Klimaaktivisten blockieren Autobahnauffahrten

Mehrere Klimaaktivisten haben am Montagmorgen Autobahnauffahrten in Steglitz und Pankow blockiert.

Berlin. Klimaschützer haben am Montagmorgen zwei Autobahnauffahrten in Berlin blockiert. Um kurz nach acht Uhr setzten sich mehrere Personen auf die Fahrbahn der Anschlussstelle Wolfensteindamm/Schloßstraße zur A103 in Steglitz und an der Prenzlauer Promenade/ Granitzstraße zur A114 in Pankow.

Die Protestierenden forderten die Bundesregierung auf, ein sogenanntes „Essen retten-Gesetz“ zu erlassen. „Wir können nicht mehr mit ansehen, wie Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich weggeworfen werden“, schrieb ein Bündnis namens „Essen retten – Leben retten“ kurz nach Beginn der Blockade auf Twitter. Es solle lieber an bedürftige Menschen ausgegeben werden. Außerdem brauche es eine Agrarwende bis 2030, um eine Erderwärmung von weniger als zwei Grad zu erreichen.

In Pankow waren nach Angaben der Berliner Polizei in Spitze um die 20 Personen an der Blockade beteiligt, in Steglitz bis zu 30. Der Aufforderung, sich zu entfernen, seien sie nur bedingt nachgekommen, sodass einige weggetragen werden mussten, sagte eine Polizeisprecherin. Im Internet sind entsprechende Videos zu sehen. Die Gruppe selbst nennt sich „Die letzte Generation“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autobahnen nach wenigen Stunden wieder befahrbar

Die Auffahrt zu A103 sei um kurz nach neun Uhr wieder befahrbar gewesen, die zur A114 erst gegen 10.30 Uhr. Eine Stunde später hätten sich noch zwölf Personen an der Fahrbahn befunden und weiter demonstriert, hieß es weiter. Sie haben sich nach eigenen Angaben den ihnen ausgesprochenen Platzverweisen widersetzt.

+++ EIL +++ Seit 8 Uhr stören wir in Berlin den Verkehr und fordern #EssenRettenLebenRetten

‼️Wir können nicht mehr mit ansehen, wie Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich weggeworfen werden‼️@OlafScholz & @cem_oezdemir, handeln Sie jetzt! Wir brauchen ein#EssenRetten-Gesetz❗️ pic.twitter.com/CWUPrhS7Q5 — Essen Retten - Leben Retten 🌾 (@AufstandLastGen) January 24, 2022

Zeitweise stand der Verdacht des schweren Eingriffs in den Straßenverkehr im Raum – eine Straftat, für die das Gesetz eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vorsieht. „Ob dies vorliegt, ist derzeit noch in Klärung“, so die Polizeisprecherin weiter. Außerdem liege wohl der Tatbestand der nichtangezeigten Versammlung und damit ein Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz vor – eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Die meisten der Protestierenden haben wohl aber nichts zu befürchten, da mit Ausnahme der letzten zwölf von niemandem Personalien aufgenommen worden seien, hieß es von der Polizei.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will Lebensmittelverschwendung reduzieren

Beim neuen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir dürften die Demonstrierenden zumindest inhaltlich auf Verständnis stoßen. Der Grünen-Politiker hatte kurz vor dem Jahreswechsel angekündigt, der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen und Lebensmittelspenden zu erleichtern. Den Umstand, dass das sogenannte „Containern“ – also das Herausnehmen noch brauchbarer aber weggeworfener Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten – illegal ist, nannte Özdemir absurd.