Berliner Wasserbetriebe setzen auf singende Toiletten

Berlin. War es Helene Fischer, die als Vorbild diente? Oder waren es die lustigen Kampagnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)? Fest steht: Auch die Berliner Wasserbetriebe machen jetzt Musik - und damit auf ein wichtiges Anliegen aufmerksam.

"I only want the real shit", heißt der Song, der ab sofort im Internet abrufbar ist und gegen Müll in Berliner Toiletten angehen will. Gesungen wird er von zwei munteren Klos. "Jeden Tag landet kiloweise Müll in der Toilette. Jetzt melden sich unsere Klos zu Wort!", twittern dazu die Wasserbetriebe. Die Botschaft der singenden Klos ist klar: Müll in Toiletten verstopft Hausleitungen und die Kanalisation, setzt Pumpen außer Betrieb und führt zu Störungen in den Klärwerken. Schadstoffe müssen aufwändig aus dem Abwasser entfernt werden.

Dem wollen die Wasserbetriebe auf unterhaltsame Weise Einhalt gebieten. Die zwei musikalischen Toiletten singen im Video der Wasserbetriebe im Duett. Die Klodeckel klappen beim Singen im Takt auf und zu, zwei Klorollen stellen die Augen dar. "Hab lange geschwiegen, hab mich nie beklagt", heißt es in dem poppigen Song. "Doch ich bin ein Klo und kein Mülleimer, ich bin dein WC, I only want the real shit".

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jeden Tag landet kiloweise Müll in der Toilette. Jetzt melden sich unsere Klos zu Wort! Den kompletten Song gibt es unter https://t.co/jJFfCFhx2k oder auf Spotify, Amazon Music und Apple Music im Stream! #onlytherealshit #berlinerwasser #ganzklarfuerberlin pic.twitter.com/byz9u5W6iu — Wasserbetriebe (@wasserbetriebe) February 3, 2022

Feuchttücher, Essensreste, Medikamente: Bloß nicht ins Klo

Wer wissen will, was alles nicht die Toilette gehört, findet mit einem Klick weitere Informationen. Dazu gehören Hygieneartikel wie Feuchttücher und Wattestäbchen, Medikamente, Farben und Chemikalien. Auch Katzenstreu - wer kommt denn darauf? - soll nicht im Klo verschwinden. Und natürlich keine Essensreste. "Googeln sie mal '300 Tonnen schwerer Fettkloß verstopft Kanalisation', dann wissen Sie, warum Essenreste, Fett und Öl nicht ins Klo gehören. Außerdem stinkt es und lockt Ratten an. Merke: Was auf dem Teller war, kommt nicht in die Schüssel", schreiben die Berliner Wasserbetriebe und fügen hinzu: "Unser Tipp: Alles aufessen, dann scheint auch die Sonne öfter. Oder sauber über den Hausmüll oder noch besser die Biotonne entsorgen."

Ob die singenden Toiletten der Wasserbetriebe den Berliner Verkehrsbetrieben Konkurrenz machen können? Die BVG veröffentlicht regelmäßig in ihrer viel beachteten "Weil wir dich lieben"-Kampagne selbstironische Videos. Besonders bekannt wurde der Rap-Ohrwurm "Is mir egal". Im Corona-Lockdown wünschte sich die BVG in einem sehnsüchtigen Werbespot die Fahrgäste zurück. In dem Clip sangen die BVG-Mitarbeiter "Wir fahren allein allein" - nach dem Ohrwurm der Band Polarkreis 18. Und: "Wir vermissen euch."

Youtube Allein Allein

Zu sehen sind in dem Video eine Straßenbahnfahrerin, die Herzen auf die Scheiben malt, und eine Putzkraft, die beinahe wehmütig erzählt, dass es nicht mehr nach Döner riecht. Ein Kontrolleur liegt in einer leeren U-Bahn einsam auf einer Sitzbank - es gibt nichts zu tun. Und glaubt man dem Busfahrer in dem Spot, kann er es kaum erwarten, dass endlich wieder jemand die Tür blockiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

BVG-Fundbüro: Im Reich der vergessenen Dinge

Schilda in Berlin: Berlins neuer Schilderwald

"Scheiß-Einsatz": Polizei zieht Dixie-Klo aus Schlachtensee