Der pragmatische Träumer der Berliner Grünen

Berlin. Am Freitag vergangener Woche war es soweit. Nach der erfolgreichen Wahl als Volksvertreter absolvierte Vasili Franco im Abgeordnetenhaus seine erste Sitzung im Ausschuss für Verfassungsschutz. Viel zu besprechen gab es nicht. Das Gremium konstituierte sich. Die Abgeordneten beschlossen einige Verfahrensregeln. Das „Thema des Tages“, so jedenfalls fasste es Franco bei Twitter zusammen: „Ist der Verzehr von Bockwürsten oder Snickers in der Sitzung erlaubt?“

Ob Stärkungen genehmigt oder verboten wurden, schrieb Franco nicht. Klar ist aber: Ob sich die Abgeordneten an die Regeln halten, kann der Grünen-Politiker selbst überwachen. Denn als stellvertretender Vorsitzender wird er die Sitzungen gelegentlich leiten. Und nicht nur das: Die Abgeordneten der Grünen erkoren ihn auch zu ihrem innenpolitischen Sprecher. In den kommenden fünf Jahren dürfte Vasili Franco somit zu einem der wichtigen Gesichter der Grünen-Fraktion avancieren. Für einen 29 Jahre alten erstmals gewählten Abgeordneten ist das ein bemerkenswerter Einstieg.

Für das Kennenlerngespräch, corona-bedingt soll es im Freien sein, schlägt Franco einen Spaziergang im Friedrichshainer Nordkiez vor. Das passt. Denn Franco wohnt in der Gegend. Und als ausgewiesener Vertreter des linken Parteiflügels scheint er – so viel Klischee muss sein – gut hierher zu passen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: 50 Meter: Ärger über Fußgängerzone in Friedrichshain

Beim Vorbeischlendern an der Rigaer Straße 94 würde es sich anbieten über Linksextremismus Hausbesetzungen und Räumungen zu sprechen. Das teilbesetzte Haus gilt als Hort von Militanten, als Konfliktherd, der Polizei und Politik immer wieder vor oft kaum lösbare Herausforderungen stellt. Aber für Anwohner wie Vasili Franco ist die Nachbarschaft zu dem Szene-Objekt nichts Besonderes. Im Alltag spiele es nur selten eine Rolle, sagt er.

Und so erzählt Franco erstmal von seiner Geburtsstadt St. Petersburg, dem Umzug nach Freiburg, als der kleine Vasili gerade mal drei Jahre alt war, und seiner frühen Politisierung. Nach der Bundestagswahl 2009 trat er der Grünen Jugend bei. Im zwar grün-dominierten, eigentlich aber doch konservativ geprägten Freiburg sei er mit seinen Vorstellungen aber oft an Grenzen gestoßen.

Das Studium der Verwaltungswissenschaften, das er später mit dem Master abschloss, vor allem aber sein Drang nach Freiheit zogen ihn an einen Ort, wo er sich als junger schwuler Mann frei und zu Hause fühlen konnte: nach Berlin. Genauer: nach Friedrichshain-Kreuzberg.

Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt treibt ihn an

Nicht nur das Viertel und seine Menschen, auch die im Bundes- und Berlin-Vergleich mehrheitlich klar links positionierten Grünen passten zu Franco. Er engagierte sich im Bezirksvorstand, arbeitete als Referent für grüne Parlamentarier im Abgeordnetenhaus und im Bundestag.

Als Franco davon redet, dass er als Abgeordneter im Umgang mit seinen Mitarbeiter*innen (das Gendersternchen geht ihm recht flüssig über die Lippen) als Chef ja nun eine andere Rolle habe, wird der Spaziergang ungemütlich. Der Nieselregen wird stärker – und an der Ecke Samariterstraße lockt ein Café, mit dem Vasili Franco Erinnerungen verbindet. „Früher war hier mein Lieblings-Burger-Laden drin“, sagt er.

Bei einem Latte Macchiato – „normale Milch und Zucker bitte“ – spricht Vasili Franco über seine politischen Ansichten. „Was mich antreibt, ist die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, sagt er. Nach welchen Regeln wollen wir zusammenleben und wie wollen wir diese Regeln ausgestalten und anwenden? Klar, die Notwendigkeit, die Klimakrise zu meistern, stehe über allem. „Da geht es um unsere Existenz“, sagt Franco. Andere Politikfelder dürften aber nicht hinten runterfallen.

Lesen Sie auch: Innensenatorin: „Wir wollen und müssen Gewalt verhindern“

Innenpolitische Debatten würden oft auf die Polizei verengt, sagt Franco. Oft gehe es immer nur um „mehr Polizei, mehr Befugnisse und mehr Rechtsgrundlagen“. Von diesem „Mantra“ müsse man wegkommen.

„Es braucht ein erweitertes Verständnis des Begriffs Sicherheit“, sagt Franco. „Es geht vor allem um die Frage, wie wir Straftaten vorab verhindern und Rahmenbedingungen schaffen können, damit Menschen erst gar nicht kriminell werden.“

Als Beispiel nennt Franco den Drogenhotspot Görlitzer Park. Legale Möglichkeiten, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, blieben den Menschen, die dort Drogen verkauften, verwehrt, sagt Franco. Viele seien in Deutschland nur geduldet und hätten keine Arbeitserlaubnis. Das Problem sei also in erster Linie eine verfehlte Asylpolitik. Richtig sei auch die Verabredung im Koalitionsvertrag, den Verkauf von Marihuana und Cannabis-Produkten zu legalisieren. Die Ressourcen dürften nicht für ein „Katz-und-Maus-Spiel“ mit der Polizei verbrannt werden, bei dem vor allem Konsumenten und Kleinhändler festgenommen würden.

