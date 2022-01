Orkantief "Nadia" - Wann der Sturm Berlin und Brandenburg erreicht

Am Wochenende zieht das Orkantief "Nadia" über den Nordosten. Das Sturmfeld sorgt auch in Berlin und Brandenburg für starken Wind.

Berlin. Orkantief "Nadia" ist im Anmarsch. Der Orkan zieht über den Norden Europas hinweg. Im Nordosten Deutschlands kann es sehr stürmisch werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Besonders betroffen ist Mecklenburg-Vorpommern. An der Nordseeküste kamen bereits am Nachmittag erste Windböen von 100 km/h auf. Für die Nacht wurde in Hamburg eine Sturmflut erwartet. Aber auch in Berlin und Brandenburg werden durch das begleitende Sturmfeld heftige Windböen erwartet - bis zu 100 Kilometer pro Stunde sind möglich.

Bereits seit dem Mittag nimmt der Wind in der Hauptstadt kontinuierlich zu. Dabei rechnet der DWD mit Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde. Am Nachmittag soll der Westwend zunehmen und erste Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 70 km/h erreichen.

Dennoch war die Lage in Berlin erst einmal ruhig. „Wir haben nur vereinzelt im Stadtgebiet umgefallene Bäume beseitigen müssen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die Feuerwehr bereitete sich zunächst nicht durch eine Aufstockung von Personal auf vermehrte Einsätze vor. „Wir reagieren flexibel auf die Lage“, so der Sprecher weiter, „im Notfall haben wir aber immer die Möglichkeit, auf die freiwilligen Feuerwehren zurück zu greifen.“

Noch gebe es zudem keine Empfehlung an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Ein Regenschirm wäre bei den erwarteten Regen- und Graupelschauern am Sonntag aber wohl angebracht.

Orkantief "Nadia" - Sturm kommt in der Nacht nach Berlin

Richtig los geht es ab dem späten Abend. Dann erwartet der DWD - auch in der Nacht zu Sonntag - verbreitet Sturmböen und schwere Sturmböen zwischen 70 und 100 Kilometern pro Stunde. Das entspricht Windstärken von 8 bis 10 Beaufort. Vor allem in der Uckermark könne es in der Nacht zu Sonntag und am Sonntagvormittag Unwetter durch orkanartige Böen bis 115 km/h geben. Ab dem Sonntagnachmittag nehme der Wind dann zögerlich, später deutlich ab.

Die Wettervorhersage des DWD für die kommenden Tage