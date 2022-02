Es wird noch mal stürmisch in Berlin und Brandenburg. Der Wetterdienst warnt für die Nacht zu Samstag vor Sturmböen.

Erst kürzlich hatte Orkantief "Nadia" in Berlin und Brandenburg für Schäden gesorgt.

Wind Wetter in Berlin: Amtliche Warnung vor Sturmböen

Das Wetter in Berlin und Brandenburg wird wieder stürmisch. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer amtlichen Warnung.

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, könnten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde auftreten - zunächst aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung. In Schauernähe in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden, so der DWD.

Erst vor wenigen Tagen war das Orkantief Nadia über Nordeuropa hinweggezogen. Das Sturmfeld hatte auch in Berlin und Brandenburg Schäden verursacht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg:

Freitag, 4. Februar: Stark bewölkt, meist trocken, nur örtlich etwas Regen. Zunächst schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zu Samstag viele Wolken. Eine Kaltfront zieht über Brandenburg und Berlin hinweg, die zeitweise Regen bringt. Der Wind weht auf Nordwest. Dabei sind Sturmböen bis örtlich 85 km/h möglich. Danach leichte Windabschwächung und mäßiger bis frischer Westwind. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad.

Samstag, 5. Februar: Wechsel von Wolken und etwas Sonnenschein. Örtlich, Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer möglich, abends nachlassend. Höchstwerte um 7 Grad bei frischem Wind aus Südwest bis West. Einzelne stürmische Böen bis 70 km/h möglich.