin zunehmend aus der Innenstadt in die Randbezirke verdrängt. Das betrifft vor allem Hartz-IV-Empfänger, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation umziehen müssen. Das geht aus einer Recherche des Senders RBB in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur hervor.

Demnach lebten im Jahr 2020 in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln 35.000 Hartz-IV-Empfänger weniger als 2007. In Außenbezirken wie Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf nahm die Zahl der Hartz-IV-Beziehenden hingegen um 28.000 zu.

Kinderarmut nimmt in Berlin dramatisch zu

Die Konzentration von Kinderarmut habe in einigen Berliner Vierteln drastisch zugenommen, wie der RBB berichtet. Der Sender nannte dabei vor allem die Rollberge-Siedlung in Reinickendorf, in der rund 6000 Menschen leben, und das Gebiet um die Maulbeerallee in Spandau.

Stadtviertel, in den sich der soziale Niedergang besonders drastisch zeigt, bezeichnet die Veraltung als "Gebiete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf". Von diesen gibt es in Berlin 30. In den Bereichen Schulenburgpark, Treptower Straße Nord (beide Neukölln), Weiße Siedlung und Rollbergesiedlung (beide Reinickendorf) und Maulbeerallee (Spandau) liegt die Kinderarmut über 60 und teilweise sogar über 70 Prozent, so der RBB.

Besserverdienende verließen solche Viertel, ärmere Menschen zögen nach. Die Vergabe von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) an einkommensschwache Berlinerinnen und Berliner beschleunigten diese negative Entwicklung zusätzlich. Haupttreiber der Verdrängung sei allerdings das immer weiter auseinander driftende Einkommensgefälle.

