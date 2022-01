Daniel-Jan Girl: Ein Leben an der Fasanenstraße

Berlin. Vermutlich sei er für seine Lehrer eher ein anstrengender Schüler gewesen, sagt Daniel-Jan Girl und schmunzelt. „Ich habe kritisch hinterfragt, meine Meinung geäußert und wollte den Diskurs“, berichtet Girl, während er auf dem Nikolsburger Platz steht und auf eine graue Häuserfassade blickt. Hier, direkt vor seiner alten Grundschule, der Cecilienschule, startet der Spaziergang mit Girl, der seit September vergangenen Jahres neuer Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) ist.

Weil seine Vorgängerin Beatrice Kramm eigentlich einen anderen Kandidaten für ihre Nachfolge vorgeschlagen hatte, war Girl von außen betrachtet vergleichsweise überraschend zu dem höchsten Ehrenamt der Hauptstadt-Wirtschaft gekommen. Girl aber sieht das anders, und möglicherweise zeigt sich darin auch eine Parallele zu seiner Schulzeit.

„Ich wollte immer aktiv mitmachen und nicht, dass der Inhalt immer nur von einer Seite kommt. Also dem Lehrer“, erzählt der 41 Jahre alte Berliner, der in einer Wohnung in Wilmersdorf aufgewachsen ist. 15 Minuten Fußweg seien das damals gewesen, als er Mitte der 1980er-Jahre die Cecilienschule besuchte. An diesem Tag will Girl, der heute auch als Digital-Unternehmer erfolgreich ist, Einblick in sein Leben geben. Grundschule, Hort, Ausbildung und nun IHK-Präsident.

Girls Entwicklung ist nahezu untrennbar mit der knapp zwei Kilometer langen Achse in Berlins City West verbunden: Ein Leben an der Fasanenstraße.

Girl hat tschechische Wurzeln

Girl wächst in einfachen Verhältnissen auf. Seine Familie hat tschechische Wurzeln. Der Großvater war Handwerker nahe Austerlitz. Girls Mutter jedoch wagt in den 1970er-Jahren den Weg nach Ost-Berlin und gelangt dann in den Westen, um ein neues Leben zu beginnen. Später arbeitet sie als Sekretärin bei der Berliner Landesbank. Der junge Daniel-Jan Girl ist ein durchaus auffälliger, aber auch guter Schüler. Mit sechs Jahren beginnt er bei den Schöneberger Sängerknaben. Girl ist zwar Einzelkind, aber lernt in dem Chor auch, was es heißt, einer von vielen zu sein und sich unterordnen zu müssen. Die Zeit bei den Sängerknaben betrachtet er rückblickend auch als „streng“ und „hierarchisch“. Er habe aber dabei erfahren, wie gut es sein könne, Dinge im Team zum Erfolg zu bringen, sagt Girl, während wir zum Hohenzollerndamm schlendern.

Am Fasanenplatz deutet Girl auf ein Gebäude, das seine Kindertagesstätte war. Für Girl, der in einer Sozialwohnung aufwächst, ist die Fasanenstraße mit ihren zum Teil hochherrschaftlich anmutenden Häusern schon damals wie ein Ausflug in eine andere Welt. Und vielleicht lässt er sich auch ein bisschen davon anstecken. Nach seiner Schulzeit jedenfalls beginnt er eine Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Das Unternehmen befindet sich gleich um die Ecke vom Kudamm, direkt gegenüber vom Literaturhaus.

Während seiner Lehre legt Berlins heutiger IHK-Präsident viele Grundlagen

Während seiner Lehrzeit schreibt Girl Exposés und lässt so Häuser gut aussehen, um sie verkaufen zu können. Doch das erweist sich als schwierig. „Ich habe rückblickend wohl zur denkbar schlechtesten Zeit versucht, Immobilien in Berlin zu vermarkten“, sagt er heute. Damals – das war Anfang der 2000er-Jahre – macht der neue Markt Schwierigkeiten, hinzu kommen die Anschläge vom 11. September und Berlins schlechte Entwicklung bei den Einwohnerzahlen. Doch der mittlerweile erwachsene Daniel-Jan Girl nimmt viel mit aus seiner Ausbildungszeit. Auch heute profitiere er noch von diesen Grundlagen, sagt er. Während der Lehre probiert Girl sich aus, lernt den richtigen Umgang mit Vorgesetzten und Kunden, Buchhaltung, mit Geld umzugehen. Er fasst Mut, Dinge einfach zu machen. Das zeigt sich auch nach dem Abschluss seiner Ausbildung, als er mit zwei Freunden sein erstes Unternehmen gründet.