Franco begegnet Polizei und Verfassungsschutz mit Skepsis

Francos Vorgänger als innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, der nun als Haushaltsexperte fungierende Grünen-Politiker Benedikt Lux, galt als Vertreter des Realo-Flügels seiner Partei, als ausgewiesener Pragmatiker und als jemand, der mit den Sicherheitsbehörden ohne Berührungsängste oder ideologische Vorbehalte gut zusammenarbeiten konnte. Franco steht für eine Akzentverschiebung. Polizei und Verfassungsschutz begegnet er mit einer Skepsis, die im grünen Bezirksverband Friedrichshain-Kreuzberg zum Mainstream gehört, auf Landesebene aber für Irritationen sorgen könnte.

Ein Blick auf frühere Twitter-Einträge verdeutlicht das. Mal beschwerte sich Franco über kreisende Polizeihubschrauber. Dann kritisierte er, dass Beamte bei einem Einsatz in der Rigaer Straße, „scheinbar wahllos Leute“ aus der Menge herausgreifen würden. Räumungen seien kein Naturgesetz.

Francos besonderer Fokus zeigte sich auch im jüngsten Wahlkampf. Auf Flyern und Internetveröffentlichungen finden sich Forderungen zur Einsetzunge einer Enquetekommission „zu rechten und rassistischen Strukturen in Verwaltung und Sicherheitsbehörden“, bei der „diskriminierende Strukturen“ identifiziert werden müssten. Konzepte, wie man der Polizei im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität oder bei der Aufklärung von Raub- und Gewalttaten den Rücken stärken könnte, finden sich dagegen nicht.

Lesen Sie auch: Rigaer 94: Polizei entdeckt meterlangen Tunnel

Ist das nicht ein einseitiger Blick auf das Feld der Innenpolitik? In den Handzetteln habe er Prioritäten deutlich machen wollen, sagt Vasili Franco. Das bedeute aber nicht, dass andere Themen bedeutungslos seien. Und die Rigaer Straße? In einer Wahlkampfbroschüre schrieb Vasili Franco, dass vor den Wahlen offenbar „auch die letzten autonomen Freiräume“ verschwinden sollten, und zwar „unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Keimzellen linksextremistischer Gewalt“.

Im Gespräch in dem früheren Burger-Laden erläutert Franco seine Haltung. „Per se zu sagen, dass Hausbesetzer keine Daseinsberechtigung haben, halte ich für falsch“, sagt er. In der Stadt Basel hätten Hausbesetzungen dazu beigetragen, spekulativen Leerstand abzubauen. „Optimal wäre es, gemeinsam mit den verbliebenen Besetzern und Besitzern Lösungen zu finden, mit denen alle leben können und die den Kiez befrieden.“

Konflikte mit Innensenatorin Spranger sind programmiert

Zur Räumung des „anarcho-queer-feministischen“ Szene-Objekts in der benachbarten Liebigstraße 34 im Oktober 2020 sagt Franco: „Die Räumung war rechtmäßig. Aber das heißt ja nicht, dass sie richtig war.“

Auf die Frage, was er machen würden, wenn es mit Hilfe der Polizei auch zur Räumung der „Rigaer 94“ käme, sagt Franco, er hoffe, dass es nicht darauf hinauslaufe. Hausbesetzungen hätten seit den 1970er-Jahren in Kreuzberg und später in Friedrichshain schließlich den Bezirk geprägt „und das im positiven Sinne“. Als Wahlkreisabgeordneter werde er sich nicht wegducken, sondern mit allen Beteiligten, auch mit der Innenverwaltung und der Polizei, das Gespräch suchen. „Mir geht es darum, dass der Kiez hier nicht brennt“, sagt Franco.

Lesen Sie auch: „Bezirk allein kann das Problem Görlitzer Park nicht lösen“

Mit den Hausbesetzern aus der Rigaer 94 verhandeln? Lösungen finden, mit denen auch die (linksmilitanten) Besetzer leben können? Vertreter der Sicherheitsbehörden dürften etlichen Aussagen Francos mit Skepsis und Irritation begegnen. Auch Konflikte mit dem Koalitionspartner SPD und der sozialdemokratischen Innensenatorin Iris Spranger scheinen programmiert.

Unlösbar scheinen die Konflikte aber nicht. In den Koalitionsverhandlungen habe Vasili Franco in der Arbeitsgruppe zur Innenpolitik zwar viel „Verhandlungsmasse“ aufgebaut, heißt es aus Kreisen der Koalition. Letztlich habe er aber auch zur Kompromissfindung beigetragen. Vasili Franco selbst sagt, dass er schon bei Debatten mit seinen mehrheitlich konservativen Mitschülern gelernt habe, zuzuhören und die Sicht des anderen zu verstehen. „Wir als Grüne und auch ich träumen von einer besseren Welt und ich finde das Streben nach Idealen weiterhin wichtig“, sagt Franco. „Aber gleichzeitig verweigern wir uns nicht, Realitäten anzuerkennen und den Weg zu einer anderen Welt Schritt für Schritt zu gehen.“