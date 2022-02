Gutachten soll Eigentümerfrage um Rigaer 94 klären

Berlin. Anders als ursprünglich erwartet, fiel am Donnerstag noch keine Entscheidung zur ersten Räumungsklage an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Stattdessen ordnete das Amtsgericht Kreuzberg an, dass weitere Beweise erhoben werden müssen. Der Eigentümer des von Linksautonomen teilbesetzten Hauses, die britische Lafone Investments Limited, hatte den Mieter einer Wohnung auf Herausgabe der Räume verklagt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Rigaer 94 zweifeln an der Legitimität der britischen Lafone. Es handele sich demnach um eine reine Briefkastenfirma und nicht um eine auch nach internationalem Recht errichtete und bestehende Gesellschaft. Diese Frage will das Gericht nun gutachterlich klären lassen. Damit soll das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg betraut werden. Geklärt werden soll auch, wer die Lafone rechtmäßig nach außen vertritt.

Gutachten: Eigentümer muss 4000 Euro vorstrecken

Wann das Verfahren weitergeht, ist derweil unklar. Ein neuer Termin wurde noch nicht anberaumt. Voraussetzung für das Gutachten ist zunächst, dass die Lafone dafür einen Kostenvorschuss von 4000 Euro zahlt.