Mit Blick auf die Lehre kommen wir auf die schwierige Situation der Ausbildung während der Corona-Krise zu sprechen. Viele Firmen in Berlin haben Lehrstellen gestrichen. Gab es doch Ausbildungsplätze, kam es vor, dass Bewerber nicht auf das passende Angebot stießen. Das lag auch daran, dass es für Jugendliche wegen Corona kaum Berufsorientierung an den Schulen gab, auch die Berufsberatung und Ausbildungsmessen fanden nur sehr eingeschränkt statt. Unter der Pandemie habe die Ausbildung gelitten, gibt auch IHK-Präsident Daniel-Jan Girl zu. Die Erklärung dafür sei aber nicht schwer. „Unsicherheit ist der Feind der Wirtschaft“, sagt er und meint die vergangenen fast zwei Jahre, die für viele Firmen vor allem davon geprägt waren, die Folgen der Corona-Krise abzumildern.

Im IHK-Haushalt sind fast drei Millionen Euro eingeplant, um der Ausbildung neuen Schwung zu verleihen

Nun aber nimmt die Wirtschaft auch selbst Geld in die Hand. In den Haushalt der Kammer sind erst kürzlich 2,8 Millionen Euro eingestellt worden. Mit den neuen Mitteln sollen nicht nur mehr Betriebe begeistert werden, selbst auszubilden, sondern auch das sogenannte Matching verbessert werden. „Wir müssen für den Wert der Ausbildung mehr Begeisterung entfachen“, findet Girl.

Auch er selbst gibt aber zu, dass sein eigenes Unternehmen dabei Nachholbedarf habe. Die DGMK Deutsche Gesellschaft für multimediale Kundenbindungssysteme mbH, die Girl gegründet hat, hatte zwar lange auch ausgebildet. Zuletzt allerdings nicht mehr. „Wir werden das wieder aufnehmen“, verspricht Girl.

Kunden wie die Allianz, die Hotelgruppe NH oder auch das Berliner Energieunternehmen Gasag setzen mittlerweile auf die Dienste von Girls DGMK. Kundenbindung – das bedeute auch, Menschen emotional zu erreichen, sagt Girl. Technologie würde dabei heute vieles erleichtern. Deswegen gebe es Apps oder Mailings. „Uns beauftragen große Unternehmen damit, die vorhandene Kundendatenbank zu digitalisieren, Kunden zu binden und dafür zu sorgen, dass neue dazukommen“, erklärt der Unternehmer. Das gelinge etwa durch attraktive Angebote und Rabatte. DGMK habe deshalb auch ein 500 Partner umfassendes Netzwerk aufgebaut.

Erst Partycard, dann Berlincard – so lief Girls Weg zum Unternehmer

Auch wenn Corona zum Teil auch bei Kunden von DGMK dazu geführt hat, Investitionsentscheidungen zu überdenken, hat sich das Geschäft in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Girl konnte dabei auch immer wieder auf Erfahrungen zurückgreifen, die er schon nach seiner Ausbildung gewonnen hatte.

Gemeinsam mit zwei Freunden baut er damals Deutschlands größtes Partynetzwerk, die Partycard auf. Zwischenzeitlich sind in Berlin gut 100 Clubs und Diskotheken dabei. Auch in anderen deutschen Metropolen wächst das Angebot. Irgendwann hat die Partycard 100.000 Nutzer, die deswegen günstiger zu Veranstaltungen kommen und auch Warteschlangen passieren dürfen. Girl und seine Freunde verdienen über Anzeigen und Werbeplatzierungen der Diskotheken auf der Partycard-Internetseite. Später dann – da hatte Girl bereits DGMK gegründet – entwickelt er auch die Berlincard, die noch heute von „Visit Berlin“ an Touristen verkauft wird.

