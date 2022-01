Lieferando-Kuriere wollen bessere Arbeitsbedingungen

Mitarbeiter des Lieferdienstes Lieferando wollen am Freitag in Berlin-Kreuzberg vor dem Hauptquartier demonstrieren.

Berlin. Am Freitag wollen Mitarbeiter von Essenlieferdienst Lieferando für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief zur Demonstration vor dem Lieferando-Hauptquartier in Kreuzberg auf. Um zwölf Uhr wollen die Fahrerinnen und Fahrer an der Schlesischen Straße Ecke Cuvrystraße zur Kundgebung zusammenkommen.

Christoph Schink, Experte für das Gastgewerbe bei der NGG, sagte: „Lieferando verzeichnet einen Umsatzrekord nach dem anderen, weil immer mehr Menschen Essen zuhause bestellen. Doch die Fahrerinnen und Fahrer haben oft nur prekäre Jobs und arbeiten zu Niedriglöhnen.“ Bei der Kundgebung wolle die Gewerkschaft Forderungen an den Mutterkonzern Just Eat Takeaway vorstellen, um die Lage der Kuriere zu verbessern.

Lieferando: Möglichst viele Bestellungen pro Stunde ausliefern

Die Gewerkschaft kritisiert ein „diskriminierendes“ Bonus-System des Unternehmens: „Lieferando wirbt damit, dass die Beschäftigten ihren Verdienst steigern können, wenn sie möglichst viele Bestellungen pro Stunde ausliefern. In der Praxis ist das aber gerade für Teilzeitkräfte kaum zu schaffen“, erklärte Schink. Ihm zufolge seien in zahlreichen Städten die Gebiete der Auslieferung vergrößert worden. Dies führe zu längeren Routen für die Fahrer, die sogenannten Rider.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schink räumte ein, dass das Unternehmen den Mindestverdienst der Fahrer zu Beginn dieses Jahres auf elf Euro pro Stunde hochgesetzt habe. Gerade in den Großstädten könne aber davon niemand leben. Er forderte deutlich höhere Löhne sowie ein Bekenntnis zu zusätzlichen arbeitsrechtlichen Standards. Schink: „Die Beschäftigten arbeiten oft dann, wenn andere frei haben – an Wochenenden und Feiertagen. Bislang bekommen sie dafür keinen Zuschlag. Das muss sich ändern.“

Er beobachte, dass der Lieferdienst im Vergleich zur Konkurrenz immer stärker werde. „Der Boom darf aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, die von einem Auftrag zum nächsten hetzen.“

Gorillas: Fahrer kritisierten Arbeitsbedingungen

Der in Berlin ebenfalls vertretene Lieferdienst Gorillas und seine Mitarbeiter trugen schon im vergangenen Jahr einen offenen Konflikt aus. Fahrer kritisierten etwa Arbeitsbedingungen und Ausrüstung. Das Berliner Landesarbeitsgericht (LAG) musste über den Ablauf einer Betriebsratswahl entscheiden. Ende 2021 meldete das Unternehmen, ab Januar den Stundenlohn für seine Fahrer von 10,50 Euro auf zwölf Euro anzuheben. Der Bonus, den die Fahrer pro Lieferung erhalten, solle laut Lieferdienst dann von vier auf fünf Euro steigen. Allerdings würden die neuen Regelungen nur für Fahrer, nicht für andere Beschäftigte etwa in den Lagern gelten. Dort bestünden andere Vergütungsmodelle, hatte Gorillas-Deutschlandchef Alexander Brunst erklärt.

Neben den Lieferando-Mitarbeitern werden am Freitag die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Katja Kipping (Linke) erwartet, sowie Vertreter von NGG und Deutschem Gewerkschaftsbund, Bezirk Berlin-Brandenburg. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hatte Mitte Januar bekannt gegeben, dass die Zahl der Aufträge 2021 im Vergleich zu 2020 um ein Drittel auf rund 1,1 Milliarden gestiegen seien.