Heute entwickelt Girls Firma auch technische Innovationen

17 Mitarbeiter hat Girls Unternehmen. Ihm ist es wichtig, klare Zielvorgaben zu machen, sagt er. An den drei Standorten der Firma in Berlin wird aber auch Geselligkeit geschätzt. Nicht immer sehe es in den Büros, in denen auch schon mal zusammen gekocht werde, nach Arbeit aus.

Girls Mitarbeiter dürfen dabei auch mal um die Ecke denken: So hat DGMK zum Beispiel zur Internationalen Funkausstellung IFA 2016 den ersten digitalen Spiegel „Dirror“ auf den Markt gebracht. Das zwei Meter große Gerät ist „Made in Germany“ und ermöglicht Telefonate in Lebensgröße. Das könne etwa im Alter hilfreich sein bei Gesprächen mit Medizinern, so Girl. „Wir hoffen, dass es irgendwann in jedem Haushalt mal so einen Spiegel gibt, über den Alltag organisiert werden kann“, sagt er. Doch noch ist das Marktsegment klein. Das zeigt auch der Preis: Die Technik gibt es ab 2500 Euro.

Stolz ist Girl auch auf den ersten digitalen Pflasterstein, über den an einem Standort mithilfe eines QR-Codes zum Beispiel historische Informationen abgerufen werden können. Und: Girl, der auch stellvertretender Vorsitzender des Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist, organisierte an dem Berliner Holocaust-Mahnmal eigenen Worten zufolge vor ein paar Jahren mal das erste virtuelle Konzert der Welt.

Girl fordert von der Politik mehr Vertrauen in die Wirtschaft

Vor dem Literaturhauscafé bleibt Girl länger stehen und entscheidet sich dann, in den dortigen Buchladen zu gehen. Er blättert durch einige Berlin-Bildbände, die vor allem Aufnahmen aus der Zeit der Industrialisierung zeigen. Irgendwann kommt er dabei auf Werner von Siemens zu sprechen. „Stellen Sie sich mal vor, er hätte die Auflagen gehabt, die heute Unternehmen zum Teil gemacht werden. Dann wären vielleicht nicht die elektrische Straßenbahn oder andere tolle Ideen verwirklicht worden“, sagt Girl. Er glaube auch, dass Berlins Selbstbewusstsein in den vergangenen Jahren gelitten habe, weil einfach „zu viel nicht funktioniert hat“.

Berlin als Millionenstadt und einzige Weltmetropole Deutschlands sollte diesen Anspruch aber auch leben, findet Girl. „Wir müssen mutiger sein, und dazu gehört eben auch, die Stadt aktiv zu gestalten und weiter zu entwickeln“, erzählt er. Auch dafür sei er als Präsident der Industrie- und Handelskammer angetreten.

Der Politik will er dabei auch weiterhin mit deutlichen Worten zur Seite stehen. Girl will, dass der Senat die Unternehmen als Teil der Lösung versteht. Mit dem Präsidium der IHK sei er gerade dabei, Business-Pläne für einzelne Herausforderungen der Stadt Berlin zu erarbeiten. „Wir müssen endlich vorankommen und dabei auch die Unternehmen sowie die Berlinerinnen und Berliner mit einbinden“, sagt der Kammer-Präsident, der auch findet, dass mehr Freiräume nötig seien. „Menschen sind in der Lage, Probleme auch ohne die Politik zu lösen“, sagt er.

Daniel-Jan Girl (r.) und Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath gehen die Fasanenstraße entlang.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Große Hoffnungen setzt Girl deswegen auch in den neuen Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), der als ehemaliger Unternehmer die Wirtschaft kenne. Nötig seien nun aber auch Pragmatismus und weniger Vorgaben. „Sonst ersticken wir irgendwann einmal daran.“

Die Pläne, einen Kaffee im Literaturhaus zu trinken, müssen wir allerdings verwerfen. An der Glastür weist ein Aushang darauf hin, dass der Betrieb derzeit geschlossen ist: Corona-Auswirkungen. Es gebe Branchen wie eben die Gastronomie, aber auch der Tourismus, die „unglaublich gelitten“ hätten, so Girl. Er geht davon aus, erst später eine tatsächliche Bilanz der Krise ziehen zu können. Wahrscheinlich werde es nötig sein, einigen Firmen auch noch mit weiteren Hilfen unter die Arme zu greifen. Dennoch sollte man ein Wachkoma vermeiden. „Wir müssen auch bereit sein, Veränderungen zuzulassen, denn wir brauchen eine wettbewerbsfähige Wirtschaft“, sagt der Unternehmer.

Daniel-Jan Girl muss erneut um Stimmen werben

Vor dem Ludwig Erhard Haus, dem Sitz der IHK, endet der Spaziergang. Weil Beatrice Kramms Rücktritt als Präsidentin vorfristig erfolgte und nun turnusmäßig bis Ende Mai eine neue Vollversammlung und auch das Präsidium der Kammer neu gewählt werden muss, wird Girl bald wieder um Stimmen werben müssen. Ihm gefällt das, sagt er. Natürlich werde er sich erneut zur Wahl als Präsident stellen – aber er hoffe auch auf weitere Kandidaten. „Wir brauchen Wettbewerb um Funktionen und Mandate, wenn wir wollen, dass auch nach dem Leistungsprinzip entschieden werden kann“, so Girl. Vielfalt sei ihm zudem wichtig – und auch eine große Wahlbeteiligung. Deswegen gehe man nun zum Beispiel gezielt auf die arabische, türkische und vietnamesische Unternehmercommunity zu. Und auch Frauen, die Firmen leiten, will er für die Arbeit in der Kammer begeistern.

Für Girl selbst habe die Arbeit gerade erst angefangen. Für das Präsidium habe er ein Coworking-Space im Kammerhauptsitz eingerichtet. Zwei Tage in der Woche stecken Girl und seine Mitstreiter dort ihre Köpfe zusammen. Herauskommen sollen Ideen, die Berlin voranbringen. Da ist zum Beispiel die Vorstellung einer Sondernachhaltigkeitszone.

„100 Meter Zukunft“ heißt das Konzept, das Girl gerne gemeinsam mit Bezirk und Senat auf dem Abschnitt der Fasanenstraße am Ludwig Erhard Haus umsetzen würde. Solardächer, Fassadenbegrünung und Elektromobilität – all das soll hier verwirklicht werden, und zwar ohne langwierige Genehmigungsverfahren. „Es soll alles erlaubt sein, was uns voranbringt, um die Stadt lebenswert und CO2-neutral zu machen“, sagt Girl. Ob nun ein frischer Wind über die Fasanenstraße weht? Girl findet den Begriff abgedroschen. Es sei vielmehr der schöpferische Pragmatismus, der nötig sei, um Veränderungen endlich umzusetzen.

Über Daniel-Jan Girl

Leben Daniel-Jan Girl (41) ist seit September des vergangenen Jahres neuer Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), die sich selbst als Sprachrohr der Hauptstadt-Wirtschaft versteht. Zuvor war Girl bereits Mitglied des Präsidiums. Der gebürtige Berliner ist auch selbst Unternehmer. Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gründete Girl mit seinen Mitbewohnern das Vorteilssystem Partycard und baute später auch die Berlincard auf. Heute ist Girl Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Gesellschaft für multimediale Kundenbindungssysteme mbH. Girl wuchs bei einer alleinerziehenden Mutter in Wilmersdorf auf.

Kammer Gut 300.000 Unternehmen sind Mitglieder der Berliner IHK. Der Hauptsitz der Kammer ist das Ludwig Erhard Haus an der Fasanenstraße in der City West. Hauptgeschäftsführer der IHK ist seit 2003 Jan Eder.